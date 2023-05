Fed overvejer at sætte renteforhøjelser på pause: konsekvenser for AltSignals

Den amerikanske økonomiske vækst aftager, da bekymringerne om kommerciel fast ejendom (CRE), gældsloftet og de regionale banker fortsætter. Som et resultat heraf har flere Fed-embedsmænd, som talte for nylig, været åbne overfor at sætte rentestigningerne på pause, efter at have hævet renten fra næsten nul til 5% i år. Hvis dette sker, så kunne dette have positive konsekvenser for både aktierne og kryptovalutaer som AltSignals (ASI).

Fed vil sandsynligvis sætte renteforhøjelserne på pause

USA står overfor et tredobbelt væld af begivenheder. I ejendomsbranchen står den kommercielle sektor over for en af sine værste perioder nogensinde. Data viser, at andelen af ledige kontorlokaler er steget markant i de seneste måneder.

Som et resultat af dette har de fleste CRE Reits, såsom SL Green, Boston Properties og Simon Property Group oplevet deres aktiekurser falde for nylig. Efterhånden som gældens udløb nærmer sig, så er der en sandsynlighed for, at flere kommercielle ejendomsselskaber snart vil gå konkurs.

USA oplever også antallet af konkurser stige, efterhånden som likviditeten i banksektoren opstrammes, og folk flytter deres midler til valutamarkedsfonde. Nogle af de mest fremtrædende virksomheder, der har indgivet konkursbegæringer, er blandt andre Silicon Valley Bank, Vice Media og Bed Bath and Beyond.

I mellemtiden fortsætter spørgsmålet om gældsloftet, idet både demokrater og republikanere fastholder deres hårde holdning. Republikanerne har insisteret på, at de vil gå med til at ophæve landets gældsgrænse, hvis Biden regeringen forpligter sig til betydelige udgiftsnedskæringer. Samtaler mellem de to sider forventes at blive genoptaget i denne uge.

Derfor har flere Fed-embedsmænd i lyset af alt dette støttet et skridt til at sætte renteforhøjelserne på pause i juni. I en erklæring sagde Neel Kashkari fra Minneapolis Fed, at han overvejede at bakke op omkring en renteforhøjelse på det kommende møde. Han sagde:

“Omkostningerne ved ikke at få inflationen ned til 2% er meget højere for Main Street end omkostningerne ved at få den ned til 2%. Så jeg vil hellere tage fejl ved at være en smule mere aggressiv i stedet for at fortryde det og have været for forsigtig.”

Flere Fed-embedsmænd som Raphael Bostic og Richard Clarida har også støttet pausen i renteforhøjelser. Og Jay Powell, der er Fed formand, har sagt, at banken sandsynligvis ikke vil hæve renten så meget, som den havde forudsagt.

Sådan påvirkes AltSignals

En ændring i tone fra Federal Reserve vil have en positiv indvirkning på AltSignals og de andre kryptovalutaer. Til at begynde med er AltSignals en profitabel virksomhed, der leverer handelssignaler til tusindvis af mennesker fra hele verden. Virksomheden har været i branchen siden 2017.

Nu arbejder AltSignals på at ændre sin forretningsmodel ved at vende sig mod kunstig intelligens. Platformen sigter mod at omfavne konceptet AI, maskinlæring og naturlig sprogbehandling (NLP) for at behandle denne information.

Som en del af denne overgang har udviklerne igangsat et token-salg, der allerede har rejst over $765k i midler. Dette repræsenterer 70,88% af målet på $1,08 millioner. Med hvert eneste token, der sælges for $0,015, så er der chance for, at denne fase af token-salget snart slutter.

Efter token-salget vil udviklerne lancere tokenet på en række af de populære børser som Uniswap og MEXC, hvor folk kan købe og sælge det. At dømme efter den seneste præstation af nye kryptovalutaer som Pepe og Milady Meme Coin, så er der en sandsynlighed for, at ASI-tokenet vil stige, når det børsnoteres.

Historisk set har kryptovalutaer som BTC og ETH en tendens til at klare sig godt, når Fed er en smule forsigtig. Et godt eksempel på dette er, hvad vi så under Covid-19-pandemien, da priserne på de fleste tokens og andre aktiver steg. Derfor, med flere Fed-embedsmænd, der bliver forsigtige, så er der en mulighed for, at kryptovalutaerne vil stige. I modsætning til meme-mønter som Pepe og Milady har AltSignals en fordel, da det allerede er rentabelt og har tusindvis af loyale kunder, som du kan se på denne Trustpilot side.