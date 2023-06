Den gådefulde “BLS Wonderland”-rapport signalerer ikke et stærkt arbejdsmarked: Et dybt dyk

De nyligt frigivneBLS-jobdata har ikke kun overrasket til opsiden, men har også brudt forventningerne.

Nonfarm lønningslisten (NFP) steg 339.000 i maj 2023, mod forventninger på 190.000.

‘Det er tid til meget jubel. Eller er det?

Rapporten har fået masser af positiv dækning, hvor Jim Lebenthal, Chief Equity Strategist, Cerity Partners, udtaler,

Det her var skide godt. Det her var skide godt.

Det ville ikke være første gang, at en beskæftigelsessituationsrapport overgik industriens forventninger.

Langt derfra, faktisk.

Ifølge en artikel i maj offentliggjort ZeroHedge, overgik BLS-rapporten industriens forventninger for en rekord 13. måned i træk.

Source: ZeroHedge

Selvfølgelig er det nu 14.

På trods af den uendelige byge af fyringer i et år, hvor tre af de fire største finansielle nedsmeltninger i amerikansk historie, ængstelse midt i muligheden for udbredt banksmitte og selvfølgelig Feds hidtil usete stramning, virker jobtallene ikke det mindste raslede.

Source: BLS, Federal Reserve

Så jobmarkedet har klaret sig langt bedre, end nogen havde forventet, men er det så ligetil?

Grundlæggende ansættelsessituation

BLS udgiver rapporten om beskæftigelsessituationen den første fredag i hver måned.

Citerer fra en artikel fra januar 2023 offentliggjort på Invezz,

BLS’s beskæftigelsessituationsrapport offentliggør to forskellige indikatorer – beskæftigelsesniveau og ikke-landbrugsløn (job), som hver kommer fra separate undersøgelser – henholdsvis husstandsundersøgelsen og etableringsundersøgelsen. De to tiltag indebærer ikke det samme.

For at nedbryde forskellen har vi beskæftigelsesforanstaltninger,

Beskæftigelse refererer groft sagt til personer (16 år eller derover), der har arbejdet 1 time eller mere i løbet af den uge, hvor undersøgelsen blev gennemført. Dette kan være i en professionel organisation, deres egen virksomhed eller en gård. I tilfælde af en familievirksomhed medregnes også ulønnede arbejdere, hvis de arbejder mere end 15 timer i løbet af ugen. Beskæftigelse omfatter også arbejdere, der var midlertidigt fraværende fra arbejde under en række forskellige scenarier, herunder ferie, sygdom, personlige problemer og en række andre årsager. Det vigtigste er, at mens ansættelsestallet tælles op, tælles hver arbejder kun én gang, selvom de arbejder i flere job.

Med hensyn til NFP,

På den anden side tæller ikke-landbrugsløn, der er trukket fra etableringsundersøgelsen, teoretisk alle amerikanske arbejdere, der udelader landbrugsansatte og nogle andre kategorier såsom ejere, private husstandsansatte og ulønnede frivillige. Dette tal er dog sårbart over for dobbelttælling, især hvis arbejdere er ansat i flere job på én gang.

Definitionsforvrængninger

Det skal bemærkes, at selv beskæftigelsesniveauet kan skjule det sande billede, da respondenterne i mange tilfælde kun behøver at have arbejdet en time for at kvalificere sig.

De, der ikke arbejder og har opgivet at søge job, menes at være faldet ud af arbejdsstyrken, hvilket har reduceret arbejdsløsheden.

At søge arbejde online via annoncer eller portaler tæller ikke, hvilket betyder, at sådanne personer heller ikke vil blive inkluderet i arbejdsstyrken.

Med hensyn til NFP-dataene bemærker BLS,

…flere jobholdere tælles for hvert non-land payroll job.

Mike Shedlock, en velkendt økonomisk blogger og registreret investeringsrådgiver, der omtalte de seneste tal som ‘The BLS Wonderland’, bemærkede,

Disse skævvridninger sænker kunstigt arbejdsløsheden, øger kunstigt fuldtidsbeskæftigelsen og øger kunstigt lønjobrapporten hver måned.

Alvorlige divergenser

I løbet af maj oplevede de rosenrøde NFP-data en stigning på 339.000 i maj 2023, mens beskæftigelsen faldt med 310.000.

Det er rigtigt.

Beskæftigelsesniveauet i husstandsundersøgelsen faldt stort set det samme som fremgangen i etableringsundersøgelsen.

Source: Mishtalk

Shedlock har skrevet om forskellene mellem job og beskæftigelse i næsten et år og påpeget, at overskriftsnummeret ikke er hele historien, og selve rapporten bevæger sig ofte i modsatte retninger.

Nedenstående graf er kun til illustration, da de to estimater er trukket fra to forskellige undersøgelser.

Source: BLS

Arbejdsløshedsprocent og arbejdsmarkedsdeltagelse

På trods af stigningen i NFP i denne måned er arbejdsløsheden steget temmelig kraftigt fra dens historiske lavpunkt på 3,4 % til 3,7 %, selvom arbejdskraftdeltagelsen er forblevet flad på 62,6 %.

Source: BLS

De historiske lavpunkter i arbejdsløsheden og de stærke NFP-resultater har ikke været i overensstemmelse med de nyheder, vi har hørt om tab af arbejdspladser på tværs af teknologisektoren.

Selvom teknologiske fyringer er aftaget i de seneste måneder, var tallene i maj stadig over gennemsnittet for 2022 på 13.725 på 14.555.

Source: Layoffs.fyi

Derudover ser produktionsjob ud til at have toppet med et fald på 2.000 i maj 2023.

Dette blev understøttet af sidste uges JOLTs-rapport, ifølge hvilken produktionsstop faldt til det laveste antal siden oktober 2020, hvilket signalerede arbejdernes uvilje til at forlade deres job.

Med hensyn til produktionens sundhed og hvad det fortæller os om arbejdsmarkedet, skrev Ronald-Peter Stöferle og Mark J. Valek i deres In Gold We Trust -rapport (2023),

… antallet af overarbejdede timer er faldet kraftigt år-til-år, hvilket har været en pålidelig recessionsindikator tidligere. I tider med restriktiv pengepolitik og økonomisk afmatning forsøger virksomheder at reducere omkostningerne ved at reducere personalet eller skære ned i arbejdstiden. Svækkelse af ordrer favoriserer også denne ledelsesmæssige adfærd. Et midlertidigt lavpunkt på -18 % i overarbejde dannet i februar 2023.

Source: Incrementum AG

Interesserede læsere kan læse detaljerede kommentarer til rapporten her.

Desuden viser den nylige JOLT-rapport offentliggjort af BLS tidligere i sidste uge, at arbejdere er relativt uvillige til at sige op på tværs af samlede ikke-landbrugsjob, hvilket indebærer arbejdsangst og et svagere arbejdsmarked.

Den samlede frafaldsprocent faldt til 2,4 % i april 2023 sammenlignet med et toppunkt på 3,0 % i april 2022.

Source: Federal Reserve, BLS

Revisioner

Det mest bekymrende aspekt af beskæftigelsestallene har været omfanget af revisioner.

I NFP’s tilfælde var revisionerne ved udgangen af 2022 kolossale på grund af benchmarkingprocessen og sæsonbestemte justeringer.

Source: Mishtalk

Endnu mere slående var beskæftigelsesdataene, som blev forbedret med 894.000 i januar 2023, hvoraf 810.000 viste sig at være revisioner fra 2022.

For at tilføje kompleksiteten, i modsætning til NFP-dataene, rapporterer den amerikanske regering ikke, hvilke måneder der blev ændret og med hvor meget, og foretrækker et samlet tal for året uden at give meget kontekst.

2023

I 2023 har revisioner (to pr. rapport) sænket NFP-estimater med 45K, 63K og 19K i henholdsvis januar, februar og marts.

De første tre måneder havde således en jobskabelse, der var 127K lavere end oprindeligt rapporteret.

Men ser man på den anden revision af marts i maj-rapporten, blev NFP hævet med 52.000, mens april-dataene steg med stærke 41.000, til i alt 93.000 flere job end først rapporteret.

Ud over størrelsen af revisionerne er der bekymring for, at stikprøvestørrelserne er for små, da beskæftigelsesundersøgelsen interviewer 60.000 husstande og etableringsundersøgelsen, der indsamler data fra 122.000 virksomheder og offentlige myndigheder.

Arbejdstimer og løndata

I maj steg den gennemsnitlige timeløn med 0,3 % MoM, mens den gennemsnitlige arbejdsuge faldt til 34,3 timer fra 34,4 i april.

Umiddelbart er det heller ikke i tråd med optimismen omkring stærke NFP-tal.

Derudover opdateres de altafgørende løndata ofte også i efterfølgende rapporter, hvor Investing.com noterer 9 sådanne revisioner siden januar 2022.

U-6

Source: BLS

Selvom arbejdsløsheden (U-3) er steget til 3,7 %, blev det mest omfattende mål, U-6, registreret til 6,7 %.

U-6 omfatter arbejdsløse såvel som dem, der er “marginalt knyttet” til arbejdsstyrken og deltidsansatte, som foretrækker et fuldtidsjob.

I lighed med U-3 kan en definitionsmæssig undervurdering af arbejdsstyrken resultere i underrapporterede U-6 niveauer.

Fødsel-død model

Fødselsdødsmodellen rapporteret af BLS viser selskabers fødsel og død som en kilde til ændringen på arbejdsmarkedet.

En SchiffGold-rapport bemærker,

I betragtning af den økonomiske usikkerhed er det svært at tro, at der blev dannet nok nye virksomheder i maj (for at understøtte en stærk rapport)

Med hensyn til modellen generelt, bemærkede Shedlock,

Modellen er forkert ved økonomiske vendepunkter og er også stærkt revideret og dermed i det væsentlige ubrugelig.

Outlook

Det centrale spørgsmål er, om beskæftigelsessituationsrapporten afspejler virkeligheden på arbejdsmarkedet.

Graden af revisioner, såvel som den begrænsede stikprøvestørrelse, kan rejse spørgsmål om repræsentativiteten af dataene.

Dette er især vigtigt for Fed, som har lagt stor vægt på beskæftigelsesdata for at bestemme renteforløbet.

De seneste data tyder på, at fremstillingssektoren kan være ved at bremse op, mens teknologiske fyringer er kommet tykt og hurtigt i løbet af det seneste år.

I december 2022 skrev jeg et stykke om Danielle DiMartino Booths bekymring for en ‘komprimeret lag-effekt’.

Med den hurtige stramning i det seneste år, kunne vi stadig se denne efterslæb-effekt udspille sig, og hvis ja, er arbejdsmarkedet klar til udfordringen? Kan vi være sikre på, at arbejdsmarkedet er så stærkt som rapporteret?

Forfattere på Schiffgold er ikke optimistiske og bemærker,

Det er, når Fed vil skynde sig at træde til med likviditet. De gjorde det allerede i lille skala med SVB. Forvent, at den næste bliver meget større.

