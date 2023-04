Metacade (MCADE) går live på Uniswap. Flere børsnoteringer forventes i april

Efter et vellykket forsalg er Metacade (MCADE) nu børsnoteret på den decentraliserede børs Uniswap. Spilplatformen rejste over $16 millioner under forsalget, som sluttede for nylig, hvilket viser investorernes interesse for gamefi-økosystemet.

Børsnoteringen på Uniswap var den første og fandt sted den 6. april. Flere børsnoteringer, herunder på centraliserede børser, forventes i denne måned. Den 16. april får brugerne af den populære krypto børs Bitmart adgang til MCADE. I ugen, der slutter den 30. april, vil tokenet blive børsnoteret på MEXC. Flere børsnoteringer vil følge i løbet af året, hvilket baner vejen for investorerne til at få adgang til tokenet og presse prisen højere.

Web 3.0-spil forventes at erstatte traditionelle spil med 68,9% CAGR

Blockchain-spil bliver mere og mere populære takket være deres lette adgang og forskellige måder for spillerne at tjene penge på. De seneste rapporter viser, at denne sektor vil nå en omsætning på $1.020 milliarder i 2032, hvilket repræsenterer en vækstrate på 68,9%. Blockchain-spil blev blot vurderet til $5,41 milliarder i 2022.

Udover den lette adgang og indtjening siger eksperter, at udsigterne til ejerskab i realtid gør blockchain-baserede spil populære. De forskellige former for ejerskab, såsom NFT og gamefi-baserede tokens, giver spillerne en række unikke fordele, der mangler i det traditionelle spilsegment.

Eksperterne mener, at blockchain-baserede spil vil erstatte sine traditionelle modstykker med de seneste spiltendenser og forventede vækst. Skiftets uundgåelighed har vist sig ved stigende investeringer og nye spilleplatforme, der er kommet til sektoren. Som sådan kunne arkadeprojekter være værdige investeringer for personer, der ser ind i fremtiden for spil branchen.

Metacade, et projekt med unikke værdiforslag

Porentialet ved spilsektoren er hævet over enhver tvivl. Platforme som Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox og andre har indtaget en fremtrædende plads takket være en række kvalitetstilbud i Web 3.0. Metacade er ikke kun endnu en spiller i dette rum. Det tilbyder et unikt værditilbud, hvilket forklarer, hvorfor investorernes efterspørgsel har været så stor.

Metacade er en Web 3.0-spilplatform i arkade stil. I modsætning til konkurrenterne, så tilbyder Metacade forskellige og spændende måder at tjene penge på. Investorerne kan stake det originale token MCADE, deltage i præmielodtrækninger og tjene gennem konkurrencer i spillet gennem Compete2Earn. Create2Earn er et andet initiativ, der belønner brugerne for at bidrage til fællesskabs-hubben, herunder indsende spilanmeldelser og engagere sig i peer-indlæg. Der er også Work2Earn-muligheder gennem gig-jobs, der alle er slået op på platformen.

Med andre ord tilbyder Metacade mere end blot en spiloplevelse, hvilket giver platfornen en fordel i forhold til sine forgængere. Den er også fællesskabsdrevet, og i fremtiden forsøger den at opnå en DAO-lignende struktur, der vil give dets brugere en større rolle i styringen.

Den forventede vækst indenfor blockchain-spil gør Metacade til en topkandidat for succes. Platformen har virkelige anvendelser og et allerede eksisterende fællesskab af gaming fans, investorer og partnere. Alt dette gør Metacade til en platform at holde øje med i løbet af det næste årti, mens Web 3.0-spillene tager fart.

Er Metacade værd at købe lige nu?

Metacade har netop afsluttet sit forsalg og har en første børsnotering på Uniswap DEX bag sig. Således er tilgængeligheden til handel blevet begrænset på en eller anden måde. Dette betyder, at potentialet for MCADE først kan mærkes, når det kommer ind på de større børser. De første planer er at få MCADE børsnoteret på op til 5 topbørser.

Baseret på historien rammer nylancerede tokens nye niveauer, når de først bliver børsnoteret på de større børser. Dette er, når de bliver tilgængelige for mange investorer og samler stærke likviditeter. Derfor kunne MCADE være attraktivt prissat nu, hvor det kun er tilgængeligt på en enkelt børs, Uniswap. Sammenfaldende med væksten i gamefi-sektoren, så kunne MCADE blive en 100x investering i løbet af de næste par år.

Vores konservative prognose er, at mønten kunne stige 10x i 2024, når den først er børsnoteret på et par børser. En investering i Metacade giver også mulighed for deltagelse i en spændende arkadeplatform med adskillige indtjeningsmuligheder.