Omax Coin prognose og hvad det betyder for AltSignals’ ASI-token

Populariteten af nye AI- og Big Data-kryptovalutaer, som det nye AltSignals’ ASI-token, har været stigende, siden kunstig intelligens begyndte at vinde popularitet efter lanceringen af OpenAIs ChatGPT-app.

I løbet af de sidste syv dage har Omax Coin været den største vinder blandt de bedste AI- og Big Data-tokens målt efter markedsværdi. OMAX-prisen er steget med over 146% i løbet af den seneste uge, hvilket gør den til den største vinder i gruppen. Dette efterfølges af Forta (FORT), som er steget med 106% og Agoras: Tau (AGRS), som er steget med 40% inden for de sidste syv dage.

OMAX Coin og dens relation til AltSignals

Omax Coin er et fællesskabsdrevet token, der blev lanceret i november 2021. Det er kategoriseret som et førende AI og Big Data token målt efter markedsværdi. Det blev oprindeligt lanceret på Binance Smart Chain (BSC), før holdet lancerede sit eget mainnet OMAX blockchain i august 2022.

Omax-mønten (OMAX) er det originale token på OMAX blockchainen, som opererer på et system med proof-of-stake (PoS) konsensus, der understøtter kort blokeringstid og lavere transaktionsgebyrer. Blockchainen gør det muligt for bonded validator-kandidater af staking at blive validatorer og producere blokke.

Den bruger også dobbelttegndetektion og anden slashing-logik, som garanterer sikkerhed, stabilitet og blockchain afslutning. Blockchainen understøtter også EVM-kompatible smarte kontrakter og protokoller.

I øjeblikket er OMAX integreret i hæveautomater og ePOS-systemet.

Ligesom AltSignals, der forsøger at revolutionere handelssignalområdet gennem integrationen af en AI-baseret signalgenererende algoritme, så planlægger Omax at integrere sin blockchain i e-handels og krypto kortområdet. I bund og grund sigter Omax på at give brugerne mulighed for nemt at gennemføre deres daglige køb på de populære e-handels- og indkøbskurv platforme ved hjælp af deres beholdning af kryptovaluta.

AltSignals sigter på den anden side mod at strømline sine Forex-, aktie- og kryptohandels signaltjenester gennem sin nye AI-baserede platform kaldet ActualizeAI, som vil blive drevet af ASI-kryptovalutaen. Virksomheden gennemfører i øjeblikket et forsalg af ASI-tokenet, som allerede er i anden fase (stadie 1) efter den vellykkede gennemførelse af BETA-fasen.

Optagelsen af det nye AI-baserede ASI-token blandt kryptoinvestorerne har været overvældende i forhold til den hastighed, hvormed forsalgsstadierne er blevet udsolgt. Den nuværende fase er allerede næsten udsolgt med 65,67% udsolgt kun få dage efter den startede. Interesserede kan deltage i forsalget her.

Hvad betyder OMAX Coin-prisstigningen for ASI-tokenet?

OMAX Coins prisstigning i løbet af de sidste par dage bekræfter blot det faktum, at AI og Big Data-kryptovalutaerne oplever en øget popularitet, efterhånden som kunstig intelligens-teknologien tager fart over hele kloden, hvilket er en god fortaler for det nye ASI-token.

Det er knap seks måneder siden den første AI-baserede chatbot, ChatGPT, blev lanceret, og et utal af andre AI-applikationer er allerede blevet udviklet og lanceret inklusive en række blockchain-AI-applikationer. Hvis momentumet opretholdes, så vil ASI-tokenet finde et meget befordrende miljø, når forsalget er afsluttet, og det er børsnoteret på de decentraliserede og centraliserede børser.

Bør jeg købe ASI-tokenet i dag?

Når dette så er sagt, så er kryptomarkedet et temmeligt volatilt marked, og rummer en masse risici. Ikke desto mindre forventes prisen på ASI-tokenet ifølge oplysningerne på den officielle AltSigals hjemmeside at stige gennem de resterende forsalgsstadier.

ASI-prisen har allerede oplevet sin første pris stige fra $0,012 i BETA-fasen til dens nuværende pris på $0,015. Den forventes at ramme 0,02274 $ på det tidspunkt, hvor forsalget er ved at være slut for slet ikke at nævne de fremtidige prisprognoser, efter det er opført på de forskellige CEX’er og DEX’er.