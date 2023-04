Vil Metacade nå $0,05 efter børsnoteringen på Uniswap?

Jayson er chefredaktør for nyhedsafdelingen hos Invezz, og fører tilsyn med holdet af journalister, analytikere såvel som den strategiske… læs mere

Metacade forsalgsfasen er endelig forbi, og kryptovalutaen er nu tilgængelig for offentligheden. Metacade var i stand til at rejse mere end $16 millioner under sit forsalg, og udviklingsteamet vil bruge midlerne til at udrulle nogle funktioner og produkter i økosystemet.

MCADE blev børsnoteret på Uniswap-børsen den 6. april og er indstillet til at blive børsnoteret på yderligere to børser inden udgangen af måneden. Med sådanne højprofilerede annonceringer er det interessant at se på MCADEs prispotentiale i løbet af de næste par uger og måneder.

Vil Metacade nå $0,05?

MCADE blev børsnoteret på den decentraliserede børs Uniswap den 6. april og handlede til $0,01614 på dette tidspunkt. Siden da er MCADE steget med mere end 10% og handles nu til $0,01866.

Børsnoteringen på Uniswap har haft en positiv indvirkning på MCADE i løbet af de sidste par dage. MCADE kunne sigte mod $0,05-mærket på kort sigt, da tokenet snart vil blive børsnoteret på de to store centraliserede børser, Bitmart og MEXC.

Bitmart er en Singapore-baseret krypto børs og opererer i øjeblikket i mere end 180 lande globalt. Dens globale udbredelse betyder, at MCADE snart vil være tilgængelig for flere brugere.

MEXC er en af de 15 bedste kryptovaluta børser i verden med en handelsvolumen over $700 millioner. MCADE vil blive opført på Bitmart den 16. april og på MEXC den 30. april. Børsnoteringen af MCADE på disse to børser kunne påvirke tokenets pris og se den stige mod $0,05-niveauet på kort sigt.

Hvad er Metacade?

Metacade er en spilplatform, der huses af Ethereum-netværket. Som et fællesskabsdrevet projekt forsøger Metacade at revolutionere P2E-økosystemet og sikre, at brugerne får glæde af Web3-økosystemet.

Nu hvor forsalgsfasen er overstået, så vil Metacade fokusere på at realisere nogle af de mål, der er nævnt i deres hvidbog. Metacade ønsker at blive den ultimative Web3-platform, der giver brugerne mulighed for at spille, forbinde, bygge og tjene helt problemfrit.

Udviklingsteamet forsøger også at omdanne Metacade til en decentraliseret autonom organisation (DAO) inden næste år. Dermed overdrages styringen af platformen til MCADE token holderne.

Med hensyn til hvordan Metacade fungerer, så forsøger projektet at blive mere end blot et P2E-spil. Metacade er en platform, der er hjemsted for adskillige spil og spillere i arkadestil.

Holdet vil organisere P2E-turneringer og konkurrencer, hvilket giver brugerne mulighed for at optjene MCADE-tokens via disse begivenheder.

Mens brugere kan tjene penge ved at spille spil på Metacade, så er der andre måder, som de kan tjene penge på platformen. Token indehavere og spillere kan stake deres MCADE-tokens og tjene en ekstra indkomst ved at bidrage til styringen af platformen.

Metacade-prisprognose 2023

Metacade er ude af forsalgsfasen og lover nogle spændende udviklinger i de kommende år. Holdet rejste mere end $16 millioner under forsalgsfasen og vil bruge midlerne til at udrulle nogle spændende funktioner i løbet af de næste par måneder.

I sin forsalgsfase handlede MCADE til $0,02. Tokenet blev børsnoteret på Uniswap-børsen den 6. april (handlede til $0,01614) og handles nu til $0,01866.

Det bredere krypto marked er i en konsolideringsfase i øjeblikket, hvor Bitcoin har handlet ved omkring $28k-regionen i de seneste uger. MCADE kunne nå $0,1-niveauet inden årets udgang, hvis de grundlæggende forhold på det bredere marked fortsætter med at stige.

Desuden er MCADE indstillet til at blive børsnoteret på Bitmart og MEXC krypto børserne i april. Tokenet vil også blive opført på andre krypto børser inden årets udgang, hvilket kunne presse prisen op i de næste par måneder.

Metacade ruller ud med nogle banebrydende funktioner i løbet af de næste par måneder. Disse funktioner kunne hjælpe med at booste MCADEs pris på kort og mellemlang sigt.

Bør jeg investere i MCADE-tokenet nu?

På trods af børsnoteringen på Uniswap, så handler MCADE stadig omkring den samme region som forsalgsprisen. Tokenet kunne vise sig at være en fremragende investering for investorerne på mellemlang og lang sigt takket være de mange funktioner og begivenheder, som teamet har opstillet.

På kort sigt vil MCADE blive børsnoteret på Bitmart og MEXC kryptovaluta børserne, hvilket gør det muligt for tokenet at nå ud til tusindvis af investorer og handlende globalt. Tokenet kunne også blive børsnoteret på andre kryptovaluta børser inden årets udgang.

Desuden vil Metacade-teamet bygge en ekspansiv GameFi-platform og vil implementere en unik tokenomics-tilgang i henhold til detaljerne offentliggjort i deres hvidbog.

Mens Metacade-projektet fortsætter med at vokse, så kunne MCADE vise sig at være en fremragende investering for investorerne.