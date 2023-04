Metacade prisprognose: MCADE sporer stort træk forud for MEXC-børsnotering, mens Hourglass (WAIT) eksploderer

Metacade prisen handlede til højdepunkter på $0,034 for et par dage siden, før den generelle pause på kryptomarkedet hjalp bjørnene med at sende GameFi-tokenet tilbage til niveauer ved omkring $0,023.

Men med MCADE over et nøgle støtteniveau og med bitcoin, der igen bryder over $28.000, så kunne dette være et eksplosivt opadvendt afkast for Metacade-prisen forud for den meget ventede børsnotering på den store kryptovaluta børs MEXC.

Andetsteds på markedet er prisen på Hourglass (WAIT) steget mere end 20% på 24 timer midt i store meddelelser om det decentraliserede token.

Vil MEXC-børsnoteringen drive Metacade-prisen højere?

Da udviklerteamet fortsætter med at bygge platformen, hvilket de bekræftede i en AMA i sidste uge, så positionerer en række vigtige udviklinger allerede play-to-earn-projektet til stor vækst. Blandt disse er partnerskaber med en række førende markedsplatforme og spil-økosystemspillere, sidstnævnte med spilstartuppen MetaStudio.

Med hensyn til efterspørgslen på det sekundære marked var børsnoteringen på Uniswap stor, da den introducerede MCADE på verdens største DEX-platform. BitMart gav mulighed for mere likviditet og synlighed som den første CEX til at opføre tokenet.

$MCADE IS NOW LIVE ON @BitMartExchange🔥



Another HUGE milestone for the Metacade community🚀🔥



What price can you see $MCADE reaching in the future?👀



Join our community⬇️

🔗https://t.co/gTANLePPDx pic.twitter.com/lTb39NgKgv — METACADE (@Metacade_) April 20, 2023

Som Metacade-teamet for nylig annoncerede, så er MEXC indstillet til at være den næste store børs til at børsnotere tokenet. Med hensyn til tidspunktet, så forventes dette at ske i slutningen af april eller begyndelsen af maj, og kunne det give et potentielt bump i buyside-trykket, efterhånden som flere mennesker får adgang til tokenet.

Metacade har en unik tilgang til Web3-spil

Metacade er et projekt, der bygges som den ultimative kryptovaluta spil-arkadeplatform for Web3-fællesskabet. Det er her spiludviklere, gamere og spiløkosystem investorer og fans vil kunne spille, tjene, bygge og samarbejde.

Projektet lanceres for offentligheden i 2023 og vil tilbyde et “dynamisk virtuelt hangout”, hvor økosystem deltagerne vil nyde godt af det bedste fra GameFi og Web3. MCADE-tokenet vil drive platformen, med fremtidige udviklinger i retning af mere fælleskabsstyring, der kommer med lanceringen af en decentraliseret autonom organisation (DAO).

Hvad er Hourglass, og hvorfor steg WAIT i dag?

Hourglass er et decentraliseret fællesskabs-token, der i al hemmelighed blev lanceret den 19. august 2022 og bruger det originale token WAIT til at drive netværksaktiviteterne og -transaktionerne.

Som det ses med prisen på Hourglass (WAIT), så kan udviklingen i projektets fundamentale forhold og positive nyheder have en positiv indvirkning på prisen. I onsdags steg WAIT-tokenet næsten 20%, da Hourglass-teamet annoncerede Hourglass Foundation Incubator.

Kryptovalutaen, der i øjeblikket har en markedsværdi på $41 millioner og er rangeret som nummer 508 på CoinGecko, tilføjede også milliardæren Jeff Mahony som formand. Mahony er grundlægger og formand for SaveDaily Holdings Corp, samt administrerende direktør for NEFT Vodka.

Here it is $WAIT Fam!



In our first major reveal this week, we are proud to announce the Hourglass Foundation Incubator and billionaire @JeffWMahony as Chairman. https://t.co/u6nDp3jhB8 — Hourglass (WAIT) (@Hourglass_Wait) April 24, 2023

Hourglass annoncerede også for nylig krypto- og Web3-investor Brian D. Evans og den berømte krypto-YouTuber, George Tung, som chefrådgivere.

Metacade prisprognose

Krypto priserne kan være meget volatile, og det er svært at forudsige nøjagtige prisbevægelser. Men Metacade er et nyt projekt, der har gjort investorerne begejstrede for, hvad der er muligt på grund af projektets unikke tilgang til spilbranchen.

Metacades rekordlave pris på $0,0148, der blev nået den 16. april kom efter tokenets børsnotering på den decentraliserede børs Uniswap. Et par dage senere, da MCADE gik live på BitMart – en af de førende centraliserede børser i rummet – så eksploderede GameFi-tokenet – og ramte de fremhævede højdepunkter på $0,034.

Med dagens priser er MCADE omkring 60 % fra dets laveste niveau nogensinde. Det er også over den endelige forsalgspris.

Graf der viser Metacade pris på nøgle niveau. Kilde: TradingView

Et kig på Metacade prisprognose, 4-timers diagrammet viser, at MCADE-udbruddet skete efter en konsolidering i intervallet $0,017-$0,019.

En stigning kunne således være på bordet før den store børsnotering på MEXC, og især hvis der sker et opsving på det bredere altcoin-marked. I dette tilfælde vil en bevægelse i retning af at genteste det højeste niveau være sandsynligt, hvor $0,05 og $0,1 vil være de to store mål på kort sigt.

De nuværende udsigter tyder dog på, at tyrene skal holde sig over $0,022-støtteområdet for at undgå de mulige ulemper i forhold til den tidligere efterspørgselszone. 4-timers RSI lidt skråt under 50 giver sælgerne en fordel, hvis prisen falder under niveauet fremhævet af det eksponentielle glidende gennemsnit ($0,022).

På bagsiden er den umiddelbare modstand tæt på $0,024.