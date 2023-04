Zilliqa-prisen stiger forud for EVM-lanceringen, mens AltSignals forsalget fortsætter

Zilliqa prisen steg til det højeste punkt siden den 23. februar onsdag, da investorerne ventede på den kommende EVM-lancering. ZIL steg til et højdepunkt på $0,036, hvilket var omkring 68% over det laveste niveau fra år til dato. Dette gør det til en af de bedst præsterende kryptovalutaer i branchen. Andre altcoins som AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) og Oasis Network klarer sig også godt.

Zilliqa EVM-lancering

Ethereum er vokset til at være den største blockchain for smarte kontrakter globalt. Dette ses i det stigende antal dApps i dets økosystem. For eksempel inden for decentral økonomi (DeFi), Ethereum har en samlet fast låst værdi (TVL) på over $70 milliarder og en markedsdominans på næsten 70%.

Det samme er tilfældet i den ikke-fungible token branche (NFT), hvor samlinger som Bored Ape Yacht Club (BAYC) dominerer. I gennemsnit er Ethereum NFT-salg i en 24-timers periode normalt på over $25 millioner.

Derfor er der to hovedtendenser indenfor blockchain branchen. For det første er der et generelt skift til layer-2-netværk, som er side chains, der behandler Ethereum-transaktioner hurtigere til en lavere pris. Nogle af de førende layer-2 netværk i branchen er Cartesi, Optimism og Arbitrum.

For det andet, for at øge interoperabiliteten, så lancerer mange blockchains deres Ethereum Virtual Machine (EVM), hvor EVM er et stykke software, der udfører smarte kontrakter på Ethereum-netværket. Dette hjælper med at øge interoperabiliteten inden for de forskellige blockchains. Nogle af de mest populære blockchains, der arbejder på EVM, er IOTA, EOS og Zilliqa.

Den næste vigtige Zilliqa-nyhed vil være lanceringen af dens EVM-implementering på mainnettet, som vil ske den 25. april i år. Implementeringen går live kl. 08:00 UTC-tid.

Integreringen af EVM vil have adskillige fordele for Zilliqa-økosystemet. For eksempel vil brugerne nu være i stand til at overføre deres originale ZIL’er ved hjælp af populære wallets som MetaMask. Udviklerne vil også være i stand til at implementere Solidity smarte kontrakter.

Zilliqa pris forudsigelse

4H-diagrammet viser, at ZIL-prisen har været i et ubarmhjertigt tyreløb i de sidste par uger. Dette rally har set det springe fra år-til-dato lavpunktet på $0,021 til et højdepunkt på $0,036. Det har formået at bevæge sig over en række vigtige psykologiske niveauer. Senest bevægede den sig over nøglemodstanden på $0,0328, der var det højeste punkt den 2. april. Ved at bevæge sig over denne pris, ugyldiggjorde mønten det dobbelte-top-mønster, der var ved at danne sig.

Zilliqa har bevæget sig over alle de glidende gennemsnit, mens oscillatorerne peger opad. Derfor er der en sandsynlighed for, at mønten vil fortsætte med at stige, idet køberne målretter det næste vigtige modstandspunkt til $0,037, hvilket er det højeste punkt i april i år.

AltSignals tokensalg fortsætter

Et andet hovedtema i verden i dag er kunstig intelligens. AI er blevet kaldt en af de største opdagelser, i samme tråd som ild og dæk. I dag er AI-platforme som Googles Bard og Microsofts Bing blevet så kraftige, at de kan skrive software, komponere musik og skrive historier.

Analytikerne mener, at de fleste sektorer vil blive påvirket af kunstig intelligens i de kommende år. For eksempel vil det påvirke den finansielle branche ved at udføre analyser og levere anbefalinger. AltSignals er en af de bedste platforme, der arbejder på at implementere AI i branchen.

AltSignals er en profitabel platform, der udfører analyser og sender signaler om nøgleaktiver som forex og kryptovalutaer til folk. Nu, som en del af væksten, arbejder udviklerne på at integrere AI i deres platform i et forsøg på at forbedre resultaterne. AltSignals er meget elsket af sine brugere, som du kan læse på deres Trustpilot vurdering.

Som en del af denne overgang har AltSignals lige nu et token-salg til ASI. ASI er tokenet, der vil drive platformen. Det vil blive brugt til at foretage betalinger og opmuntre andre deltagere i økosystemet. Det vil også blive brugt til afstemningsformål, når den decentraliserede autonome organisation (DAO) lanceres.

AltSignals tokensalg stiger

AltSignals’ tokensalg har været vellykket. På blot et par uger har udviklerne rejst over $592k, hvilket er omkring 54,82% af deres mål. Med hvert eneste token, der koster $0,015, så er der en sandsynlighed for, at efterspørgslen på tokenet vil fortsætte med at stige i de kommende uger. Du kan købe ASI-tokenet her.

Investering i token-forsalg kan være en yderst rentabel strategi. Et godt eksempel på dette er den seneste lancering af Metacade, der er en platform, der rejste omkring $16 millioner i forbindelse med sit tokensalg. Et par dage efter token lanceringen er platformen vurderet til over $25 millioner, hvilket betyder, at de originale købere har været rentable.

Er ASI en god investering?

AltSignals hvidbog har beskrevet, hvordan platformen fungerer, og hvad den ønsker at opnå. Og baseret på det faktum, at AltSignals allerede er rentabel, så mener jeg, at ASI er et godt køb. Men som med alle andre kryptovalutaer er der risici involveret, hvilket betyder, at du bør arbejde på at begrænse din risiko. For eksempel bør du ikke tildele alle dine penge til ASI eller nogen anden mønt for den sags skyld.