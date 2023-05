Venezuelansk bolivar er blevet værdiløs, da inflationen stiger

This article has been translated from English with the help of AI tools

Den venezuelanske valuta er dykket i takt med, at den økonomiske krise i landet forværres. Ifølge XE svarer 1 amerikansk dollar til 2,65 millioner venezuelanske bolivarer. Valutaen handlede til 505.720 i samme periode i 2022, hvilket betyder, at den nu betragtes som værdiløs.

Venezuela sanktioner

Hovedårsagen til det igangværende Venezuelanske bolivar-styrt er de sanktioner, som USA og dets allierede har pålagt. Disse lande har indført stramme sanktioner på grund af bekymringer om demokrati og menneskerettigheder.

Som følge heraf har Venezuela ikke været i stand til fuldt ud at udnytte sine enorme oliereserver. Sanktioner gør det ulovligt for andre lande at købe landets olie. De gør det også svært for virksomheder i landet at få adgang til vestlige teknologier.

Tidligere i år meddelte Chevron, at det øgede sin olieproduktion fra landet. Virksomheden gav imidlertid landet et slag, efter at det reducerede sin olieproduktion for året. Virksomheden håber at producere omkring 170.000 tønder olie om dagen, ned fra 200.000 tønder. Det citerede det generelle forfald af landets infrastruktur.

I alt oplyser Venezuela, at det producerede 800.000 tønder om dagen, og det sigter mod at nå 1 million tønder inden årets udgang.

Venezuelas inflation

En faldende lokal valuta har ført til en stigning i inflationen i landet. Officielle statistikker viser, at landets inflation steg til over 463% i april, op fra 155% i oktober sidste år. Derfor er der sandsynlighed for, at landets inflation vil fortsætte med at forværres i de kommende måneder.

Venezuela Boliver kan kun komme sig, hvis sanktionerne i landet bliver lempet. For det første har de seneste regeringers forsøg på at afslutte Maduros regime mislykkedes. Dette er et signal om, at han vil være lederen i en overskuelig fremtid.

Et stærkt Venezuela er en god ting for USA og verden. For det første ville det låse op for millioner af tønder olie om dagen. På et tidspunkt, hvor inflationen er klæbrig, ville mere olieproduktion hjælpe meget på situationen.

For USA ville det hjælpe det ved at reducere antallet af venezuelanske migranter, der kommer til den sydlige grænse. De seneste tal viser, at antallet af venezuelanere, der krydser grænsen, er steget for nylig. Den venezuelanske bolivar er ikke den eneste valuta, der imploderer. Som jeg skrev her , er valutaer som den nigerianske naira, argentinske peso og Zimbabwe-dollar alle dykket.