Metacade prognose efter kinesisk by afslører statsstøttet Metaverse-platform

Prisen på MCADE, Metacades originale token, har kæmpet under sin endelige forsalgspris i den bedste del af maj, da projektet forbereder sig på spiludviklingsfasen efter det tidligere partnerskab med MetaStudio.

I skrivende stund handlede MCADE til $0,02127, hvilket er en stigning på 1,11% indenfor de seneste 24 timer. Men selvom tokenet havde registreret nogle stigninger, så lå det stadig et par cents under den endelige forsalgspris på $0,022. Ikke desto mindre er der udsigt til, at tokenet er klar til en væsentlig stigning, som følge af populariteten af de forskellige metaverse projekter og deres originale tokens.

Kinesisk regeringsstøttet Metaverse-platform

For nylig lancerede hovedstaden i Kinas østlige Jiangsu-provins, Nanjing, China Metaverse Technology and Application Innovation Platform for at fremme metaverse udviklingen og forskningen over hele landet. Trækket er blandt mange andre metaverse-udviklinger, der sker rundt om i verden, efterhånden som gamefi-rummet bevæger sig mod metaverset.

Den kinesiske statsstøttede platform ledes af Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST) og består af stiftende medlemmer fra flere akademiske institutioner og metaverse-relaterede virksomheder i hele det kinesiske fastland.

Nanjing og andre kinesiske byer konkurrerer om at blive landets metaverse udviklingsknudepunkter. Den nye platform kommer måneder efter, at Nanjing City afslørede sin metaverse strategi, der sigter mod at skabe en blomstrende industri med over $19,13 milliarder (135 milliarder yuan) i årlige indtægter ved udgangen af 2025.

Shanghai, en anden kinesisk by, afslørede for nylig sin indledende samling af 20 metaverse use cases, der dækker forskellige områder, herunder virtuelle sundhedsdiagnoser og digitale genskabelser af byens historiske arkitektoniske vartegn.

Hvad er Metacade, og hvordan har det klaret sig indtil videre?

Metacade er en fællesskabsdrevet blockchain- arkade, der har til formål at tilbyde en stor samling af play-to-earn (P2E) arkadespil på en enkelt metaverse platform. Den har også til formål at give spillere omfattende muligheder for at optjene kryptobelønninger i nogle af de mest vanedannende blockchain-spiloplevelser.

Ifølge Metacades team ønsker platformen at blive et centralt knudepunkt for Web3-fællesskabet, der tilbyder adskillige unikke indtjeningsmekanismer udover spil, der alle er designet til at gavne både spillere, investorer og iværksættere med MCADE-tokenet i hjertet af økosystemet.

En af de foreslåede indtjeningsmekanismer på Metacade er Create2Earn, som har til formål at belønne indholdsskabere med MCADE-tokens for at levere værdi til platformen, herunder at indsende spilanmeldelser, dele de seneste oplysninger om blockchain-spil og interagere med de andre brugeres indlæg i fællesskabs hubben.

Den 17. april var Metacades administrerende direktør, Russell Bennett, vært for den første Metacade AMA, som blev efterfulgt af flere andre AMA’er, hvor den seneste AMA fandt sted for syv dage siden, hvilket gav indblik i Metacades planer for den nærmeste fremtid.

Indtil videre er Metacade bredt betragtet som en af de mest spændende kryptoinvesteringer inden for den voksende GameFi-sektor. Metacade-forsalget rejste $16,35 millioner gennem otte faser.

Siden afslutningen af forsalget er MCADE lanceret på flere populære kryptovalutabørser, herunder Uniswap, BitMart og MEXC Global. Som et resultat blev mønten mere end fordoblet i værdi til et rekordhøjt niveau på $0,04569 den 3. maj 2023.

Metacade-projektet er i øjeblikket i spiludviklingsfasen, og har allerede underskrevet sit første partnerskab med MetaStudio, der er et innovativt metaverse-udviklingsfirma. MetaStudio-partnerskabet er en game changer, der sigter mod at producere friske og spændende mobilspil på Metacade-arkaden.

MetaStudio, som for nylig annoncerede et samarbejde med Immutable for at forbedre Metaverse-spilbranchen, forventes at bringe et væld af erfaring og ekspertise med sig efter at have arbejdet på forskellige spilprojekter og populære animerede franchises som How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda og Shrek.

Vil MCADE vende tilbage over $0,045?

Selvom investorerne muligvis kunne skeptiske overfor, at MCADE foretager nogen større prisbevægelser, da det har kæmpet i den bedste del af maj, så forventes de kommende Russell Bennetts AMA’er dog at skabe begejstring blandt kryptosamfundet.

AMA’erne vil kaste mere lys over projektets udsigter, hvilket vil give investorerne et klart billede af, hvad de kan forvente sig af Metacade-platformen og dens originale token.

Udover AMA’erne har MCADE-tokenet omfattende nytte på Metacade-platformen, som forventes at være en stor positiv katalysator til gavn for den kortsigtede prisbevægelse, hvilket muligvis vil se MCADE-tokenet lande over $0,045 ved udgangen af måneden.