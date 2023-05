May 30, 2023

HP Inc ( NYSE: HPQ ) tabte omkring 5,0 % i forlængede timer tirsdag efter at have rapporteret den laveste kvartalsvise omsætning siden starten af COVID-pandemien.

HP deler ned på pc-afmatning

En stor del af svagheden i det nyligt afsluttede kvartal var relateret til PC-forretningen, der oplevede en salgstank på mere end forventet 29%.

I et interview med Barron’s sagde administrerende direktør Enrique Lores dog, at virksomheden har gjort det godt med hensyn til at sænke overskydende kanalbeholdning.

Vi leverer på, hvad vi sagde. Vi var tydelige på, at vi ville fokusere på ting, vi kan kontrollere – og investere i virksomheden for at drive innovation og langsigtet vækst.

I november sidste år sagde det multinationale, at det vil skære mellem 4.000 og 6.000 arbejdspladser på tre år. HP-aktien er stadig steget med 10 % for året.

HP Inc lancerer en AI-fokuseret pc

På den positive side bekræftede HP i dag, at de vil udnytte hurtig vækst på markedet for kunstig intelligens.

Den californiske virksomhed bygger en ny pc-arkitektur, der ikke afhænger af cloud computing til AI-arbejdsbelastninger. At køre dem lokalt, tilføjede det, vil forbedre sikkerheden og reducere latens. CEO Lores tilføjede:

Hvis du er en lille virksomhed, vil du gerne bruge kunstig intelligens til at udnytte private data.

HP forventer, at det første parti af disse AI-fokuserede personlige computere vil blive lanceret i 2024. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “hold”-vurdering på HP-aktier.

Bemærkelsesværdige tal i HP Q2 indtjeningsrapport

Tjente 1,1 milliarder dollars mod 1,0 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra 94 cent til 1,07 dollar

Justeret EPS udskrevet til 80 cents i henhold til pressemeddelelsen

Omsætningen steg 21,7% år-til-år til 12,9 milliarder dollars

Konsensus var 76 cents en andel på 13,1 milliarder dollars omsætning

Justeret driftsmargin faldt med 10 bps til 8,7 %

I april blev den legendariske investor Warren Buffett rapporteret at have købt 121 millioner HP-aktier ( kilde ).

HP Inc forventer, at markedet forbedres i 2. halvår

En anden god nyhed for investorerne kom i form af ledelsens tillid til pc-markedet, som de sagde vil forbedres i den bagerste halvdel af 2023.

For hele året forudser HP nu op til $3,50 i justeret EPS, inklusive 81 cent til 91 cent, som det forventer at tjene i indeværende kvartal. Analytikere var på 85 cent af indtjening pr. aktie (justeret) for 3. kvartal.

Det multinationale teknologiselskab oplever fortsat, at dets frie pengestrøm falder mellem 3,0 og 3,5 milliarder dollars i år. I indtjeningspressemeddelelsen sagde CEO Enrique Lores:

Vi er godt positioneret til at vinde på vores markeder og drive langsigtet bæredygtig vækst, mens vi gør fortsatte fremskridt i forhold til vores Future Ready-plan.