Metacade-prisen stiger til over $0,034, mens MEXC børsnoteringen nærmer sig

Det er knap en måned siden Metacade blev børsnoteret på Uniswap og senere på Bitmart, og prisen er siden steget med tocifrede procenter. Tokenet handles til $0,3471 den 2. maj mindre end 48 timer før det bliver børsnoteret på MEXC.

Stigningen i prisen hos MCADE peger på en voksende interesse for tokenet efter dets børsnoteringer i april. Med den næste børsnotering på MEXC og andre større børser, så forventer investorerne en potentiel stigning i likviditeten for tokenet, der endte forsalget ved kun $0,020.

Den eksponentielle vækst af game-fi-tokens og Metacades position

Blockchain-spilområdet vokser, takket være fremkomsten af en ny gruppe af investorer, der ønsker at spille mere bekvemt og samtidigt tjene penge. Spil-markedsrapporter estimerede markedsstørrelsen målt efter omsætningen til $4,6 milliarder i 2022. Eksperterne forventer en stigning i markedsstørrelsen til $65,7 milliarder i 2027.

Selvom det kunne være udfordrende at vurdere, hvor meget vækstpotentiale et game-fi-projekt som Metacade har, så peger statistikkerne på de enorme muligheder. Tidlige deltagere som Axie Infinity tiltrak sig stor interesse i 2021, idet investorerne så en mulighed, der aldrig har eksisteret.

Metacade lover at gøre mere end sine succesfulde forgængere. Metacade er forskellig fra andre Play-to-Earn-spilplatforme, og lover at blive den største fællesskabsstyrede arkade. Platformen, der kaldes en one-stop-destination for metaverse-fans, vil bringe gamere og udviklere sammen. Metacade-fællesskabet vil optjene MCADE-tokens ved at konkurrere, skabe på platformen og finde gig-jobs.

Yderligere indtjeningsmetoder inkluderer staking med det originale token og at deltage i præmielodtrækninger. Andre funktioner i Metacade inkluderer spiltests og en launchpad, der alt sammen er rettet mod at gøre dette til et selvbærende økosystem. Annoncer er også inkluderet i Metacades indtægtsmodel.

Metacade spiller en nøglerolle indenfor blockchain-spil takket være projektets innovative funktioner. De investorer, der er på udkig efter Web 3.0-spil, kunne måske betragte Metacade som en værdig investering i betragtning af projektets stærke og voksende popularitet som en bæredygtig platform.

Hvor attraktiv er Metacade lige nu?

Metacade handler til blot $0,034. Prisen repræsenterer en stigning på omkring 70% fra den endelige forsalgsværdi. Husk også, at tokenet kun har været børsnoteret på to store børser, så der er ikke meget likviditet til at betragte tokenet som have ramt et prisloft.

Derudover har mange tokens ramt 10x prisen et par måneder efter at være blevet børsnoteret på de større børser. Med andre ord er prisen på Metacade stadig for lav. Hvis vi betragter en 10x pris på dens forsalgsværdi ved $0,020, så giver dette $0,20. Dette betyder, at ved den nuværende værdi er MCADE meget undervurderet. Efterhånden som tokenet kommer ind på flere børser, så kunne værdien stige i vejret og generere et enormt afkast til investorerne.

Men det er dog ikke kun prisen, der kun begejstrer investorerne ved Metacade. Der er talrige indtjeningsmuligheder at udnytte her. For gaming fans giver Metacade dem en chance for at blive betalt for at gøre det, som de elsker – nemlig at konkurrere. Med den tidlige deltagelse i projektet, så giver det god mening at investere i Metacade, idet projektets succespotentiale er enormt.

Metacade prisprognose i 2023

Det er temmelig udfordrende at forudsige priserne på nyligt lancerede tokens, da de nemlig stadig opsamler likviditet. Historien har dog vist os, at tokens, der har tidlig succes med gennemprøvede forretningsmodeller, bliver topvindere. Metacade har været en af disse.

Set fra en eksperts synspunkt, så kunne tokenet stige til $0,25 ved udgangen af 2023. Prisen vil repræsentere en stigning på 1.150% fra den endelige forsalgsværdi på $0,020. Den forventede stigning er relativt realistisk, da MCADE allerede har vist stærke kurstendenser, siden det begyndte at blive børsnoteret på de større børser. En psykologisk værdi på $0,20 eller en stigning på 1.000% i 2023 bør stadig betragtes som et godt afkast til de tidlige investorer.