Palantir (PLTR) aktien stiger efter AI satsning – Er AltSignals (ASI) tokenet at købe?

Aktien i Palantir Technologies ( NYSE:PLTR ) steg mere end 27% i mandags i handlen efter lukketid efter selskabets første kvartals resultater, der overgik analytikernes prognoserne.

Palantir-aktien steg også i vejret midt i firmaets resultatprognoser baseret på dets nye kunstig intelligens (AI)-drevne platform. Idet AI-fortællingen er særlig stærk indenfor kryptovaluta-området, så er det sandsynligt, at Palantirs stærke udsigter for dets nye AI-produkt også vil fungere for AltSignals (ASI).

AltSignals er en førende handelssignalvirksomhed, der ligeledes introducerer et AI-drevet lag. Det originale token ASI er stadig i forsalgsfasen, som man kan i øvrigt kan tilslutte sig her.

Derfor kunne Palantirs AI-projektioner være gode nyheder for AltSignals

I sin indtjeningsrapport denne mandag sagde Palantir, at selskabet forventer at forblive rentabelt i 2023, efter at dets omsætning i 1. kvartal steg med 18% fra år til år. Virksomhedens administrerende direktør Alex Karp sagde i et aktionærbrev, at softwareudbyderen forventer en omsætning på mellem $528 millioner og $532 millioner i 2. kvartal og $2,19 milliarder til $2,24 milliarder for året.

Men det er efterspørgslen på virksomhedens nye AI-platform, der har fanget investorernes opmærksomhed. Karp sagde, at efterspørgslen og interessen fra de potentielle kunder for produktet er ” uden fortilfælde.” Palantirs AI-lag, som er tilgængeligt for en portion af kunderne fra og med denne måned, giver kunderne på tværs af kommercielle og offentlige sektorer mulighed for at udnytte fantastiske sprogmodeller.

AI-integrationen, der er kendt for sine kontrakter med offentlige myndigheder, vil være afgørende for operationer som f.eks. militær efterretning og beslutningstagning. Tilliden til kunstig intelligens fra mainstreamvirksomheder som Palantir er en stærk indikator for, hvordan andre platforme, der tilbyder branchedefinerende produkter, kan vokse.

Palantir aktiekurs prognose

PLTR ser ud til at være et stærkt køb, og er en af meme-aktierne, der har en faktisk vækstbane bag sig.

Palantir tilbyder ikke kun investorerne eksponering overfor en investering relateret til cybersikkerhed og militære kontrakter. Det har en voksende integration, der gør dette til et godt bud på eksponering overfor blockchain-teknologimarkedet.

AI og big data kunne også resultere i, at PLTR potentielt bliver en af de bedste AI-aktier. Forventningen er, at den nuværende pris på $7,74 for PLTR-aktien kunne være en fantastisk investering i dag.

Hvad er AltSignals og ActualizeAI?

AltSignals er et handelssignalfirma, der blev lanceret til offentligheden i 2017. Platformen tilbyder i øjeblikket handelssignaler og analyseindikatorer via sin AltAlgo-tjeneste, der dækker kryptovaluta, aktier og forex markederne. Brugerne kan også få adgang til handelsoplysninger på CFD’er.

Platformen forsøger at forbedre sine signaler via AI, maskinlæring og naturlig sprogbehandling. Selvom AltAlgo allerede er et succesfuldt produkt, så forbedrer ActualizeAI sine muligheder gennem nye AI-input – hvilket giver brugerne adgang til signaler med øgede nøjagtighedsniveauer.

ASI er et token, der vil drive AltSignals AI-økosystemet. Indehaverne vil have adgang til alle handelssignaler, samt være i stand til at handle og opbevare $ASI-tokens i deres egne wallets. Adgangen til medlemsklubben kommer også med andre fordele, såsom deltagelse i handelsturneringer eller bidrag til platformudvikling for belønninger og andre indtjeningsmuligheder.

Investorer har en chance for at købe ASI-tokens til en billig pris under det nuværende forsalg. AltSignals hjemmesiden giver en trin-for-trin guide til, hvordan du køber ASI. Dette inkluderer tilslutningen til en understøttet wallet, såvel som køb og gøre krav på tokens.

Bør du købe AltSignals (ASI) tokenet i dag?

Som fremhævet ovenfor har softwarevirksomheden Palantir store forventninger til sin omsætningsvækst placeret på succesen med sin kunstige intelligens-platform. Efterspørgslen, der er blevet set med denne virksomheds model antyder, at AltSignals’ kommende ActualizeAI-lag kunne ramme markedet midt i den endnu større efterspørgsel på AI-værktøjer.

Det er netop derfor, at AltSignals og det, som teamet bygger med ActualizeAI, passer godt sammen med de investorer, der i øjeblikket investerer deres penge i projektets token-salg. Ved den nuværende pris på $0,015 kunne ASI-tokenet være rigtigt billigt. Prisen vil stige under hele forsalgsfasen til $0,02274 og sandsynligvis eksplodere, når AI-platformen går live senere i kvartalet.

At børsnotere tokenet på de større børser, som det allerede er blevet set med Pepe (PEPE) og Floki Inu (FLOKI) for nylig, kunne antænde nyt købspres og få ASI til at handle mod nye mål som $0,5 og $1 i 2023 eller i begyndelsen af 2024. Kunstig intelligens-relaterede kryptovalutaer har også haft en positiv kurs fra år til dato, og antyder, at en ny tyrecyklus kunne sende priserne til nye højder.

Den bedste måde at anskue hvorfor man bør investere i ASI på er fra AltSignals’ perspektiv. Vi kan måle vækstpotentialet for dette selskab ud fra dets voksende fællesskab og den enorme forventning omkring dets kunstige intelligens drevne lag ActualizeAI.

Selvom den forestående lancering af tokenet kunne resultere i en fornyet efterspørgsel, så er det dog bæredygtigheden, der kunne komme med et robust marked og et brugerfællesskab, der vil katalysere de fremtidige gevinster for ASI.

