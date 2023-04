Metacades popularitet er stigende forud for MEXC Global børsnotering

Prisen på MCADE er steget til over $0,022, hvilket var prisen i slutningen af forsalget. I skrivende stund handlede MCADE til $0,024.

Den tidligere børsnotering på Uniswap resulterede i ubetydelige kursændringer, der fik investorerne til at tvivle på, om børsnoteringen vil have nogen væsentlig indflydelse på prisen på MCADE. Imidlertid steg prisen efter børsnoteringen på BitMart, hvilket genstartede prognoserne til MCADE-kursstigningen efter børsnoteringen på de forskellige børser.

MCADE børsnotering på MEXC Global

Ifølge oplysningerne på Metacades officielle hjemmeside, så venter MCADE-tokenet på at blive børsnoteret på MEXC Global krypto børsen efter børsnoteringen på BitMart.

Ligesom det afsluttede Metacade forsalg og den efterfølgende børsnotering på Uniswap og BitMart, så har børsnoteringen af MCADE på MEXC Global skabt en del sensation blandt investorerne, da alt nu ser ud til at falde på plads ifølge planen fastlagt i Metacade hvidbogen.

Efter stigningen efter BitMart børsnoteringen forventer et flertal af investorerne, at den kommende børsnotering vil udløse en prisstigning.

Hvor højt vil MCADE stige efter MEXC Global børsnoteringen?

MCADE testede et rekordlavt niveau på $0,01498 kort efter børsnoteringen på CoinMarcketCap og Uniswap, selvom tokenet senere steg til et højdepunkt på $0,03184 efter BitMart børsnoteringen.

Men da det siden har trukket sig tilbage fra det rekordhøje niveau, så er alles øjne nu rettet mod prisniveauet på $0,03184 forud for MEXC Global børsnotering. Det nuværende krypto bjørnemarked udøver dog pres på næsten alle kryptovalutaer inklusive MCADE, som i skrivende stund var faldet med 2,87% i løbet af de sidste 24 timer.

Er MCADE en god investering?

Når dette så er sagt, så er kryptovalutaer en temmelig risikabel investering på grund af deres volatile natur. Mange investorer har dog høstet fra dem efter at have investeret fornuftigt. Det, der betyder mest, er at sørge for at lave et grundigt baggrundstjek af ethvert projekt, før man beslutter sig for, om man skal investere eller ej.

Efter de seneste resultater er Metacade ikke længere et nyt krypto projekt. Metacade har vundet stor popularitet blandt både spillere, spiludviklere og krypto investorer, der dukkede op i samlet flok for at købe MCADE-tokenet under Metacade-forsalget.

Selvom MCADE tokenet endnu ikke har skabt en markant opadgående trend, siden forsalget sluttede, så forventes den øgede aktivitet på Metacade-platformen og børsnoteringen på de forskellige centraliserede børser inklusive den kommende MEXC Global børsnotering at anspore til en betydelig MCADE-prisstigning. Indtil videre handler tokenet til omkring 9% højere, end hvor det var ved afslutningen af forsalget.

Som bevis på engagementet har Metacade allerede gjort sig fortjent til sit første partnerskab med Metastudio, der er et revolutionerende spilfirma med fokus på at levere spændende, avantgarde og friske mobilspil til Metacade-arkaden.

Ifølge Metacades hvidbog forventes Metacade at underskrive flere partnerskaber med en række play-to-earn-projekter, få yderligere CEX børsnoteringer, lancere flere gaming fællesskabs giveaways og konkurrencer og lancere et universelt online hangout for alt, hvad der har med GameFi og P2E at gøre inden udgangen af 2. kvartal, 2023.

Alle ovenstående aktiviteter forventes at anspore til en øget efterspørgsel på MCADE tokenet, da tokenet er rygraden i Metacade-økosystemet, hvilket igen vil resultere i en stigning i tokenets værdi.