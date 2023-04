Hvorfor stiger krypto priserne? Sektoren kæmper, men inflationen og renterne presser priserne op

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Det har været nogle bemærkelsesværdige måneder for kryptovaluta investorerne. Efter at være blevet banket sidste år, så er sektoren steget kraftigt.

Stigningen kommer hovedsageligt som reaktion på et skift i forventningerne omkring økonomien fremadrettet. Mere specifikt forventningerne omkring Federal Reserves handlinger.

Sidste år opstrammede renten sig med det hurtigste tempo i historien. Dette sugede likviditeten ud af systemet, og de mest spekulative og højrisiko sektorer led særligt hårdt som følge heraf.

Krypto er en af disse højrisiko sektorer, hvor Bitcoins korrelation stadig er ekstremt høj med risikoaktiverne. Derfor bremsede rentestigningerne Bitcoin, såvel som krypto branchen som helhed.

Men dette har ændret sig i 2023. Inflationen er aftaget i de sidste to kvartaler – den er stadig skyhøj, men falder i det mindste – mens frygten omkring en global recession er begyndt at være i centrum. Dette er blevet forværret af bankernes slingervals i løbet af den sidste måned, og derfor har markedet antaget, at Fed ikke vil hæve renten så aggressivt som tidligere forventet.

Hvorfor stiger krypto priserne?

Det eneste problem er, at årsagerne til denne krypto stigning ikke har noget at gøre med krypto. Dette er rent makrodrevet rally, som vi har diskuteret ovenfor.

Det er den samme grund til, at teknologiaktierne er steget. Navne som Tesla (oppe 72%), Meta (oppe 70%) og Nvidia (oppe 88%) har også haft et fremragende kvartal.

Og ikke kun det, men forholdene inden for krypto sfæren har været ret bekymrende. Den mest presserende af udviklingen har været omkring regulering.

BUSD blev lukket i februar, og dets New York-baserede udsteder, Paxos, blev tvunget til at stoppe mintningen af stablecoins. Dens markedsværdi vil langsomt falde, hvilket er et slag for branchen, som nu er tvunget til at filtrere sig ind i USDC og USDT.

Tilsynsmyndighederne stoppede dog ikke der. Binance bliver sammen med sin direktør, Changpeng Zhao, sagsøgt af US Commodity Futures and Exchange Commission. Børsen siges at have “tilsidesat de føderale love” for de amerikanske finansmarkeder, herunder love om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Der har også været en række konkurser. Krypto långiver Genesis gik under i januar – en del af Digital Currency Group – og endnu en domino til at falde på grund af nedfaldet fra FTX-kollapset i november.

Genesis er også involveret i et skænderi med Gemini, der er ejet af Winklevoss-tvillingerne, hvor førstnævnte skylder sidstnævnte $900 millioner. For at gøre sagen endnu mere speget, så er både Gemini og Genesis anklaget for at have overtrådt værdipapirlovgivningen af SEC.

Endelig er der også kollapset af de største krypto venlige banker. Silvergate, Signature og Silicon Valley Bank er alle fordampet ud af den blå luft. Dette er et angreb på en vigtig adgangsvej for fiat-valutaer til branchen og en uomtvistelig modvind for branchen på lang sigt.

Bundlinjen er, at det har været et ret bekymrende par måneder over hele linjen for krypto, med kun ganske få gode nyheder, der kommer ud af branchen. Det har simpelthen været opblødningen af makroforholdene, der har sendt priserne opad.

Likviditeten er lav, og kapitalen flygter

Endnu et punkt at rejse med hensyn til de stigende priser er, at markedet er så tyndt, som det nogensinde har været.

Likviditeten er suget ud af branchen i et alarmerende tempo. Stablecoin-balancerne på børserne er på det laveste niveau siden 2021, mens ordrebøgerne er lavvandede, og volumen er kraftigt faldende.

Den tynde likviditet forværrer bevægelserne både opad og nedad. I dette tilfælde er stigningen blevet drevet yderligere opad af den manglende modstand – der skal ikke meget til at påvirke markederne med denne mængde likviditet suget ud af dem.

Hvad der sker i fremtiden er enhvers gæt. Men i de sidste par måneder er det svært at pege på noget indefra krypto, som driver de store stigninger. Tværtimod fortsætter Jerome Powell og Federal Reserve med at holde nøglen i hånden, og deres valutapolitiske planer ændres for at tage højde for inflationstallene, recessionsfrygtwn og banksvingninger.

Hvis Bitcoin nogensinde afkobler, så vil alt dette ændre sig. Men for nu er det en makroverden, og krypto investorerne lever i den.