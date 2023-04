Polygon bliver næststørste GameFi blockchain: vil det påvirke Metacade?

Ethereum Layer-2-skaleringsløsningen Polygon (MATIC) har oplevet en kæmpe stigning i brugeraktivitet gennem den foregående måned.

Baseret på Blockchain Games Report, udgivet af den decentraliserede applikations (dApp) analyseplatform DappRadar, så har det samlede antal unikke aktive wallets (UAW’er) involveret med spil bygget oven på Polygon nået 138.081 i marts. Dette indikerer, at tallet steg med 53% sammenlignet med dets præstation i februar 2023.

Væksten af Polygons gameFi-sfære og dens værdi for web3-rummet

De 138.081 brugere, der inkluderer Polygon, placerer den et godt stykke foran den tredje rangerede Hive blockchain og den fjerde rangerede BNB Chain.

Hive har 84.000 UAW’er, mens BNB Chain har 80.000 UAV’er.

Blockchainen, der placerede sig på førstespladsen, er Wax, og den har 314.000 UAW’er, hvilket gør den til den førende.

Men hovedårsagen til, at Polygon (MATIC) er et interessepunkt, er, at den overhalede Hive hele måneden for at sikre sig andenpladsen. Dette er et positivt tegn for både blockchain og Web3 gaming områderne.

Baseret på dataene skyldtes det meste af UAW-stigningen on-chain-spillet Hunters fra BoomLand, som alene oplevede en stigning på over 17.000% indenfor den sidste måned.

Rapporten hævder, at al on-chain gaming aktivitet nåede op på 741.567 Unique Active Wallets, hvilket repræsenterer et fald på 3,33% i marts. Spillene udgør dog stadig 45,6% af dapp-branchens aktivitet i 1. kvartal 2023.

Dataene tyder på, at dette momentum kan findes hos alternative GameFi-projekter og -platforme.

Listen over topspil protokoller med unikke aktive wallets inkluderede WAX, Polygon, Hive, BNB Chain og Klaytn.

Det er klart, at i dag understøtter flere blockchains end nogensinde GameFi-funktionalitet og har deres eget økosystem af spil med Play-to-Earn (P2E)-elementer og et højt niveau af interaktivitet.

Baseret på væksten hos Polygon er det klart, at andre blockchains også har et højt potentiale til at sætte farten op og vokse med hensyn til antallet af spillerkontoer og unikke brugere om måneden.

Metacade kunne opleve et meget højere niveau af nytte på grund af den større tiltrækning af GameFi.

Metacade (MCADE) er et Web3-fællesskabshub, hvor spillere og dem, der simpelthen blot er fans af kryptovaluta og spil, kan samarbejde og kommunikere med hinanden.

Platformen sigter mod at etablere sig som et GameFi-center, hvor alle kan deltage i det bredere Web3-fællesskab. Spillerne kan få adgang til deres yndlingsspil eller Play-to-Earn-projekter (P2E) og booste deres samlede engagement.

Metagrant-ordningen, hvor fællesskabet kan omdirigere de ressourcer, der er til rådighed i projektets fælleskasse, og give udviklerne og spillene den støtte, de har brug for for at blive udviklet.

Med disse tilskud kan udviklere føre projekter ud i livet. Der er også et særligt jobforum. Gennem dette kan alle finde arbejde indenfor blockchain-området, da de vil have et sted, hvor de kan søge ledige stillinger.

Metacade (MCADE) er bygget oven på Ethereum blockchainen, og projektets originale kryptovaluta, MCADE, følger ERC-20 token-standarden.

Dette betyder, at det kan købes og opbevares på blockchainen, og mange wallets, der understøtter Ethereums mainnet, vil også understøtte MCADE, hvilket sikrer et højt niveau af kompatibilitet.

Nu hvor den generelle tiltrækningskraft af GameFi er stigende, så vil brugerne finde Metacade som det sted, hvor fællesskabs engagementet i rummet skal bevæge sig hen.

MCADE repræsenterer en solid investeringsmulighed for 2023 og fremadrettet med den øgede appel indenfor Web3-spil

Da flere blockchains end nogensinde før begynder at understøtte udviklingen af blockchain-spil, og antallet af brugere på blockchains – såsom Polygon – er stigende, så er der en klar indikation af, at GameFi-rummet er sundt, og at der er et højt aktivitetsniveau omkring det.

Metacade-projektet (MCADE) har et stort potentiale til at vokse i værdi og repræsenterer en solid investeringsmulighed i et økosystem, der vil udvikle sig i 2023 og fremover.

Det er dog stadig vigtigt at forstå, at projektet befinder sig i de tidlige stadier af sin udvikling, og det er sandsynligt, at teamet bag det vil skubbe på i retning af flere opdateringer og udviklinger ud og øge brugerbasen i slutningen af 2023.

Med alt dette taget i betragtning, så er det klart, at investorerne eller de handlende, der er med på lang sigt, kan få adgang til en højvækst kryptovaluta.

Dens decentraliserede sociale hub, de mange måder, spillerne kan tjene penge på, den overordnede appel ved at støtte nye udviklere, spil og muligheden for brugere til at finde job i Web3-rummet gennem platformen, gør det muligt for investorerne at have et solidt værditilbud.

Metacade er nu ude af forsalgsfasen og er allerede blevet børsnoteret på Uniswap. Det vil blive noteret på Bitmart den 16. april og på MEXC den 30. april.

Med afslutningen af forsalget og forventningen til børsnoteringer, så vil investorerne og de handlende ønske at få MCADE, og man kan gøre dette ved at besøge hjemmesiden her.