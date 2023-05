AltSignals forsalg tager fart midt i den voksende appetit for krypto hos Millenials

AltSignals ($ASI) er et næste generations blockchain- og kryptoprojekt. Udbyderen af handelssignaler har været den seneste til at vove sig ind i krypto via en kunstig intelligens-signaltjeneste. Med den stigende udbredelse af kunstig intelligens blandt nye investorer, så giver det mening at investere i en platform som AltSignals. Det er derfor ikke underligt, at AltSignals-tokenet ($ASI) hurtigt er ved at blive udsolgt i den indledende forsalgsfase. Forsalget er nu over 62% udsolgt, hvilket har rejst til sammen $676.379.

46% af millennials i udviklede økonomier ejer krypto

Krypto udbredelsen tager fart blandt de yngre forbrugere. Ifølge en undersøgelse for nyligt fra Bitget, der fokuserer på 26 lande i de store økonomier på tværs af alle kontinenter, så ejer 46% af millennials krypto. Tilsvarende ejer 25% af Gen X krypto, mens 21% af Gen Z besidder digitale aktiver. 8% af baby boomerne ejer krypto.

Det store ejerskab af digitale aktiver hos de yngre forbrugere viser, at krypto er fremtiden. Således er de organisationer, der anvender blockchains, målsatte på at høste fordelene ved at være i centrum af krypto eksplosionen. Det er netop dette, som AltSignals ønsker at være en del af gennem Actualize AI og dets kryptoprojekt gennem $ASI-tokenet. Efterhånden som flere unge forbrugere kommer ind i handelsverdenen, så kunne de blive tiltrukket af projekter med kryptovinkler som AltSignals.

AltSignals og ActualizeAI. Hvad er forskellen?

AltSignals er en handelstjeneste, der startede i 2017 og er vokset eksponentielt til at tælle over 50.000 medlemmer på Telegram. Virksomheden genererer algoritmebaserede signaler ved hjælp af AltAlgo™-indikatoren. Virksomhedens handelssignaler går på tværs af digitale aktiver, herunder Binance futures, foruden CFD’er, forex og aktier.

Efter den hurtige vækst af AltSignals forsøger tjenesten nu at forbedre kvaliteten af sine signaler og de værktøjer den dækker. Projektet lancerer lige nu en ny kunstig intelligens-signalservice platform, ActualizeAI. For at blive medlem skal investorerne holde på $ASI-tokenet.

Hvilken fordel giver det for investorerne at holde på $ASI

Den største fordel investorerne opnår ved at holde på $ASI, er at få adgang til AI-økosystemet i AltSignals – ActualizeAI. Dette er en mulighed for at nyde godt af handelssignalerne og samtidig nyde godt af prisstigningen på $ASI. Indtil videre har $ASI tiltrukket en masse efterspørgsel, hvilket signalerer, at prisen forventes at skyde i vejret, når tokenet først begynder at blive børsnoteret på børserne.

Ikke alene udgør $ASI en handelsmulighed, men investorer kan også stake tokenet for at opnå en passiv indkomst, såvel som deltage i platformsstyringen. At være i stand til at engagere sig i beslutningstagningen direkte er en undervurderet fordel for de investorer, der ønsker at være aktive deltagere på de platforme, som de tilhører.

Der er dog også andre fordele, såsom eksklusive frynsegoder forbundet med at tilhøre AI Members Club. Dette betyder tidlig adgang til fremtidige forsalgsmuligheder og andre udviklinger, der sker på ActualizeAI. Investorerne kan også deltage i handelsturneringer mod andre ligesindede for at skærpe deres handelsfærdigheder og tjene penge for at vinde sådanne konkurrencer.

Hvorfor er AltSignals en god mulighed lige nu?

AltSignals er først lige nu begyndt at blive bemærket, hvilket er sket siden de annoncerede starten på $ASI-forsalget. Tokenets pris forbliver lav på $0,015, hvilket forventes at stige, efterhånden som flere investorer abonnerer, og likviditeten låses op gennem børsnoteringer.

Men én ting, der potentielt kunne tiltrække investorerne er, at $ASI driver en allerede eksisterende og gennemprøvet forretningsmodel. Det er således et token, der bakkes op af et fællesskab, hvilket giver det en solid start, selv før de andre investorer tilslutter sig. Af disse grunde giver en investering i tokenet investorerne en chance for at blive medlem af en velrenommeret platform og forøge deres indtjening via $ASI.

Forudsigeligt nok har dette token en chance for at give et afkast på 10x inden udgangen af 2023, når det er blevet børsnoteret på de større børser. Tokenets køreplan er at børsnotere det på Uniswap, CoinGecko og CoinMarketCap i andet kvartal af 2023. Dette betyder mere likviditet og betydelige prisstigninger, der kunne gavne de tidlige investorer.