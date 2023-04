Litecoin bevægede sig opad i de seneste par sessioner, da investorerne købte den nedadgående kurs, og da First Republic Bank (FRC) fortsat står over for udfordringer. Mønten steg til et højt niveau på $92, hvilket er det højeste punkt siden 20. april i år. Den er nu steget med mere end 7% fra det laveste punkt i år. Bitcoin er også vendt tilbage og har bevæget sig over det vigtige modstandspunkt på $ 28,000. Denne præstation lover godt for AltSignals, som allerede har rejst $644k i sit token salg.

First Republic Bank kunne implodere

Den vigtigste katalysator for den nuværende Litecoin-prisstigning er den stigende frygt for, at First Republic Bank kunne implodere. Denne mandag meddelte banken, at dens forretning var på nippet til netop dette, idet kunderne hævede mere end $104 milliarder. Som et resultat af dette sagde ledelsen, at de nu undersøgte en række forskellige muligheder, herunder at sælge banken.

Tirsdag sagde firmaet, at det overvejede at rejse kapital for at øge sin balance. Som resultat af dette faldt FRC aktiekursen med mere end 40%, hvilket kunne føre til flere hævninger fra kunderne. Virksomheden har nu to muligheder. For det første kan den overgå til FDIC-beskyttelse, hvor forsikringsagenturet vil foretage en velordnet afvikling. For det andet kan de største amerikanske banker tage en andel i selskabet og hjælpe med at redde det..

Det potentielle First Republic Bank-kollaps er en positiv katalysator for Bitcoin og Litecoin, hvilket forklarer, hvorfor de to bevægede sig opad, selvom det bredere aktiemarked faldt. Dette skyldes, at investorerne mener, at kryptovalutaerne er sikre investeringer i perioder med bankuro.

Analytikerne er positive med hensyn til krypto

I mellemtiden stiger Litecoin-prisen, idet investorerne forbliver optimistiske med hensyn til kryptovaluta priserne. Som jeg skrev i tirsdags, så forudsagde analytikerne hos Standard Chartered, at Bitcoin vil stige til $100k i 2024. Han nævnte hastværket efter sikkerhed midt i bankkrisen og den potentielle centralbank i Federal Reserve.

Han er ikke alene. I søndags skrev jeg, at en Bloomberg-analytiker også mener, at Bitcoin-prisen vil stige til $50.000 i de kommende måneder. Han nævnte også den næste halveringscyklus, der er planlagt til 2024 som værende den vigtigste katalysator. Der er også en generel opfattelse af, at Bitcoin er blevet et godt tilflugtssted.

Hvis disse synspunkter er nøjagtige, så betyder dette, at Litecoin-prisen også vil nyde godt af dette, idet den har en tendens til at have en tæt korrelation med Bitcoin.

Litecoin prisprognose

Den nedadgående tendens hos LTC kapitulerede, da mønten faldt til $84.53 i mandags. Den dannede et dobbeltbundsmønster ved denne pris. Mønten har nu bevæget sig over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit, mens oscillatorerne er vendt opad. Derfor er der en sandsynlighed for, at mønten vil stige til den næste vigtige modstand ved $100 i de kommende dage.

LTC-diagram af TradingView

AltSignals token salget tager fart

I mellemtiden fortsatte AltSignals med at vinde indpas, da token salget accelererede. Fase et af token salget har allerede rejst $644k ud af $1,08 millioner målet. Dette beløb svarer til 59,71% af det samlede salg.

Til at begynde med er AltSignals en førende platform, der leverer signaler på vigtige aktiver som kryptovalutaer og forex. Platformen betjener allerede tusindvis af kunder fra hele verden, som har givet dem fremragende anmeldelser. Disse signaler kommer fra tekniske indikatorer som MACD og Relative Strength Index.

Som en del af sin vækststrategi arbejder AltSignals nu på at inkorporere kunstig intelligens i sin platform. Den nye version vil have nøgleteknologier som naturlig sprogbehandling og maskinlæring. Under disse fundamentale teknologier vil platformen også have andre teknologier som regression, prædiktiv modellering, AutoML og naturligt sprog API.

Formålet med denne opgradering vil være at udnytte AI-kapaciteterne til at levere de bedste resultater. Dette AI-lag vil blive drevet af ASI-tokenet, som vil blive brugt til betalingsformål. Ifølge dens hvidbog vil den drive Actualize AI og blive brugt til medlemsklubben og handelsturneringer.

Er ASI en god investering?

Derfor er den positive prognose for Bitcoin og andre kryptovalutaer gode nyheder for AltSignals, hvis token-salg klarer sig godt. Udviklerne har allerede rejst over $644k i de sidste par uger. Idet tokenet sælges for blot $0,015, så betyder dette, at alle kan deltage i kapitalforhøjelsen.

Jeg tror på, at ASI-tokenet vil klare sig godt, når det bliver børsnoteret på en række nøglebørser senere i år, da dette vil ske i en periode, hvor kryptovalutaerne stiger. For nylig har vi set mange tokens som Metacade og Pepe stige efter deres børsnoteringer. Derfor giver det mening at tildele et mindre beløb til ASI nu.

Nogle af de fremtidige katalysatorer for tokenet vil være børsnoteringer og succesen med AltSigals som platform.