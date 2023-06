AltSignals i fokus efter AI hjælper Nvidia med slutte sig til trillion-dollar-klubben

Kunstig intelligens har været i høj kurs på de finansielle markeder lige siden Nvidia Corporation udsendte en usædvanlig stærk prognose for sit nuværende kvartal, hvilket Invezz tidligere dækkede.

HP Inc har også deltaget i AI-kapløbet

Nvidia forventer nu, at “AI” vil presse selskabets omsætning helt op til rekordhøje $11 milliarder i 2. kvartal. Disse prognoser overgik Wall Streets estimater med hele $4,0 milliarder. Som resultat af dette oplevede halvleder-giganten midlertidigt at sin markedsværdi oversteg $1,0 billioner dollars i denne uge.

Så kom HP Inc, der rapporterede den laveste kvartalsvise omsætning siden begyndelsen af pandemien, hvilket ikke tyngede aktiekursen, fordi ledelsen bekræftede, at den arbejdede på en ny PC, der var i stand til at håndtere AI-arbejdsbyrden lokalt (uden at være afhængig af cloud computing).

Kunstig intelligens vil hjælpe os med at omdefinere, hvad en pc er. Vi arbejder med nøglesoftwareleverandører og siliciumudbydere for at gendesigne arkitekturen af en pc, der vil være i stand til at behandle AI-applikationer lokalt.

For nylig mente professor Jeremy Siegel fra Wharton School ved University of Pennsylvania også, at kunstig intelligens ikke var en boble endnu (læs mere) – hvilket vil sige, at der er mere opside til denne højvækst-undersektor indenfor teknologi.

Hvis dette er tilfældet, så vil projekter som AltSignals, der er fokuseret på de virkelige anvendelser af kunstig intelligens, sandsynligvis nyde gavn af dette fremadrettet.

Hvad du behøver at vide om AltSignals

AltSignals er et kommende navn indenfor finansiel teknologi, der har til formål at hjælpe folk med at maksimere afkastet af deres aktier, forex eller krypto-investeringer.

Dens flagskibstjeneste, som virksomheden kalder AltAlgo, er baseret på en avanceret algoritme, der informerer investorerne om den passende pris på et givent aktiv, til hvilken de skal opbygge en position, og også den pris, som de skal forlade det.

Hvad der dog er endnu mere spændende for dem, der er interesseret i kunstig intelligens, er ActualizeAI – et nyt handelsværktøj, som AltSignals er på vej til at lancere i den nærmeste fremtid. Du kan tænke på dette produkt som en opgraderet version af AltAlgo, da det bruger kunstig intelligens til at forbedre nøjagtigheden af de signaler, det sender til investorerne.

De AI-baserede forbedringer vil sandsynligvis invitere flere brugere til dets tjenester og derved booste AltSignals ikke kun som en virksomhed, men også som investering.

AltSignals’ ASI-tokenet er i øjeblikket i forsalgsfasen

Her er den bedste del. AltSignals er ikke kun et værktøj, som du kan bruge til at tjene flere penge på dine aktier eller krypto. Det er faktisk også en investering i sig selv.

ActualizeAI – dens kommende handelstjeneste, der bakkes op af kunstig intelligens, vil bruge et kryptotoken, som virksomheden kalder ASI-tokenet. Ejere af ASI-tokenet vil have ret til at stemme om styringen på samme måde som almindelige aktionærer.

ASI-tokenet vil også låse op for adgang for indehaverne til, hvad ActualizeAI har at tilbyde, herunder en chance for at deltage i handelsturneringer og andre muligheder for at tjene penge. Det vigtigste er, at prisen på dette kryptotoken, ligesom ethvert andet aktiv, vil være baseret på udbud og efterspørgsel.

Hvis efterspørgslen stiger over tid, så vil prisen på ASI-tokenet bevæge sig i takt med dette – og det er netop det, der gør AltSignals til en værdig investering. ASI-tokenet er i øjeblikket i forsalgsfasen og kompenserer for et passende tidspunkt til at investere tidligt og vente på en prisstigning.

En omfattende guide på AltSignals’ hjemmeside uddyber, hvordan du deltager i kryptotoken-forsalget via tre enkle trin.

Kunne ASI-tokenet ramme 5 cents i 2023?

Som tidligere nævnt afhænger prisen på ASI-tokenet i høj grad af efterspørgslen, der indtil videre ser ud til at være stærk i betragtning af, at tokenet har rejst næsten $0,9 millioner under forsalget.

I forhold til dets første forsalgsfase, så er kryptotokenet allerede steget 25% til $0,015. Ifølge AltSignals vil ASI-tokenet være $0,02274 værd ved udgangen af det nuværende forsalg.

Optimismen er primært baseret på den fremragende reaktion, som tokenet har modtaget fra brugerne, hvilket er et bevis på efterspørgslen på projektets handelstjeneste, der har en næsten perfekt score på 4,9 hos TrustPilot. AltSignals har opbygget et fællesskab på mere end 52.000 handlende på Telegram. Dens VIP-gruppe tæller nu også over 1.400 abonnenter.

ASI-tokenet er endnu ikke opført på de større kryptobørser. Husk, at andre lignende projekter, herunder Floki og Pepe, bemærkede en kraftig prisstigning, da de gik live på Binance. Det er derfor tænkeligt, at AltSignals vil høste den samme fordel, når det begynder at blive børsnoteret på kryptobørserne.

Endelig er det ikke kun A.I.-boomet, der forventes at hjælpe med at få prisen på ASI-tokenet til at stige. Det bredere opsving på kryptomarkedet kunne også være en medvind.

Med de nuværende problemer med hensyn til den føderale gæld taget i betragtning, så har tilliden til den amerikanske dollar som reservevaluta fået en lussing. Den seneste bankkrise var endnu et chok for fiat-valutaernes omdømme som helhed.

Derfor er mange begyndt at vende sig mod alternative aktiver som kryptovalutaer. Da makrobegivenhederne fortsætter med at drive investorer i retning af krypto og bidrager til markedsopsvinget, så vil ASI-tokenet sandsynligvis også nyde godt af dette.

Selvom det stadig er for tidligt at forudsige, hvor højt kryptotokenet kan gå, så forventer en række eksperter, at tokenet rammer 5 cents ved udgangen af 2023. Besøg AltSignals’ forsalgsside for yderligere detaljer.

