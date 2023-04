AltSignals forsalg næsten 50 % udsolgt, da Meta afslører “Segment Anything” AI-værktøj

AltSignals forsalget vinder konstant indpas, da kunstig intelligens (AI) dominerer både teknologi og krypto branchen.

Den seneste AI-deltager er Metas “Segment Anything” AI-billedidentifikationsværktøj, og det forventes at anspore til et yderligere AI-fokus, som er et salgsargument for andre AI-baserede projekter som AltSignals.

Hvorfor er “Segment Anything” AI et stort boost for AltSignals?

Med Meta Platforms Inc’s ( NASDAQ: META ) metaverse ambitioner i ruiner, så har det henvendt sig til AI for at drive det næste udviklingstrin. Dette viser bare, at AI hurtigt overgår andre teknologier, inklusive metaverset.

Mens nye metaverse-projekter stadig er en sensation blandt spillerne, så ser AI-projekterne ud til at stjæle showet, når det kommer til at vinde det generelle flertals hjerter.

Selvom Metas seneste projekt kaldet Segment Anything Model fokuserer på billeder, så er det stadig et godt pejlemærke på den øgede interesse for AI hos store tech-virksomheder. AltSignals har nydt stor fordel af AI-hypen, da de arbejder på en AI-algoritme, der vil tage den bedst ydende algoritme, inklusive AltAlgo-indikator, og bruge den til at bygge en pakke af AI-produkter, hvoraf en af disse er ActualizeAI, som er drevet af ASI kryptovalutaen.

Værktøjet “Segment Anything” hjælper brugerne med at identificere specifikke elementer i et billede med nogle få klik. Selvom projektet stadig er i demo-tilstanden, så siger Meta, at Segment Anything allerede kan tage et billede og individuelt identificere de pixels, der omfatter alt på billedet, så et eller flere elementer kan adskilles fra resten af billedet.

Hvad er AltSignals, og hvorfor er det blevet så populært?

AltSignals leverer handelssignaler og algoritmebaserede tekniske indikatorer. Det startede med at sende gratis krypto handelssignaler, før det udvidede dette til Forex, CFD’er og aktier.

I øjeblikket giver AltSignals kunderne tekniske og grundlæggende markedsanalyser. Det tilbyder også coaching-sessioner og hjælper kunderne med, hvordan man handler. Platformen har brugt en teknisk indikator kaldet AltAlgo Indicator til at generere handelssignaler.

AltAlgo-indikatoren scanner det finansielle marked og advarer AltSignals-brugerne, når en handelsmulighed byder sig. Indikatoren bruger flere handelsstrategier og tekniske indikatorer til at give perfekte købs- og salgsmuligheder for de handlende.

AltSignals arbejder også på en AI-algoritme. Algoritmen vil tage den bedst ydende algoritme inklusive AltAlgo-indikatoren og bruge den til at bygge en pakke af AI-produkter, hvoraf en af dem er ActualizeAI drevet af ASI-kryptovalutaen, som er et Ethereum baseret token. ASI-tokenet er i øjeblikket i BETA-forsalgsstadiet. Du kan deltage i forsalget her.

AltSignals har været i drift siden 2017, men dets popularitet gik gennem taget efter at have annonceret AI-projektet.

Er AltSignals ASI-tokenet en god investering?

AltSignals-forsalget er blevet opdelt i fem trin: BETA, trin 1, trin 2, trin 3 og trin 4. I øjeblikket er forsalget i BETA-stadiet, og det sælges til $0,012. Prisen forventes at stige med hvert eneste trin, hvilket er et godt tilbud til de tidlige investorer.

ASI koster $0,015 i trin 1, $0,01875 i trin 2, $0,021 i trin 3 og $0,02274 i trin 4. Når forsalget nærmer sig sidste fase, så vil ASI-prisen være steget med 89,5%.

Efter at AltSignals-forsalget slutter, så forventes prisen på ASI at ride med på den stigende popularitet af AI og børsnoteringen på krypto børserne. Ifølge AltSignals hvidbog, så forventes ASI-tokenet at blive børsnoteret på CoinGecko, CoinMarketCap og Uniswap i Q2, 2023.