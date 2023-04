Hvor kan man købe PEPE-tokenet: Det er steget 263% i dag

PEPE-mønten har taget krypto markedet med storm i dag ved at melde om en trecifret stigning, mens det bredere marked oplevede en dyb korrektion.

I skrivende stund var den bredere kryptomarkeds værdi faldet med omkring 3,20%, da en række af de førende kryptovalutaer som Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og BNB kunne melde om betydelige prisfald.

Hvad er PEPE-tokenet?

PEPE beskriver sig selv som meme-mønt, der kan memes. Der står på platformens officielle hjemmeside, at “hundene har haft deres dag, men at det nu er tid for Pepe til at overtage styringen.”

Tokenet blev lanceret uden forsalg, nul afgifter, afbrændt LP og opsagt kontrakt, og det er drevet af ren memetisk kraft.

Hvor kan man købe PEPE-tokenet

Er PEPE en god investering?

Selvom kryptovalutaer har været kendt for at give gode afkast, så er kryptomarkedet temmelig volatilt, og en investering er forbundet med en risiko, og især når man investerer i et nyt kryptoprojekt som PEPE.

Også ifølge oplysningerne på deres hjemmeside hylder PEPE “et meme, som vi alle elsker og genkender.” Det har ingen iboende værdi eller forventning om et økonomisk afkast. Det har heller ikke et formelt team eller en køreplan.

PEPE prisprognose

PEPE har oplevet en konstant prisstigning de seneste syv dage. Tokenets pris er steget med 519% i løbet af de sidste syv dage.

Når dette så er sagt, så kunne meme-mønten højst sandsynligt falde et nul, hvis den fortsætter på den nuværende opadående trend, og især i betragtning af, at den har fastholdt sit tyreløb midt i et bjørne kryptomarked.