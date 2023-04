AltSignals’ revolutionerende projekt vækker investorernes interesse under ASI forsalg

AltSignals ser ud til at revolutionere krypto handelsbranchen, og den tidlige succes med deres ASI token-forsalg viser, hvor meget interesse projektet genererer blandt investorerne.

ASI-tokenet er nu i anden fase af forsalget, som investorerne kan tilslutte sig her.

AltSignals investeringsrelaterede nyheder

Det ville ikke være en overraskelse, hvis AltSignals’ tokenet hurtigt bliver udsolgt, især med bølgerne på kryptovaluta markedet, efter at Europa-Parlamentet stemte for, hvad der potentielt er en branchedefinerende kryptovaluta lov – Markets in Crypto Act, MiCA.

Som verdens første store kryptolov lover MiCA at tilbyde beskyttelse til investorerne og regler for engagement for udbydere af kryptoaktiver. Med en ny interesse for krypto, der sandsynligvis vil dukke op ud af dette, så kan projekter, der hjælper de handlende med at drage fordel af markedet, såsom AltSignals’ algoritmiske handelsplatform, blive den næste store investeringsmulighed.

At have sådan et projekt drevet af kunstig intelligens bidrager blot til appellen. Bortset fra dette er der mange andre fordele ved at holde på ASI, som gør det at købe sig ind i projektet på forsalgsstadiet til noget, som mange investorer måske ikke vil ønske at gå glip af.

Hvad er AltSignals?

AltSignals er en udbyder af handelssignaler, der bruger de seneste teknologiske innovationer til at forenkle handelsprocessen for de handlende uanset deres erfaringsniveau. Med meget nøjagtige og realtids-signaler på tværs af aktier, kryptovalutaer, Forex og CFD’er, så giver platformens innovative AltAlgo-indikator de handlende en fordel med både ind- og udgangssignaler.

Men holdet forsøger at integrere et AI-drevet lag i handelsalgoritmen, hvilket introducerer fordelene ved forudsigende signaler til indikatoren. Under navnet ActualizeAI vil den nye platform tilføre naturlig sprogbehandling og maskinlæring med AI-input for at hjælpe med at give brugerne handelsoplevelser på næste niveau.

Hvad tilbyder ActualizeAI og ASI token for de handlende?

ActualizeAI er bygget til at revolutionere handelsudførelsen og succesraterne, hvor de handlende drager fordel af stadig mere præcise signaler under både bjørne- og tyremarkeder.

Som nævnt vil ASI-tokenet, som er sat til at blive lanceret i andet kvartal af 2023, drive ActualizeAI-platformen. Forud for lanceringen af selve live-handlen kan de investorer, der ønsker at købe tokenet og ønsker at lære mere om projektet, besøge den officielle AltSignals hjemmeside.

Men én bemærkelsesværdig ting i denne forbindelse er dog, at der er en klar køreplan for det kommende AI-layer på denne populære handelsplatform. Holdet har også fremhævet tokenomics, revisionsbeviser og KYC-aspekter, som er nøglekomponenter, når det kommer til den gennemsigtighed og sikkerhed, som investorerne er på udkig efter i projekter.

Med hensyn til hvad ASI tilbyder, så vil indehaverne ikke kun have garanteret adgang til ActualizeAI, men også nyde godt af andre fordele i AI Members-klubben. Tokenet vil også give hodlere andre indtjeningsmuligheder via staking og deltagelse i ActualizeAI-økosystemet gennem fællesskabsstyring.

Er ASI token et godt køb på det nuværende marked?

Det originale token i ActualizeAI-økosystemet er ASI. Med hensyn til dets tokenomics, så vil AltSignals have en fast forsyning på 500 millioner ASI. Forsalget giver investorerne en chance for at købe fra en pulje på 290.000 tokens, eller 58% af det samlede udbud. Forsalget er blevet opdelt i fire faser, hvor prisen stiger efter hver eneste fase.

AltSignals-forsalgsprisen for ASI-tokenet var $0,012 i den første fase. Efter at tokenet hurtigt blev udsolgt og rejste $480.000 på rekordtid, så steg ASI-prisen til $0,015 og forventes at stige yderligere og ramme $0,02274 i projektets sidste forsalgsfase.

I betragtning af det trinvise forsalg, når tokenet rammer det sekundære marked senere i kvartalet, vil dets værdi være steget betydeligt. Børsnoteringen på de større børser på tværs af branchen, der begynder med Uniswap, forventes også at få ASI-prisen til at eksplodere.

Stigninger til $0,2 og endda $0,5 er sandsynlige ved udgangen af 2023, hvis den nye tyrecyklus rammer som forventet. Udsigterne til, at alt dette sker, vil højst sandsynligt også skyldes den enorme efterspørgsel på AI-drevne handelsværktøjer.

AltSignals kan allerede prale af et fællesskab på mere end 50.000 brugere på deres nuværende AltAlgo-platform. At få dette tal til at vokse via en ny kraftig ActualizeAI-platform er lig med en realistisk chance for en større efterspørgsel på ASI.

Hvis du ønsker at købe AltSignals-tokenet i dag, så tjek deres forsalgs side her.