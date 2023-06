Associated British Foods køber National Milk Records

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Aktierne i National Milk Records Plc (STU: NMP) er næsten fordoblet i dag, efter at Associated British Foods plc (LON: ABF) sagde, at de vil købe udbyderen af agri-tech informationstjenester.

Hvad er der i det for Associated British Foods?

Fødevareforarbejdningsgiganten har indvilliget i at betale £48 millioner ($59,7 millioner) kontant for National Milk Records.

AB Foods forventer, at dette opkøb vil resultere i et boost til deres landbrugs-fødevareforretning. I pressemeddelelsen sagde Jose Nobre – chefen for AB Agri:

NMR er forretning af høj kvalitet, komplementær og additiv til vores mejeristrategi. Det vil gøre os i stand til at tilbyde produkter, der giver øget værdi, effektivitet og i sidste ende rentabilitet for mælkeproducenter.

AB Agri beskæftiger omkring 3.000 mennesker i 80 lande og arbejder med over 2.000 mælkeproducenter i Storbritannien. ABF endte nogenlunde fladt tirsdag.

Hvad er der i National Milk Records?

Aftalen værdiansætter hver NMR-aktie til 215 pence – omkring en præmie på 87 % i forhold til deres tidligere lukning. AB Foods forventer, at denne transaktion afsluttes i tredje kvartal af 2023.

Aktiemarkedsnyhederne kommer omkring en måned efter, at National Milk Records rapporterede en stigning på lidt over 15 % i sit kvartalsvise overskud. Ifølge Trevor Lloyd – formand for mejeriteknologiselskabet:

ABF vil accelerere og mindske risikoen for NMR’s evne til at levere sine strategiske mål, strømline industriprocesser for at sikre langsigtet bæredygtighed, effektivitet og rentabilitet af britiske mejeriprodukter.

Associated British Foods planlægger at finansiere denne transaktion med kontanter ved hånden. Det havde netto kontanter før leasingforpligtelser på £586 millioner i begyndelsen af marts.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer