Chijet aktiekursprognose: lær af Mullen og undgå CJET

Chijet (NASDAQ: CJET) aktiekurs har klaret sig godt de seneste par dage efter selskabets kombination med Jupiter Wellness. Aktien steg med mere end 50 % i mandags og nåede sit højeste rekord på $8,36. Det er et relativt lille elektrisk køretøj selskab med en markedsværdi på kun 50 millioner dollars.

CJET-aktier er ikke din tid værd

Kina er det største marked for elbiler. Som et resultat heraf har landet flest elbiler med over 90 virksomheder i branchen. Nogle virksomheder som BYD, Li Auto, Xpeng og Nio bygger og sælger allerede tusindvis af køretøjer hvert kvartal.

Samtidig er der nu tegn på, at branchen er inde i en opbremsning. Som jeg skrev her i sidste uge leverede virksomheder som Xpeng og Nio færre biler end forventet i maj. De fleste af de kinesiske EV-aktier er også faldet i de sidste par måneder.

Som med alle andre industrier vil de fleste virksomheder i den kinesiske elbilsektor ikke klare det. En af dem, jeg er pessimistisk med hensyn til, er kendt som Chijet, som for nylig blev offentliggjort i USA. Virksomheden er føromsætning og bygger en bil kendt som FB77, som den forventer at lancere i de næste par år. Det er også ved at bygge R9, en hybrid sports utility vehicle (SUV) og andre virksomheder.

Historien viser, at mange før-indtægter EV-virksomheder kæmper, da omkostningerne til R&D og fremstilling er betydeligt høje. Jeg har netop udgivet artikler om Mullen Automotive og Canoo, som du kan læse om her og her .

Disse virksomheder viser, at det tager millioner eller endda milliarder af dollars at bygge en elbil. Jeg tror ikke, at Chijet har disse midler. Hvad værre er, virksomhedens aktiviteter er i Kina, et land, hvor elbiler bliver overfyldt.

Chijet aktiekursprognose

Chijet aktiekursen er mere end fordoblet i de seneste par dage. Denne præstation skyldes hovedsageligt virksomhedens partnerskab med FAW, en af de største kinesiske bilvirksomheder.

Virksomhedens krav er dog stadig svære at retfærdiggøre, da det endnu ikke har indgivet nogen dokumenter til SEC. Dette gør det til en meget risikabel virksomhed at investere i indtil videre. Jeg tror også, at firmaet vil gå igennem de samme udfordringer, som andre EV-startups, inklusive Rivian og Lucid Motors er gået igennem. Derfor formoder jeg, at aktien vil styrte under $5, så snart noteringsmomentumet aftager.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer