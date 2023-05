Kunne AltSignals drage fordel af Googles AI-meddelelser i går aftes?

Kunstig intelligens har været i centrum for alle teknologidebatter lige siden Microsoft Corporation ( NASDAQ: MSFT ) annoncerede en investering på flere milliarder dollars i ChatGPT.

Indenfor få uger derefter integrerede det multinationale selskab en chatbot i “Bing” – en betydningsfuld begivenhed, der måske for første gang truede Alphabet Inc’s ( NASDAQ: GOOGL ) Googles monopol på “Søgninger”.

Derfor øgede Google sin indsats indenfor generativ kunstig intelligens og lancerede “Bard” i år. Selvom dets chatbot i første omgang ikke formåede ligefrem at imponere verden, så kom tech-giganten dog med nye meddelelser i går aftes i forbindelse med selskabets årlige udviklerkonference, der gentog sit engagement i dette højvækstspil.

Her er, hvad Google annoncerede ved sin I/O-begivenhed

Til at begynde med finder vi Bard, der med forbedrede ræsonnementfærdigheder, evnen til at håndtere avanceret matematik og kodningsevner, nu er tilgængelig for alle på tværs af mere end 180 lande og territorier i alt.

Endnu vigtigere, det giver nu brugerne mulighed for at gå ud over tekst og inkludere billeder i deres prompter. Google sagde også, at chatbotten i sidste ende også vil integrere Adobe Firefly.

Administrerende direktør Sundar Pichai annoncerede også “AI Snapshots” i onsdags – en stor opdatering til Google Search, der nu vil prioritere AI-drevne svar på forespørgsler for bedre kontekst. Den PaLM 2-baserede Search Generative Experience (SGE) gør det også muligt for brugerne at grave dybere ned i deres forespørgsler med opfølgende spørgsmål. Dette er ifølge den administrerende direktør:

PaLM 2-modellerne er stærke indenfor logik og ræsonnement, takket være bred træning i logik og ræsonnement. De er også trænet i flersproget tekst, der spænder over 100 sprog.

Endelig integrerede Google nye AI-værktøjer til en række af sine applikationer, herunder Docs, Slides, Sheets, Meet og Gmail og omdøbte indsatsen til “Duet AI”.

Indtil videre er disse funktioner kun tilgængelige for brugere på ventelisten. Ikke desto mindre fastslår en lang liste af sådanne meddelelser fra f.eks. Google, at den nuværende AI-dille er kommet for at blive og kun vil vokse fremadrettet.

Og dette tegner et ret rosenrødt billede af, hvad fremtiden bringer for projekter som AltSignals.

Hvad er AltSignals og ASI-tokenet?

I sin kerne er AltSignals en finansiel teknologivirksomhed, der henvender sig til de investorer, der er eksponeret overfor de finansielle markeder – dette kunne være aktier, forex eller endda kryptovalutaer.

AltAlgo – der er platformens flagskibstjeneste bruger avanceret handelsalgoritmer til at udstede signaler, der informerer de handlende om, hvornår de skal tage stilling i et finansielt instrument, og hvornår de skal trække sig ud af det.

I de kommende måneder planlægger AltSignals dog at låse op for betydelige forbedringer til deres allerede succesfulde produkt. Det er på vej til at integrere den nævnte handelsalgoritme med kunstig intelligens, maskinlæring og naturlig sprogbehandling for at lancere det, der vil blive kendt som ActualizeAI.

Tanken er, at den nye AI-og-blockchain-drevne tjeneste vil tilbyde mere præcise signaler for at hjælpe de handlende med at maksimere afkastet på deres investeringer.

Alt i alt er det tænkeligt, at brugen af kunstig intelligens til at forbedre sit handelsværktøj vil være en meningsfuld fordel for AltSignals som virksomhed, der i sidste ende vil styrke projektets navn som en investeringsmulighed.

Hvordan er AltSignals som investeringsmulighed?

Interessant nok er AltSignals ikke kun en tjeneste, der hjælper dig med at tjene penge på de finansielle markeder. Dens kommende ActualizeAI vil blive drevet af ASI-tokenet, der også egner sig som investeringsmulighed.

At eje ASI-tokenet er, hvad der vil give dig adgang til virksomhedens nye AI-integrerede handelsværktøj. Disse tokens vil minde om aktier, idet indehaverne vil have indflydelse på fremtiden for AltSignals. De vil også være i stand til at deltage i handelsturneringer og udforske andre indtjeningsmuligheder.

Forsalget af ASI-tokenet er i øjeblikket i gang. Du kan læse den omfattende guide på AltSignals hjemmeside for at finde ud af, hvordan du kan købe tokenet via tre enkle trin.

Hvad kan føre til en ASI-token prisstigning?

I skrivende stund er ASI-tokenet vurderet til $0,015 – en stigning på 25% i forhold til den første forsalgsfase.

Men der er dog stadig grund til at tro, at tokenet vil låse op for yderligere opsidepotentiale i fremtiden. Til at begynde med har AltSignals opbygget en brugerbase på mere end 50.000 over de seneste seks år. Dette er vigtigt, fordi det taler til efterspørgslen på ASI-token, især når ActualizeAI går live.

Som enhver anden investering kan en større efterspørgsel føre til en højere pris. Selv forventer AltSignals, at dets token vil være værdsat til $0,02274 ved udgangen af det nuværende forsalg, hvilket fremgår af projektets hjemmeside.

Det er dog også vigtigt, at ASI-tokenet derefter vil blive opført på de større kryptobørser begyndende med Uniswap – en begivenhed, der historisk set har været ensbetydende med en betydelig prisstigning for forskellige de mønter.

Alt i alt betyder dette, at fordi AltSignals udvider sit fodaftryk indenfor kunstig intelligens og blockchain-teknologi til i sidste ende at blive en top handelssignaltjeneste, så er det sandsynligt, at ASI-tokenet vil ramme $0,05 ved udgangen af dette år.

Du kan besøge forsalgssiden HER for at finde ud af mere om ASI-tokenet.