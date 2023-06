Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Oliepriserne er i fokus her til morgen, efter at Saudi-Arabien sagde, at det vil sænke produktionen yderligere fra næste måned.

Analytiker reagerer på produktionsnedskæringen

Kingdom var den eneste bestanddel af OPEC+, der annoncerede planer om at reducere produktionen med yderligere en million tønder om dagen i weekenden.

Andre inkluderet i blokken lod deres fremskrivninger være uændrede for resten af året. På CNBCs ” Worldwide Exchange ” sagde Viktor Katona – den ledende råolieanalytiker hos Kpler:

Jeg tror, at Saudi-Arabien vil gøre alt, hvad det kræver, for at holde priserne tæt på $80 pr. Det er nogenlunde dets finanspolitiske break-even niveau.

Den annoncerede produktionsnedskæring vil ifølge Rystad Energy resultere i et massivt underskud på 3 millioner tønder om dagen i juli. Både WTI og Brent er i grønt på mandag.

Katonas prognose for oliepriser

Saudi-Arabien producerede omkring 10 millioner tønder om dagen i maj. Denne produktion vil falde til omkring 9 millioner tønder om dagen i juli.

Det er endnu mere betydningsfuldt i betragtning af timingen – lige i højsommersæsonen. Alligevel, i modsætning til mange, forventer Katona ikke, at oliepriserne vil overstige 100 dollars pr. tønde.

Den nye norm vil være mellem $80 og $90. Det er der, Saudi-Arabien og andre OPEC+-sværvægtere vil have det, fordi det er godt for budgettet og ikke er højt nok til at antagonisere alle.

Ikke desto mindre står hans prognose i skærende kontrast til en anden energiekspert Paul Sankey fra Sankey Research, der for nylig sagde, at oliepriserne kunne styrte til $60 pr. tønde (læs mere).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer