Metacade (MCADE) forbereder sig på at gå live på MEXC efter børsnotering på BitMart

MCADE, der er det originale token i Metacade-økosystemet, er steget med mere end 10% i løbet af de seneste 24 timer. Dette kommer især på et tidspunkt, hvor det bredere kryptovaluta marked handler i minus med Bitcoin (BTC), der nu flirter med $29.000-niveauet efter at have testet $31.000-niveauet den 14. april.

Den positive præstation kan kædes sammen med MCADEs børsnotering på BitMart kryptovaluta børsen den 20. april. Som rapporteret af Invezz er MCADE-indskud allerede åbne på BitMart, mens handel begynder på torsdag, og udbetalinger vil blive aktiveret dagen efter.

Indtil videre er MCADE børsnoteret på en af de førende kryptovaluta børser, Uniswap, og forbereder sig nu på at gå live på to andre platforme, BitMart og MEXC i begyndelsen af maj.

Børsnoteringerne kunne resultere i, at interessen for MCADE eksploderer på kort sigt, da tokenet nu er tilgængeligt for millioner af investorer globalt.

Metacade børsnoteres på BitMart den 20. april, og forbereder sig til endnu en børsnotering i næste uge

Metacade har været i nyhederne for alle de gode ting for nylig. Knap en måned efter afslutningen af projektets forsalgsfase, er MCADE allerede blevet børsnoteret på Uniswap og gør sig klar til yderligere to børsnoteringer.

MCADE blev børsnoteret på Uniswap, der er Ethereum-netværkets førende decentraliserede børs, tidligere på måneden. Børsnoteringen vil blive efterfulgt af endnu en børsnotering på BitMart fredag den 20. APRIL.

Børsnoteringen på BitMart vil bringe MCADE foran ni millioner brugere globalt. Den generelle markedsstemning omkring børsnoteringen af MCADE på BitMart og dens kommende børsnotering på MEXC er positiv.

MCADE børsnotering repræsenterer en fremragende udvikling

MCADE forventes at blive tilgængelig til handel den 20. april, mens udbetalingerne vil begynde den følgende dag.

Børsnoteringen på Uniswap og Metacades kommende lancering på BitMart og MEXC har set tokenet rykke op på diagrammet på Coinmarketcap og Coingecko. I skrivende stund har MCADE en markedsværdi på over $26 millioner og rangerer som nummer 3.124 på Coinmarketcap.

Ifølge data hentet fra Coinmarketcap er Metacade på overvågningslisten hos næsten 2.000 investorer, hvilket indikerer, at interessen for tokenet stiger.

I en AMA-session tidligere på ugen påpegede Metacades CEO Rusell Bennet, at børsnoteringen på BitMart er en fremragende udvikling for Metacade-fællesskabet, idet holdet fortsætter med at arbejde på andre børsnoteringer og funktioner.

Den administrerende direktør tilføjede, at Metacade allerede er i kontakt med flere af de førende børser og forsikrede fællesskabet om, at tokenet vil lanceres på disse platforme, når produktet går live.

I begyndelsen af maj vil MCADE således være børsnoteret på Uniswap, BitMart og MEXC – alt sammen inden for tre uger.

Metacades unikke værdi

Blockchain-spiløkosystemet vokser hurtigt, takket være fremkomsten af projekter som Axie Infinity og Decentraland i de seneste år.

Ifølge nyere forskning forventes blockchain-gaming økosystemet at nå en værdi på $65,7 milliarder i 2027, hvilket repræsenterer en kæmpe stigning fra de $4,6 milliarder, der blev registreret i 2022.

Metacade kunne være et af de projekter, der nyder godt af væksten i GamFi-økosystemet. Som en arkade-lignende Web 3.0-spilplatform vil Metacade give sine brugere mulighed for at tjene penge via almindelige P2E-initiativer, men også gøre det muligt at tjene penge via andre metoder som staking.

Spillerne kan også deltage i præmielodtrækninger og tjene penge gennem konkurrencer i spillet gennem Compete2Earn. Et andet initiativ, der belønner fællesskabs brugerne for at bidrage til væksten af økosystemet, er Create2Earn, hvor brugerne opfordres til at anmelde spil og engagere sig i peer-indlæg.

Metacade vil også introducere Work2Earn-muligheder gennem gig-jobs, der vil blive slået op på platformen. Med disse funktioner vil Metacade give brugerne mere end blot en spiloplevelse. Den forventede vækst i blockchain-spiløkosystemet kunne ende med, at Metacade bliver en af vinderne i branchen.

Er Metacade værd at købe før børsnoteringerne?

Metacade afsluttede sin forsalgsfase for et par uger siden og er allerede blevet børsnoteret på verdens største decentraliserede børs. De kommende børsnoteringer på BitMart og MEXC vil betyde, at MCADE bliver tilgængelig for millioner af investorer globalt.

Udover børsnoteringerne på disse store krypto børser, så planlægger Metacade også at annoncere nogle større partnerskaber i nuværende kvartal.

I årets tredje kvartal har Metacade til hensigt at lancere sin klassiske arkade GameFi-platform. Lanceringen af denne P2E-platform kunne øge udbredelseshastigheden af MCADE og efterfølgende se dens værdi stige yderligere.

I skrivende stund er MCADE faldet med 10% fra dets rekordhøje niveau på $0,02133, som det opnåede for 11 dage siden. MCADEs stigning i løbet af de kommende uger og måneder kan afhænge af en række forskellige faktorer, herunder børsnoteringerne på flere børser, lanceringen af nogle af dets produkter og de grundlæggende betingelser på det bredere kryptovalutamarked.

Men for de investorer, der er interesseret i GameFi-økosystemet, så kunne Metacade vise sig at være en fremragende investering takket være de kommende børsnoteringer, partnerskaber og produktlanceringer.