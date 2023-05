Metacade er klar, da XRP leder vejen for krypto mega-caps

Metacade er klar til at lancere en version af sit længe ventede play-to-earn (P2E) spillearkade-økosystem til offentligheden inden udgangen af måneden. Mens prisen på det originale MCADE-token er trukket tilbage fra de højdepunkter, der blev nået efter en eksplosiv start på handlen, så er potentialet for at inddrive tabene og se en optrend materialisere sig ved at udvikle sig.

Dette skyldes, at kryptomarkedet forventes at starte en ny tyrecyklus, hvor tokens i spilsektoren er blandt dem, der sandsynligvis vil klare sig bedre, efterhånden som interessen for sektoren vokser.

I dag har meget af fokussen været på de forskellige big-cap tokens præstationer, og XRP tager føringen midt i investorernes forventning om økonomiske nyheder, da forhandlingerne om det amerikanske gældsloft træder ind i en afgørende fase.

XRP leder vejen indenfor krypto midt i positive forhandlinger om gældsloft

Kryptomarkederne var stort set flade i fredags, da investorer fortsatte med at holde øje med signalerne fra USA om deres gældsloftsforhandlinger. Andetsteds oplevede aktiemarkedet en pæn stigning tidligt, hvor futures var oppe, da det så ud til at være mere sandsynligt, at lovgiverne kunne nå frem til en aftale om at hæve gældsloftet så tidligt som denne weekend.

En af de største vindere på kryptomarkedet i dag er XRP, som er steget med mere end 4% i de sidste 24 timer. Bitcoin, Ethereum og Cardano klatrede også mod vigtige prisniveauer, da kryptomarkedet så ud til at afspejle de andre risikoaktiver.

XRP er det originale token hos Ripple, der er et grænseoverskridende betalingsselskab, der i øjeblikket kæmper en retssag anlagt af US Securities and Exchange Commission (SEC).

Mens SEC hævder, at Ripple solgte XRP som et uregistreret værdipapir, så har virksomheden dog afvist anklagerne. Denne uges XRP-gevinster kommer, da en dommer dømte imod SEC’s forslag om forseglingen af dokumenter relateret til den tidligere embedsmand William Hinman.

I 2018 holdt Hinman en tale om tilstanden for krypto og værdipapirer, som Ripple fastholder er nøglen til udfaldet af den juridiske kamp. Ripples CEO kritiserede i går det amerikanske lovgivningsområde som værende “forvirrende”, og at man sandsynligvis vil se flere virksomheder flytte til andre lovkredse, der tilbyder mere klarhed.

Med en positiv investorstemning i forventning om en Ripple-sejr, så ser XRP ud til at opleve en større prisstigning. I løbet af den seneste uge er XRP-prisen steget med mere end 8%, hvor tyrene nu kigger på $0,5.

Square Enix bekræfter, at Web3-spil er fremtiden

Metacade forventer snart at lancere sin Metacade Lite-version til offentligheden, hvis detaljer vil blive bekræftet ved næste AMA, der er planlagt til den 24. maj 2023. Projektet nåede alle milepælene i dets køreplan for 1. kvartal 2023. Målene i dette kvartal omfatter lanceringen af Create2Earn-platformen, hvor brugerne kan få prøvet den spilskiftende spiloplevelse, der kommer med Metacades unikke tilgang til P2E.

Med kryptomarkederne, der også forventes at træde ind i en ny tyrecyklus, så er det muligt, at dets MCADE kunne lede vejen indenfor Web3- og GameFi-økosystemet. Den seneste udvikling omkring Axie Infinitys debut på Apple App Store, og den japanske spilgigant Square Enix bekræfter sin forpligtelse til blockchain og Web3-spil, kunne hjælpe med at sætte gang i en fornyet efterspørgsel og udbredelse.

Hvad tilbyder Metacade-platformen?

Metacade er en ny blockchain-spilplatform, der sigter mod at blive den største Web3-spilarkade. I sin kerne sigter Metacade på at tilbyde spillere, investorer og udviklere adgang til en decentraliseret spilhub, der kommer komplet med det største udvalg af forskellige play-to-earn (P2E) arkadespil.

Projektet ser også ud til at muliggøre integrationen af flere indtjeningsmekanismer for økosystems spillerne.

MCADE-tokenet bruges til at betale belønninger i økosystemet og vil hjælpe platformbrugerne med at få adgang til tjenester og muligheder indenfor staking og DeFi. Køreplanen inkluderer også et omdrejningspunkt til et projekt, der drives af fællesskabet, hvor MCADE-indehaverne får stemmeret i forbindelse med forslag til styringen. Læs mere om Metacade her.

Er Metacade værd at købe lige nu?

MCADE oplevede stor succes under sit forsalg, der blev udsolgt tidligt, idet de investorer, der var overbeviste om Metacades tilbud, opsnappede deres originale tokens til en billig pris.

April var en stor måned for Metacade, da forsalget ikke kun endte med succes, men den efterfølgende børsnotering på Uniswap, BitMart og MEXC-børser fulgte også hurtigt efter. På markedet steg MCADE-prisen for at nå den højeste pris på $0,045 i begyndelsen af maj.

Selvom den nuværende pris på $0,020 placerer MCADE/USD mere end 52% fra ovenstående toppunkt, så vil et opsving på tværs af markederne booste tyrene. Bevægelserne i løbet af den næste tyrecyklus vil sandsynligvis få tokenets pris til at handle over $1 i 2024.