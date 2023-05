AltSignals (ASI)-prisen kunne drage fordel, når Fed afslutter sin renteforhøjelsescyklus

Den amerikanske centralbank afgav sin meget ventede rentebeslutning denne onsdag. I denne besluttede banken at hæve renten med 0,25%, som det var almindeligt forventet. Dette var første gang, at de amerikanske renter steg over 5% i mere end et årti.

Bitcoin-priserne reagerede mildt på rentebeslutningen. Mønten forblev i en konsolideringsfase på $28.000, mens de amerikanske aktier trak sig tilbage, efter at Fed-formanden advarede om, at banken ikke havde overvejet at sætte renten på pause eller sænke renten senere på året. De andre kryptovalutaer forblev relativt uændrede. Så hvad betyder denne beslutning for Bitcoin og AltSignals (ASI).

Federal Reserves rentebeslutning

Onsdagens Federal Reserve-beslutning var i tråd med det, jeg havde skrevet i en tidligere artikel . Den eneste ændring var, at renteforhøjelsen var enstemmig på trods af denne uges kollaps af First Republic Bank. Andre regionale banker som PacWest og Western Alliance er også på randen af kollaps.

Der er dog grund til at håbe på, at Fed nu har nået slutningen af renteforhøjelsescyklussen. For det første er banken nu under pres fra et hold progressive politikere, der mener, at banken vil føre til fyringer i økonomien. De hævdede, at inflationen vil fortsætte med at falde, selv når Fed beslutter at sætte sine stigninger på pause. De tvivlede også på, om renteforhøjelserne vil løse de inflationsudfordringer, som økonomien står over for.

For det andet vil Fed ikke ønske at ødelægge flere ting i økonomien, nu hvor den regionale bank- og kommercielle ejendomsbranche er på randen af en kollaps.

For det tredje forsøgte Fed at forhindre en irrationel overflod på det finansielle marked ved at lyde en smule aggressiv. Hvis Powell havde lydt forsigtig, så ville vi have set en tilbagevenden til dagene under pandemien, hvor investorerne købte hvad som helst. For nylig har vi set de handlende pumpe vigtige meme-mønter som Soi og Pepe Coin.

Hvad beslutningen betyder for krypto

Derfor vil kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum klare sig godt efter den seneste rentebeslutning fra Federal Reserve.

Hovedårsagen er, at Fed nu er nået til slutningen af sin rentehævningscyklus. Nu hvor banken omfavner en ny virkelighed, så kunne vi se markedsforholdene ændre sig i de næste par måneder. Historisk set har Bitcoin en tendens til at klare sig godt, når Fed er forsigtig.

Den anden grund er, at banksektoren stadig er i problemer, hvilket vil føre til en højere efterspørgsel på vigtige sikre havne som guld og Bitcoin. BTC har vist sig som et bedre tilflugtssted end guld i år og er steget med mere end 80%. Derfor, hvis betingelserne er gunstige, så kunne vi se BTC-priserne stige.

Yderligere er der udfordringer i erhvervsejendomssektoren, som jeg skrev om tidligere i en rapport . Kontorbygninger i nøglebyer som New York og San Francisco gennemgår en af deres værste sammentrækninger i moderne tid, efterhånden som efterspørgslen aftager. Disse udfordringer kunne også tvinge Fed til at skifte tone.

Derfor er AltSignals (ASI) et godt køb

AltSignals forventes at drage fordel af dette skift på det finansielle marked. Til at begynde med er AltSignals en virksomhed, der leverer handlingsrettede signaler til tusindvis af handlende fra hele verden.

Platformen, som er yderst profitabel, arbejder nu på at øge effektiviteten ved hjælp af blockchain og kunstig intelligens teknologier. Målet er at bruge denne teknologi til at gøre platformen mere præcis og lettere at bruge, som du kan læse om i denne hvidbog.

AltSignals har nu rejst mere end $696k i sin første fase af token-forsalget. Udviklerne håber at rejse over $1 million i denne fase. Herefter forventes prisen på hvert token at stige, når tokenet går videre til anden fase.

Som vi så med Metacade, så vil udviklerne derefter børsnotere AltSignals-tokenet på en række nøglebørser, begyndende med Uniswap. De vil derefter børsnotere det på de andre centraliserede børser som BitMart, Binance og Huobi, hvilket sandsynligvis vil skubbe tokenet meget højere.

AltSignals børsnotering vil ske på et tidspunkt, hvor Fed har sat sine renter på pause. Som følge heraf er der en sandsynlighed for, at tokenen stiger, hvilket gør det klogt at købe det på nuværende niveau. Faktisk er de seneste børsnoterede tokens som Arbitrum, Sui, Metacade og Pepe alle steget kraftigt.

Men at investere i alle tokens, inklusive ASI, er dog en risikabel ting, hvilket betyder, at du bør tildele dine midler fornuftigt. Du bør derfor undgå at købe AltSignals med alle dine midler. I stedet bør du afsætte en lille portion af dine midler, som du har råd til at tabe. Du kan købe AltSignals-tokenet her.