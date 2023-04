Metacades MCADE-prisudbrud rundt om hjørnet efter BitMart børsnotering

Prisen på MCADE har svinget mellem $0,22 og $0,015, siden den blev børsnoteret på CoinMarketCap.

Krypto analytikerne og investorerne havde forventet, at Uniswap børsnoteringen ville anspore til en betydelig prisstigning, selvom dette dog ikke blev til noget. Selvom investorerne er ved at blive bekymrede over prisstagnationen siden slutningen af Metacade forsalget, s¨mener de fleste alligevel, at tokenet vil konsolidere sig efter hvad der ser ud til at være ugevis af koncentrerede aktiviteter.

MCADE børsnoteringen på BitMart

Ifølge oplysningerne på Metacades officielle hjemmeside, så er der i skrivende stund kun omkring tre dage tilbage, før MCADE-tokenet bliver børsnoteret på BitMart krypto børsen.

Ligesom Metacade forsalget og den efterfølgende børsnotering af MCADE på Uniswap, s¨har børsnoteringen af MCADE på BitMart skabt en del opmærksomhed blandt investorerne. Flertallet forventer, at børsnoteringen vil udløse en prisstigning, da det vil være den første centraliserede kryptovaluta børs, der inkluderer tokenet.

Nogle er dog skeptiske over for den påvirkning, som BitMart børsnoteringen vil have på tokenet, da den i øjeblikket handler under den endelige forsalgspris. Men i de fleste tilfælde, som det fremgår af de fleste nyheder om token børsnoteringer, så resulterer en børsnotering på de decentraliserede børser (DEX’er) ikke i så meget trækkraft som en børsnotering på centraliserede børser (CEX’er).

Hvor langt forventes MCADE-prisen at stige?

MCADE testede et rekordlavt niveau på $0,01498 i weekenden, hvilket sendte chokbølger ud blandt investorerne, da de kunne se, at tokenet ikke er brudt forbi dets forsalgspris, selv efter børsnoteringen på CoinMarcketCap og Uniswap.

I øjeblikket er alle øjne rettet mod $0,022-prisniveauet, som var tokenets pris ved afslutningen på dets forsalg. De fleste analytikere håber, at tokenet vil bryde over dette niveau efter BitMart børsnoteringen og formentlig stige mod $0,1 mod slutningen af april, efter at MEXC Global har opført tokenet.

Er Metacade en god investering?

Selvom Metacade stadig er et nyt projekt, så har det alligevel vundet stor popularitet blandt både spillere, spiludviklere og krypto investorer, der i samlet flok begyndte at købe MCADE-tokenet under Metacade-forsalget, der netop er afsluttet.

Selvom MCADE-tokenet endnu ikke har skabt en markant opadgående trend, siden forsalget sluttede, så forventes den øgede aktivitet på Metacade-platformen og børsnoteringen på de forskellige centraliserede børser inklusive den kommende BitMart børsnotering at anspore til en væsentlig MCADE-prisstigning.

For at bevise, at Metacade mener det alvorligt, så annoncerede Metacade for nyligt sit første partnerskab med Metastudio, et revolutionerende nyt spilfirma, der fokuserer på at levere spændende, avantgardistiske og friske mobilspil til Metacades spille arkade.

Ifølge projektets hvidbog, så forventes Metacade at indgå i flere partnerskaber med en række play-to-earn-projekter, opnå yderligere CEX børrsnotering, lancere flere gaming fællesskabs giveaways og konkurrencer og lancere deres universelle online hangout for alt, der har med GameFi og P2E at gøre i 2. kvartal, 2023 Alle disse aktiviteter vil højst sandsynligt anspore til en større efterspørgsel på MCADE tokenet, idet tokenet er rygraden i Metacade-økosystemet.

Udover børsnoteringen på de forskellige kryptovaluta børser, så ville en større MCADE-efterspørgsel give yderligere styrke til tokenets positive udsigter.