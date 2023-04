AltSignals er 59% udsolgt på grund af stigende brug af kunstig intelligens. Binance integration af ChatGPT?

AltSignals ($ASI) forsalget er aktiveret, og 59% af de udbudte tokens er allerede blevet opsnappet. Over 637.000 USDT er indtil videre blevet rejst, hvilket gør dette til en tidlig succes midt i den stigende investorinteresse. Tokenet, der driver et handelsfællesskab, vil være det første af sin art og kunne potentielt generere et enormt afkast til investorerne. Du kan deltage i forsalget her og nyde fordelene ved at være en af de tidlige investorer.

Binance vil bruge ChatGPT til at drive sit Web 3.0-akademi

Knap seks måneder efter lanceringen er ChatGPT den hotteste ting i AI-verdenen. Teknologien lover at gøre mere end blot at give øjeblikkelige svar på forespørgsler.

Uden tvivl er kapløbet om at bruge AI i gang og det bliver spændende, når de store virksomheder som Binance begynder at lægge mærke til dette. Ifølge den seneste meddelelse integrerer Binance ChatGPT for at drive sit Web 3.0-akademi. I det, som krypto børsen kalder Binance Sensei, så bruger AI maskinlæring til at besvare brugernes spørgsmål om kryptovalutaer og Web 3.0-rummet.

Set fra et applikationsperspektiv overtager AI mange sfærer, og handel er en af dem. De dage er forbi, hvor brugerne udførte manuelle tekniske og fundamentale analyser og udelod vigtige oplysninger til brug for deres prognoser. Som vi allerede har set med ChatGPT, så kan det blot være et spørgsmål om tid, før AI bliver universelt anvendelig i alle sektorer. Set i lyset af dette er en tjeneste som AltSignals lige i tide, idet projektet træder ind på scenen lige, da AI’s popularitet vokser.

AltSignals ($ASI) – driver et handelsfællesskab

Forestil dig blot at kunne drage fordel af handelssignaler og eje kryptovaluta, der giver værdi og styringsrettigheder. Dette er netop det, som AltSignals forsøger at gøre.

Som opsummering er AltSignals en britisk-baseret fintech-virksomhed, der genererer kvalitets-handelssignaler til sine investorer. Virksomheden har eksisteret siden december 2017 og leverer forex-, krypto- og guldsignaler. Virksomheden bruger en simpel AltAlgo™-indikator til at generere signalerne, hvilket gør det muligt for platformen at blive populær som en af de mest fulgte på Telegram med over 1500 VIP-medlemmer.

Som svar på den store markedsefterspørgsel tager AltSignals nu signalgenereringstjenesten til det næste niveau. Virksomheden lancerer en ny kunstig intelligens-platform, kaldet ActualizeAI. AltSignals forventer, at AI-platformen forbedrer kvaliteten af signalerne og udvider de omfattede værktøjer.

Investorer vil købe $ASI-tokenet, governance-tokenet, der driver ActualizeAI. Med andre ord får du adgang til ActualizeAI-platformen ved at holde på tokenet. Investorerne vil også optjene $ASI gennem handelsrelaterede turneringer. $ASI-indehaverne kan bruge tokenet til at bidrage til beslutningstagningen, og få eksklusiv adgang til diverse konkurrencer og andre indtjeningsmuligheder.

Hvor attraktiv er $ASI, og vil tokenet nå $1 i 2024?

En af de afgørende fordele ved $ASI er, at den driver en allerede eksisterende tjeneste med en ægte fanskare. AltSignals har også mere end 50.000 medlemmer på Telegram, og det er derfor let at se, hvorfor forsalget allerede har tiltrukket stor efterspørgsel. Når først ActualizeAI lanceres, og der er købt mere $ASI, så kunne tokenet stige til høje niveauer, hvilket vil gavne de tidlige investorer.

Efter at have påpeget ovenstående forudsiger vi en prisstigning på op til 1.000% i 2024. Prognosen afspejler branchegennemsnittet, hvor nyligt lancerede tokens har held med at ramme sådanne marginstigninger på et år. Med denne prognose er en pris på $0,15 sandsynligvis baseret på de nuværende $0,015. Der er et potentiale for at gå endnu højere end dette, alt afhængigt af efterspørgslen, selvom en pris på $1 kunne være relativt høj.

Bør du købe AltSignals nu?

Prisen på $ASI er relativt lav på $0,015, hvilket er et argument for at købe tokenet nu, før prisen skyder i vejret. Dette token er endnu ikke børsnoteret på børserne, hvilket betyder, at prisen stadig er fastlåst.

Når tokenet først er opført, så kunne efterspørgslen stige, efterhånden som flere investorer opdager og køber det. Det er på dette tidspunkt, at prisen forventes at skyde i vejret, hvilket vil generere et godt afkast til de tidlige investorer.