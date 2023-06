Energy pro forudsiger, at prisen på Brent-råolie kan falde med 16 %

Råvarepriserne er i problemer, da tegn på mere svaghed i Kina fortsætter. Invesco Commodity Index er styrtet til $22, det laveste niveau siden den 22. januar, der er faldet med over 27% fra det højeste niveau under pandemien. Brent- råolieprisen trak sig tilbage til et lavpunkt på $72,32, hvilket er tæt på det laveste niveau i december 2021.

Paul Sankey tror på, at olien vil falde til $60

I et CNBC-interview advarede Paul Sankey, en olie- og gasprof, der driver Sankey Research, om, at Brent-råolie vil falde til $60 i de kommende måneder. Sankey er en velkendt energiproff, som har dækket branchen i mere end 30 år.

Han nævnte flere katalysatorer, der kunne presse priserne meget lavere. For det første er der det faktum, at det påståede Kinas opsving er blevet et fatamorgana. Data offentliggjort onsdag viste, at landets PMI for fremstilling forblev i en sammentrækningszone i maj. Andre tal for handel og industriproduktion har også været svage.

Yderligere bemærkede han, at der ser ud til at være splittelse mellem Rusland og Saudi-Arabien om forsyningsnedskæringer. Saudi-Arabien har anklaget Rusland for at sætte skub i produktionen. Som et resultat advarede han om, at Saudi kunne flytte tilbage til de markedsandelskrige, vi oplevede for et par år siden. I en sådan krig vil Saudi booste sin olieproduktion i de kommende måneder.

Med aftalen om gældsloftet næsten afsluttet, vil den næste vigtige katalysator for Brent-råolieprisen være OPEC+-mødet den 4. juni. Dette møde er vigtigt, da det ser ud til, at de forsyningsnedskæringer, der blev aftalt i maj, ikke har stoppet det frie fald i oliepriserne.

Prognose for pris på Brent-råolie

Det daglige diagram viser, at Brent-råolieprisen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det har dannet en faldende kanal vist med grønt. Prisen har bevæget sig under de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det nærmer sig også den nedre side af den nedadgående kanal.

Derfor, ved at bruge trend-følgende principper, vil prisen sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til $60, hvilket er omkring 16% under det nuværende niveau. Den bearish-visning vil blive ugyldig, hvis prisen springer over $78,73, det højeste punkt den 25. maj.

