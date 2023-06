‘In Gold We Trust’: Det tredobbelte opgør i pengepolitik, geopolitik og guld

Incrementum AG’s ‘ In Gold We Trust ‘ (IGWT) rapport er nu i sin 11. udgave og anses bredt for at være det brancheførende kompendium om guld og makroøkonomisk forskning.

Forfatterne, Ronald-Peter Stöferle og Mark J. Valek er dybt påvirket af principperne fra den østrigske skole for von Mises og Hayek, som informerer meget om deres kommentarer.

Til rapporten i år har forfatterne valgt den rettidige og profetiske titel, ‘Showdown’.

Som en sidebemærkning, hvem kunne glemme den utrolige ‘ originale økonomi-rap-kamp ‘ med ‘Keynes’ og ‘Hayek’?

Stöferle og Valek hævder, at dybe gnidninger i hele den globale økonomi sandsynligvis vil resultere i tre uafhængige, men indviklede opgør – monetære, geopolitiske og i guldprisernes rige.

…hvor den økonomiske, politiske og sociale udvikling er på randen af en grundlæggende forandring…

Monetært opgør

I løbet af de seneste 18 måneder har inflationen hærget USA og andre førende økonomier.

I april 2023 stod PCE på 4,4 %, hvilket steg mere end 4,2 % i det tidligere tryk og landede et godt stykke over industriens prognoser på 3,9 %.

Det er værd at bemærke, at selv denne optimistiske prognose var det dobbelte af Feds målniveau.

Som reaktion på den store recession i 2008 faldt Fed- renterne til næsten nul, blot for at blive der i over syv år.

Sådanne ultralette politikker kombineret med kvantitative lempelser var bestemt til at være en opskrift på løbsk inflation.

Naturligvis fandt hovedparten af disse billige indsprøjtninger vej ind i finansielle markedsinstrumenter, hvilket resulterede i massive aktivbobler og forsinket indvirkningen på etablerede og mere synlige inflationsmål.

Forsøg fra Fed i midten af 2010’erne på at normalisere renterne blev hurtigt opgivet, da tilbagetrækningen af billig likviditet viste sig at være smertefuld, og fordrejede incitamenter fortsatte med at give næring til fejlallokeringer af kapital.

Med udbruddet af den globale pandemi var tingene kun ved at blive mere udfordrende, hvilket fremtvang en reduktion på 100 bps i marts 2020 og en tilbagevenden til bundrenterne.

Samtidig smuldrede internationale forsyningskæder, og globale nedlukninger standsede den økonomiske aktivitet i sine spor.

I et forsøg på at bevare købekraften i husholdningernes budgetter indførte de amerikanske myndigheder en hidtil uset finanspolitik og 800 mia. USD i lønbeskyttelse.

Disse begivenheder rystede ikke tilliden hos de monetære beslutningstagere og statskassens embedsmænd, som fortsatte med at insistere på, at inflationen ville være ‘forbigående’, på trods af at PCE’et skiftede et godt stykke over målet på 2 %.

Rapporten henviser til Mohamed El-Erian, cheføkonomisk rådgiver hos Allianz, som udtalte,

Karakteriseringen af inflation som forbigående er sandsynligvis det værste inflationsopkald i Federal Reserves historie, og det resulterer i en høj sandsynlighed for en politisk fejl.

Denne skrøbelige og overudstrakte økonomiske situation blev mødt med et nyt katastrofalt chok – den russiske invasion af Ukraine, som resulterede i forstyrrede fødevareforsyningskæder, den ubarmhjertige udrulning af sanktioner, accelereret national protektionisme og en usikker geopolitisk situation.

Det er afgørende, at billedet af dollaren som et ‘relativt’ neutralt værdilager blev bulet, måske permanent.

Den aggressive Fed

Fed-medlemmerne og andre globale monetære myndigheder blev overrumplet og forsøgte at stramme betingelserne og trække likviditet ud af systemet.

Under Jerome Powells ledelse hævede FOMC renterne i et tempo, der næsten ikke er set før, efter at være blevet strammet i 10 på hinanden følgende møder, som omfattede fire på hinanden følgende store handlinger på 75 bps og to stigninger på 50 bps.

Et tidligere stykke diskuterede Danielle DiMartino Booths syn på stramninger og den potentielle effekt af monetære forsinkelser.

Som det var almindeligt forudset, førte æraen med langvarige lavrenter og ihærdig afvisning af at anerkende den forestående spærreild af inflation til, at CPI toppede med 9,1 % i juni 2022 (kommentarer hertil er tilgængelige her).

Federal Funds-renten ligger nu på 5,0%-5,25%, efter at have været 0%-0,25% for knap 15 måneder siden.

Feds radikale ændring af politik kom dog til en pris, hvor USA udholdt tre af de fire største bankkonkurser i sin historie, alle tidligere i år.

En artikel, der undersøger de bekymringer, der dominerede det regionale banksystem, er tilgængelig her.

Stöferle og Valek bemærker,

Alt i alt har der allerede været afskrevet mere end 500 mia. USD siden begyndelsen af marts. Det er et klart advarselssignal om, at det finansielle system er meget mere skrøbeligt end almindeligt antaget.

På trods af Feds aggressive stramning er inflationen fortsat et godt stykke over målet på 2 % og truer med ikke blot at forblive vedvarende, men at stige højere.

Tidligere i dag blev JPMorgan CEO Jamie Dimon citeret for at sige,

Inflationen er lidt mere klæbrig, det tror jeg, folk kommer omkring, hvilket betyder, at priserne måske skal stige lidt mere. Det burde folk være lidt forberedt på.

Tegn på den forestående recession

Samtidig bliver recessionskræfterne mere akutte.

BNP-væksten er fortsat lav, rentekurven er dybt inverteret, mens Conference Board’s Leading Economic Index fortsætter med at advare om en recession i de næste 6 måneder.

Source: Conference Board

Det er bemærkelsesværdigt, at den negative vækst i pengemængden nu er i uchartret territorium, idet den for første gang siden optegnelserne begyndte i 1959 er faldet i fem måneder i træk, hvilket er et slag for eventuelle bløde landingsforventninger.

Source: FRED Database

Økonomer har længe bemærket, at modstandskraften i arbejdssituationen har været den vigtigste ingrediens i at bibringe tillid til økonomien, hvilket har givet Fed mulighed for at fortsætte sin stramning.

Men den uventede robusthed på arbejdsmarkedet viser endelig tegn på træthed.

For eksempel har produktionsdata vist en nedgang i overarbejdstimer (på årsbasis) siden august 2022, yderligere forstærket af et kraftigt fald på 20 % i februar 2023.

Forfatterne af IGWT bemærker, at dette har været,

…en pålidelig recessionsindikator i fortiden.

Grafen nedenfor viser også den eksplosive stigning i fyringer, især i teknologisektoren.

Indtil videre vil alle øjne være rettet mod morgendagens løndata uden for landbruget og beskæftigelsessituationsrapporten, hvor Investing.com forudsiger en stigning på 180.000, et fald fra sidste måneds aflæsning på 253.000.

Derudover bemærker forfatterne, at gennem moderne finanshistorie følger et krak regelmæssigt tilbagetrækningen af en kunstig strøm af stimulus, som det sker i dag.

Source: Incrementum AG

Den kommende recession vil ikke kun knuse udisciplinerede virksomheder, der er blevet holdt oven vande af strømmen af billige penge, men vil også sætte nødvendigheden af at holde renterne høje for at bekæmpe stædig inflation op imod den altoverskyggende impuls til at sænke renterne for at klare ‘priskollaps’ og insolvenser.

I modsætning til nogle kommentatorer, der forudser, at desinflationseffekter er et velkomment biprodukt af recessionen, bemærker Stöferle og Valek, at

Når der opstår systemiske problemer, har centralbankerne i sidste ende kun ét middel, og det er at tilføre yderligere likviditet.

Dette kan igen bane vejen for endnu højere inflation.

Dermed har vi grundlag for vores første store opgør.

I betragtning af at PCE stadig er det dobbelte af målsatsen, vil Federal Reserves reaktion på inflation nødvendigvis være inflationær? Vil det lykkes institutionen at gå på stram snor midt i et svækket arbejdsmarked, slidte forbrugerstemninger og en dybt omvendt rentekurve?

For at føje til kompleksiteten er dollarens image blevet skadet af begivenheder i det seneste år, hvor Andy Schectman, præsident for Miles Franklin Precious Metals bemærkede,

Og hvis de alle (andre lande) begynder at dumpe dollars, og jeg tror, det ville ske hurtigt, ville du have en tsunami af inflation, der rammer Vestens kyster.

Geopolitisk opgør

Verden bevæger sig hurtigt fra hinanden.

Til at begynde med afslørede den globale pandemi skrøbeligheden af globale forsyningskæder og differentierede prioriteter omkring sundhedspleje.

I 2023 overgik BRICS G7’s samlede BNP og tegnede sig for anslået 31,5 % af det globale BNP mod 30,7 %.

Brændt af denne tillid er protektionisme, bilaterale valutaaftaler og regional sikkerhed dagens orden.

I efterkrigstiden har dollaren været limen i den internationale orden.

Imidlertid har bølgen af sanktioner og våbengørelsen af dollaren efter Ruslands invasion af Ukraine haft en skadelig indvirkning på dollarens omdømme.

Et stykke på Invezz med titlen “Skiftet i RMB’s reservevaluta matematik: Et dybt dyk”, bemærker,

Bekymringer om USA’s evne til at forstyrre finansielle strømme via SWIFT-netværket er ikke nye, men er pludselig blevet tvunget til at blive det mest presserende spørgsmål i globale monetære debatter. Atlantic Councils GeoEconomics Center har katalogiseret i alt 1.009 russiske enheder, der er blevet sanktioneret af USA, med yderligere 964 sådanne handlinger fra Storbritannien, EU, Canada, Japan, Schweiz og Australien, pr. 17. april 2023.

For at omgå dollarens kontrol over SWIFT-netværket er flere lande nu begyndt at indgå i ikke-dollar bilaterale aftaler, mens BRICS forventes at acceptere flere medlemmer og diskutere etableringen af et nyt monetært økosystem og betalingsmekanisme under mødet i august 2023.

Som et resultat af disse voksende spændinger på de økonomiske, valuta- og råvarefronter forventer forfatterne, at internationale relationer bliver stadig mere konfronterende, med plads til et opgør mellem det ‘mættede establishment’ (bestående af USA og vestlige allierede) og de ‘sultne opkomlinge’ ‘ (bestående af Kina, Rusland og deres partnere).

Ovennævnte artikel bemærkede også,

I et væsentligt skridt var den kinesiske regering i stand til at formidle en aftale mellem Saudi-Arabien og Iran om at genoptage diplomatiske forbindelser, hvilket satte en stopper for den regionale konflikt… Dette var næsten utænkeligt for ikke længe siden og har hjulpet Kina med at etablere et stærkt image i regionen.

Yderligere,

…den kinesiske regering nærmer sig sandsynligvis at formulere en frihandelsaftale med landene i Gulf Co-operating Council (GCC), som omfatter UAE, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Qatar og Kuwait.

Dette kan lægge et betydeligt pres på amerikansk indflydelse i den ressourcerige region.

Derudover lancerede det kinesiske udenrigsministerium et meget offentligt og sønderlemmende angreb på amerikanske dollarpolitikker i februar 2023.

De europæiske befolkninger har heller ikke været immune over for sanktionernes vrede med store spørgsmålstegn ved blokkens langsigtede energisikkerhed.

Samtidig er ressourceprotektionisme på vej med lande som Chile i færd med at nationalisere værdsatte lithiumminer (flere detaljer er tilgængelige her).

I betragtning af disse omstændigheder forudser forfatterne, at scenen er sat for en geopolitisk kollision, især da råvaresupercyklussen tager fart (hvoraf kommentarer er tilgængelige her).

Opgøret i guldprisen

Det centrale emne for IGWT er sandsynligheden for et ‘opgør’ i guldpriserne.

Efterspørgslen efter guld og guldprodukter forventes at fortsætte med at stige, især på grund af dens historiske rolle som inflationsafdækning.

Som diskuteret ovenfor vil det geopolitiske scenario sandsynligvis også blive mere anspændt, hvilket er en anden bullish faktor for guld.

Forfatterne forudser, at centralbankernes efterspørgsel, især i den ikke-vestlige verden, vil være en vigtig drivkraft, da lande ser på at skifte væk fra dollarafhængige transaktioner til bilaterale aftaler eller multilaterale bestræbelser.

Source: World Gold Council

OMFIF Global Public Investor Survey 2022 bemærkede, at reserveforvaltere var ivrige efter at øge deres guldbeholdning moderat eller betydeligt i de næste 12 til 24 måneder.

Source: OMFIF GPI Survey 2022

Især købte Polens nationalbank 15 tons guld i april 2023.

Med guld, der når alle tiders højder i forskellige valutaer, forventer forfatterne, at dette indikerer et kommende udbrud i guldpriserne, selv i USD.

En vending i den restriktive pengepolitik ville vise sig at være yderst gavnlig for det gule metal, da finansielle aktiver, der giver afkast, er i direkte konkurrence med guld.

Stöferle og Valek forudser, at

…ved nye rekorder, vil FOMO sparke ind, og nye spillere vil derefter komme ind på banen lynhurtigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer