Weekendhack ser Atomic Wallet-brugere miste $35 millioner| hvad vi ved indtil videre

Atomic Wallet-brugere har mistet mere end 35 millioner dollars i kryptoaktiver i et hack, der startede den 2. juni. Ifølge et tweet, som selskabet udsendte i de tidlige morgentimer mandag, er mindst 1% af månedlige brugere indtil videre blevet påvirket.

At the moment less than 1% of our monthly active users have been affected/reported. Last drained transaction was confirmed over 40h ago.



Security investigation is ongoing. We report victim addresses to major exchanges & blockchain analytics to trace and block the stolen funds. — Atomic – Crypto Wallet (@AtomicWallet) June 5, 2023

Hvordan gik det med Atomic Wallet-hacket?

Mens Atomic Company har udtalt, at de har øget indsatsen for at spore og vende tilbage de stjålne kryptoaktiver, har hacket forårsaget en masse forvirring blandt krypto-wallet-brugere, da Atomic Wallet er en af de mest brugte kryptopunger.

Hacket blev først rapporteret af en Pseudonymous on-chain researcher @ZachXBT på Twitter. Forskeren har også hævdet at hjælpe et offer med at inddrive 1 million dollars, selvom inddrivelsen endnu ikke er blevet afsløret.

Ifølge tweet-tråden fra @ZachXBT inkluderer tokens blandt de stjålne midler Bitcoin (BTC), Tether (USDT), BNB Coin (BNB), Polygon (MATIC) og Litecoin (LTC). Ifølge afslørede transaktioner synes tokens på Tron at være de mest berørte.

Ifølge sleuth-forskeren blev det største offer fundet på Tron med stjålet 7,95 millioner USDT.

Update: A new largest victim was found on Tron with 7.95M USDT stolen,



The five biggest losses account for $17M.



My graph has now surpassed $35M in total stolen. pic.twitter.com/eqfXkm9vlL — ZachXBT (@zachxbt) June 4, 2023

Atomic har i et tweet tidligere i dag udtalt, at “den sidste drænede transaktion blev bekræftet for over 40 timer siden.” Det sociale rum er dog oversvømmet med ofre, der hævder at have mistet alle deres kryptobesparelser, og virkningen kan være meget større end rapporteret. Fællesskabet har også opfordret Atomic for at forsøge at udvande den reelle virkning af hacket.

Desværre efterlignede flere bekræftede Twitter-konti at være Atomic Wallet for at tjene penge på tumulten og delte phishing-links, der hævdede at hjælpe ofrene med at inddrive tabte penge.

Ingen detaljer om angrebene indtil videre

Bortset fra afsløringen lavet af @ZachXBT og de få tweets fra Atomic Wallet, der siger, at de undersøger og analyserer hacket, er der indtil videre ingen officielle detaljer fra virksomheden.

Brugere på Atomic Wallets officielle Telegram-kanal udtalte, at hacket startede efter en nylig softwareopdatering. Nogle brugere har dog sagt, at deres penge er blevet drænet på trods af, at de ikke har opdateret til den seneste softwareopdatering.

Ofre er dog blevet bedt om at indsende oplysninger på en Google Docs-formular, som Atomic Wallet vil bruge i sine igangværende undersøgelser.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer