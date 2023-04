Metacade prisprognose: MCADE token børsnotering på Uniswap efter vellykket forsalg

Tro mod sit ord har Metacade sin MCADE-token børsnotering på Uniswap i dag efter en vellykket forsalgsrunde. Forsalget blev udsolgt i sit sidste forsalg, hvilket indbragte imponerende $16,4 millioner.

Børsnoteringen vil gennemføre alle de milepæle, som Metacade havde fremhævet for Q1, 2023 i sin hvidbog, der baner vejen for partnerskaber og udvikling af autonome decentraliserede organisationer (DAO). Det bekræfter også overfor investorerne, at holdet bag projektet er seriøst i forbindelse med at opnå alt, hvad der er blevet sagt i hvidbogen, hvilket yderligere beviser projektets ægthed.

MCADE token børsnoteringspris

MCADE-tokenet vil blive børsnoteret på Uniswap til $0,022, hvilket er 10% højere end dets endelige pris ved afslutningen af forsalget. Dette er et slående forslag til dem, der gik glip af forsalget og stadig overvejer at købe tokenet.

Tokenet forventes at gå live på Uniswap kl. 19.00 GMT. Interessant nok åbner Metacade staking umiddelbart efter tokenet bliver børsnoteret på Uniswap med 40% AAR.

Token-noteringen forventes at drive prisen højere. Metacades CEO Rusell Bennet sagde i en tidligere pressemeddelelse, der annoncerer Metacades partnerskab med Metastudio :

“Jeg var glad for at se den sidste fase af token-forsalget blive udsolgt; det styrker kun min tro på Metacade-projektet. Vi kører nu videre med udviklingen og nye partnerskaber, og jeg ser frem til at se den tokenets pris, når vi børsnoterer på børserne i april og maj.”

Udover Uniswap er MCADE planlagt til også at blive opført på flere andre centraliserede krypto børser (CEX’er). Tokenet vil blive børsnoteret på Bitmart i ugen, der slutter den 16. april og på MEXC i ugen, der slutter den 30. april.

Hvad er Metacade, og hvorfor er det blevet sådan en sensation indenfor GameFi?

Metacade er en nyligt lanceret GameFi-platform, der fungerer som et online mødested for spillere og investorer. Platformen sigter mod at blive en one-stop for gamere og spiludviklere, og dens økosystem er drevet af MCADE-tokenet, hvis forsalg netop er afsluttet.

MCADE-tokenet kører på Ethereum-netværket, og indehaverne kan engagere sig i Metacade-økosystemet på forskellige måder, herunder at deltage i en række kampagner for at hjælpe med at drive produktets vækst og udbredelse.

Projektet er blevet en sensation indenfor GameFi-området i takt med, at forsalget blev udsolgt. Udover at samle de bedste Play-to-Earn (P2E)-spil under ét tag, så planlægger Metacade også at støtte kommende blockchain-spilprojekter gennem sit Metagrants-program, der vil hjælpe de spiludviklere, der ønsker at bygge deres projekter på platformen til finansiering.

Spiludviklerne vil indsende deres forslag til Metacade-fællesskabet, som derefter vil stemme om disse, og de mest populære forslag vil gå videre til finansieringsrunden. I finansieringsrunden vil investorerne få en chance for at indkassere deres profit.

Hovedformålet med Metacade er at ændre ansigtet på den metaverse spil branche som skitseret i deres hvidbog. Projektet er allerede Certik-godkendt, hvilket betyder, at det er gennemsigtigt, hvilket er et meget stærkt salgsargument, der lige nu er i høj efterspørgsel efter flere store krypto krak. For at få et mere indgående kig, så kan du besøge Metacades hjemmeside her.

MCADE prisprognse efter børsnotering

MCADE token-prisen har været støt stigende under forsalget. Prisen steg fra $0,008 i beta forsalgsfasen til $0,02 i det nuværende sidste forsalgsfase, hvilket repræsenterer en stigning på 150%. Yderligere steg prisen med 10% før børsnoteringen på Uniswap.

Følger vi den trend, som tokenet har fastsat, så er det sandsynligt, at vi kan se det falde endnu et nul inden udgangen af andet kvartal af 2023, især efter børsnoteringen på de tre kryptovaluta børser, Uniswap, BitMart og MEXC.