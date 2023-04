Metacade tilbyder nye investeringsmuligheder efter MCADE lander på de større børser

Metacade har netop haft sin første store post-forsalgs succes med noteringen på den førende decentraliserede børsplatform Uniswap. Og med yderligere børsnoteringer planlagt til Bitmart og MEXC Global, rammer interessen for et af GameFis mest spændende projekter nye niveauer.

Udsigterne for MCADE-prisen fremadrettet tyder på, at projektet præsenterer en lokkende investeringsmulighed, og især for de investorer, der måske lige er gået glip af muligheden, da tokenet blev udsolgt.

Hvis du ønsker at købe MCADE i dag, så handles tokenet på Uniswap (V3).

Hvorfor kunne Metacade være en fantastisk investeringsmulighed

Investering i kryptovaluta er på en stigende kurs, efterhånden som flere mennesker finder aktivklassen mere attraktiv. For investorerne er muligheden der altid, hvor rettidig omhu bør være et af de vejledende principper.

Metacade tilbyder en sådan udsigt, da GameFi branchens største 2023-projekt ruller ud efter et spektakulært forsalg, der blev udsolgt den 4. april. Entusiasmen omkring det spændende play-to-earn-projekt (P2E) så $16,4 millioner indsamlet under forsalget.

Væksten og anvendelsen af MCADE forventes at vokse hurtigt med token-indehavere, der bliver incitamenteret til at deltage i platformen via en række spændende initiativer. Investorer, der er interesseret i spilsektoren, kan derfor tilføje MCADE til deres portefølje som en del af deres langsigtede investeringsstrategier.

Hvad er Metacade, og hvad tilbyder det?

Metacade er et nyt GameFi-projekt, der forventes at revolutionere play-to-earn (P2E) spil branchen gennem verdens største arkade økosystem. I centrum af dette projekt er behovet for at give en all-round oplevelse til alle inden for spil-økosystemet ved at bringe det bedste fra kryptovaluta og Web3 til fællesskabet via et dynamisk virtuelt hangout.

Spillere, udviklere og krypto fans vil alle finde værdi på Metacade med mulighed for at tilbyde eller spille spil og tjene belønninger.

Metacades hvidbog illustrerer den enorme påvirkning, som dette projekt vil have på den overordnede spilverden, med dets forventede rækkevidde sammenlignet med projekter som The Sandbox og Axie Infinity.

Som fremhævet ovenfor, så vil arkaden tilbyde play-to-earn (P2E) spil med belønninger udbetalt i MCADE. Køreplanen inkluderer også work-to-earn (W2E) og compete-to-earn (C2E) programmer sammen med store turneringer og begivenheder med enorme præmiepuljer til fællesskabet.

Indehavere af det originale token MCADE kan også deltage i andre aktiviteter i økosystemet for at optjene præmier. Tokenet giver også fællesskabet mulighed for at deltage i styringen, idet afstemningen hjælper med at køre det afgørende fondsprogram kaldet Metagrants.

Metacade børsnoteringer og partnerskaber

Bortset fra børsnoteringen på Uniswap, så vil MCADE gå live på Bitmart, MEXC i løbet af de næste par uger. Ifølge Metacade-køreplanen er planen at børsnotere sig på 3-5 af de bedste kryptovaluta børser. De vigtigste datoer er:

Ugen der slutter den 16. april 2023 – MCADE børsnoteres på Bitmart.

Ugen der slutter den 30. april 2023 – MCADE børsnoteres på MEXC.

Flere førende branche og mainstream virksomheder kigger også efter partnerskaber med Metacade, der anses som den nye topdestination for P2E-spilfællesskabet.

Faktisk har Metacade allerede annonceret et af disse partnerskaber, hvor holdet har forseglet et samarbejde med spilfirmaet Metastudio. Ifølge en meddelelse, som Invezz fremhævede den 6. april, så er Metastudio en Web3-fokuseret spilplatform, der vil levere topmobilspil til Metacade.

Er MCADE værd at købe i dag?

Metacade-prisen ved børsnoteringen på Uniswap var $0,022, hvor tokenets værdi var steget fra $0,008 under den første forsalgsfase. Dette indikerer en prisstigning på 175% for dem, der gik ind tidligt. MCADEs pris forventes at fortsætte med at stige, og især i betragtning af, at Metacade uden tvivl er GameFis største og mest innovative projekt.

Som det kan ses på CoinMarketCap, så viser real-time DEX on-chain data for Metacade prisen, at $1,7 millioner er blevet handlet i de sidste 24 timer. MCADE/USDT-parret har også holdt sig godt efter børsnoteringen, hvor 24-timers præstationen placerede tokenet 30% oppe på dagen. Det bemærkelsesværdige er også, at der ikke har været et prisdump, hvilket tyder på, at købspresset kunne få MCADE til at nå nye højder i de kommende dage.

Succesen med forsalget tyder på, at investorerne er klar over dette, og det samme vil spilverdenen også blive, når de begynder at udnytte de bedste funktioner og forskellige incitamentsprogrammer. Som sådan kan MCADE’s nytteværdi på tværs af økosystemet ikke blive overset, og prisen vil sandsynligvis følge med.

Udover at holde tokenet som en langsigtet investering, kan investorer købe MCADE i dag og drage fordel af andre indtjeningsmuligheder, herunder gennem de belønninger, der følger med at stake. For eksempel er MCADE-staking live efter Uniswap-børsnoteringen og tilbyder et gennemsnitligt årligt afkast på 40% (AAR).