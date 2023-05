Er Metacade et godt bud i maj? Alt om MCADE-prisen midt i positive Bitcoin tal

Metacade (MCADE) startede sin børsnotering på de større børser i begyndelsen af april. Den første børs, som børsnoterede tokenet, var den decentraliserede børs Uniswap. Børsnoteringerne på BitMart og MEXC Global fulgte hurtigt efter dette. Børsnoteringen var vigtig, idet tokenet steg kraftigt i forhold til den endelige forsalgsværdi på $0,020 til over $0,045. Dette understregede investorernes efterspørgsel på arkadeplatformens token. Stigningen er siden aftaget, hvor MCADE nu ligger på $0,022. Er prisfaldet derfor den perfekte chance for at købe tokenet i maj?

MCADE-prisbevægelsen og krypto-stemningen

Selvom MCADE handler tæt ved tokenets endelige forsalgspris, så har det vist et stærkt momentum. Den seneste prisnedgang understreger profittagningen, efter at tokenet er mere end fordoblet i værdi siden slutningen af forsalget. Potentielt samler MCADE likviditet på børserne før kursstigningerne til den tidligere top og forbi denne.

Stemningen omkring krypto kan også have bidraget til afmatningen hos MCADE. Vi er endnu ikke kommet ind i et opadgående kryptomarked, hvor den største kryptovaluta nu har været i en konsolideringstilstand på under $30.000 i flere uger. Imidlertid viser on-chain-metrikkerne, at Bitcoin kunne være ved at geare op til et potentielt tyremarked.

Ifølge RHODL on-chain indikatoren er Bitcoin i den samme position, som mønten var i begyndelsen af sine tidligere to tyremarkeder. Dette er ikke en overraskelse, da Bitcoin for nylig har optrådt positivt på flere on-chain-indikatorer. Den krydsede over det 200-dages glidende gennemsnit i januar og har siden holdt sig over det glidende gennemsnit på det daglige diagram. Det glidende gennemsnit er afgørende, da det er langt nok til at fange potentielle langvarige tendenser.

En opadgående Bitcoin kunne vække interesse for low-cap og nyere tokens som MCADE. Dette skyldes, at Bitcoin ses som en trendsetter og bruges som en målestok for den generelle krypto-stemning. De positive on-chain indikatorer betyder, at det positive momentum kunne flyde over i MCADE og presse prisen opad.

Forståelsen af MCADE og dets værdiforslag

Metacade er en Web 3.0-spilplatform. Den forbinder spillere og udviklere i en enkelt one-stop platform. Metacade er bygget på Ethereum-netværket, og dette sikrer, at platformen er sikker. Brugerne validerer transaktionerne ved at holde på og stake MCADE-tokenet.

Brugerne kan opdage de seneste Play2Earn-spil på platformen og tjene penge ved at konkurrere. Investorerne tjener også MCADE ved at give feedback på projekter. Udviklerne kan modatge finansiering til deres spil, hvilket giver dem mulighed for at udvikle deres projekter og oprette forbindelse til et forbrugende fællesskab. Metacade-investorerne bidrager også til platformens styring via deres tokens.

MCADE får også sin værdi fra kontrollen af de tokens, der leveres. Tokenet er deflationært, og der er planer om at reducere udbuddet gennem tilbagekøb eller afbrændinger. Det har den effekt at øge knapheden og beskytte værdien af MCADE.

Metacade stræber også efter at være en selvbærende platform. Dette er vigtigt for platformen, da spilplatformene tidligere er stødt ind i problemer med økonomiske begrænsninger. Virksomhederne kan lancere deres spil gennem Metacade Launchpad, annoncere deres varer og tjenester og offentliggøre jobopslag på platformen. De vil betale Metacade for dette, hvor midlerne bliver brugt til at forbedre platformen. Denne bæredygtige forretningsmodel har tiltrukket investorerne, der leder efter kvalitetsspilplatforme at tildele deres ressourcer til.

Er det det rigtige tidspunkt at investere i MCADE?

Kryptopriserne er drevet af værdi, og Metacade har et stærkt værditilbud. Værdien af MCADE vil potentielt blive højere, efterhånden som den samler mere likviditet, og kryptostemningen forbedres.

Fra den endelige forsalgsværdi på $0,020 havde analytikere øremærket en 10x prisstigning. Vi har set en 2x prisstigning til over $0,045, hvilket betyder, at vi er langt under den forventede pris. Da MCADEs pris nu er tæt på sin endelige forsalgspris, så kunne et køb lige nu være den rigtige beslutning, idet tokenet er attraktivt prissat.