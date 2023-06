Justin Sun siger, at Huobi kan få Hong Kong-licens om 6 måneder

Huobi kan få licens som kryptohandelsudbyder i Hong Kong ved årets udgang, har Justin Sun, grundlæggeren af Tron og en Huobi Global-rådgiver, sagt. Huobi-tokenet steg kortvarigt til at handle over $3,03, før det faldt lavere midt i en bredere pause på markedet.

Sun siger, at Huobi HK licens sandsynligvis om 6-12 måneder

Sun fremsatte kommentaren, mens han talte til CoinDesk TV, få dage efter at Huobi annoncerede sin Hong Kong-udveksling Huobi HK. Ifølge Tron-grundlæggeren har kryptobørsen allerede indsendt en ansøgning om godkendelse som en virtuel asset service provider (VASP).

Ansøgningen inkluderer en 18-måneders “henstandsperiode”, bemærkede han, da han talte om tilstanden af kryptoregulering midt i Hong Kongs udrulning af en bredt rost kryptoramme. Både kryptoforretningssektoren og individuelle investorer ser dette som et skridt i den rigtige retning. Som Invezz for nylig fremhævede, er Hong Kong et af de mange krypto-hubs i Asien, der afspejler regionens voksende status som en global destination for blockchain og krypto.

En af de vigtigste ting fra den administrative regions kryptovenlige tilgang er nyheden om, at kryptovalutabørser kan få licenser, hvis de ønsker at tilbyde kryptohandelsprodukter til detailinvestorer.

Regulatorer har op til 18 måneder til at godkende eller afvise bestemte applikationer, bemærkede Sun. I denne periode vil kryptoindustrien få kendskab til rammernes detaljer, herunder compliancekrav omkring kundetilbagetrækninger og AML.

Men selvom Huobis ansøgning kunne tage så lang tid, sagde Sun, at han mener, at Hongkongs regulatorer kan få feedback inden for de næste 6-12 måneder. Han tilføjede:

“I de næste 18 måneder har vi en henstandsperiode, så Huobi Hong Kong kan operere i Hong Kong, tage kunder, få vores bank og betjene vores kunder.”

Sun kommenterede også det regulatoriske miljø i Canada og bemærkede, at Huobi ikke har planer om at komme ind på det canadiske marked. Han citerede landets regulatoriske krav, følelser, der på samme måde hentydes til af Binance og ByBit, da de annoncerede deres exits.

Med hensyn til hvilke børser der sandsynligvis vil forfølge licensering i Hong Kong, pegede han på OKX, ByBit, Gate.io og Bitget.

