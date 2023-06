Prisprognose for tyrkiske lira: Nyt monetært regime, USD/TRY på det laveste niveau nogensinde

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Den nyvalgte tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdoğan, udnævnte lørdag en ny finansminister, Mehmet Şimşek. Şimşek begyndte sin embedsperiode med et løfte om at bringe nationen tilbage til “rationelle” politikker, efter år med uortodokse monetære og finanspolitiske bevægelser, som har tjent til at knuse liraen, hvor valutaen har mistet to tredjedele af sin værdi på mindre end tre år.

Indtil videre køber markedet ikke kravet. Liraen (USD/TRY) ramte det laveste nogensinde i sidste uge på baggrund af Erdoğans sejr og er faldet yderligere på trods af Şimşeks løfte. Det tager nu 21,45 lire at købe en dollar – et yderligere fald på 6% fra før hans udnævnelse.

Hvad er Tyrkiets politik?

Şimşek har masser at ændre, hvis han skal holde sit løfte om at indgyde en “rationel” politik. Rundt om i verden har centralbanker hævet renterne i løbet af de sidste 16 måneder for at bekæmpe en global inflationskrise, som er opstået. Tyrkiet har dog afvist tendensen. Under Erdoğans tidligere styre havde præsidenten og Şimşeks forgænger, Nureddin Nebati, sat renten ned. Nedenstående diagram kontrasterer tilgangen med Federal Reserve i USA.

På denne baggrund har Şimşek svoret at vende Tyrkiets tilgang. “Gennemsigtighed, konsekvens, forudsigelighed og overholdelse af internationale normer vil være vores grundlæggende principper for at nå målet om at højne den sociale velfærd,” sagde han søndag, da han formelt overtog rollen.

Tyrkiet har intet andet valg end at vende tilbage til et rationelt grundlag. Vi vil prioritere makrofinansiel stabilitet. Mehmet Simsek

Den utraditionelle politik kommer på trods af, at Tyrkiet lider af et særligt akut inflationsproblem, selv efter de standarder, man har set internationalt i løbet af det sidste år. Det seneste tal har en inflation på 43 % og så højt som 85 % i oktober.

Et par dage før Şimşeks udnævnelse var Erdoğan trodsig over, at inflationen kunne slås, selvom han ikke henviste til rentestramninger. Om noget antydede han det modsatte og sagde sidste mandag, at centralbankrenten “nu er blevet reduceret til 8,5 %, og du vil se inflationen fortsætte med at falde”. Han svor endvidere, at i forhold til kampen for at tæmme inflationen, “hvis nogen kan gøre dette, kan jeg gøre det”.

Şimşek tjente tidligere som finansminister, før han forlod regeringen i 2018. Siden da er liraen faldet med 77 %, og krisen er gået som svampe. I mangel af et bedre udtryk ser koncerten ud til at være oppe i Tyrkiet, hvor piperen kommer hjem for at blive betalt. Financial Times rapporterede, at Erdoğan havde reduceret udenlandsk valuta og guldreserver med 17 milliarder dollars i de seks uger op til parlamentsvalget, et fald på 15%. Disse 17 milliarder dollars er delt mellem et træk på 9,5 milliarder dollars i udenlandsk valuta og 7,5 milliarder dollars guld (Tyrkiet havde 572 tons guld i begyndelsen af året). Opdaterede tal anslår faldet i de samlede reserver til omkring $27 milliarder, hvilket udgør et fald på 24%.

Tyrkiets statsfinanser er under pres

Dette kan naturligvis ikke fortsætte i det uendelige, noget Şimşek åbenbart indser. Mens kapitalkontrol er blevet indført for at begrænse adgangen til udenlandsk valuta for borgere, samt suspensionen af guldimport efter jordskælvet i februar, da detailefterspørgslen steg, er omfanget af udstrømningen af statsreserver for stor.

Problemerne forværres af eksistensen af særlige opsparingskonti, som udbetaler en højere rente, hvis liraen falder, idet ideen er at tilskynde borgerne til at holde lire (de var en del af et bredere projekt under Nebati, kendt som “lira-isering” ”, for at styrke efterspørgslen efter lire). Disse konti har indtil videre kostet regeringen 4,7 milliarder dollars, ifølge Şimşeks forgænger Nebati. Dette øger yderligere risikoen for en deprecierende lira, da statsfinanserne er bundet til valutaen, da de skal dække underskuddet, hvis liren falder.

Hvad nu for liren?

Så med al denne svækkelse og bekymring, hvad nu for liraen? Er Şimşeks løfter om et nyt monetært regime et tegn på, at liras store fald kan være ved at bremse?

“Reduktion af inflationen til encifret på mellemlang sigt… og fremskyndelse af den strukturelle transformation, der vil reducere underskuddet på betalingsbalancens løbende poster, er af vital betydning for vores land,” fortsatte Şimşek med at sige søndag.

Hvis man lytter til ham, ville man blive fristet til at konkludere, at liren faktisk endelig kan se et pusterum. Det eneste problem er, at præsidenten forbliver Recep Tayyip Erdoğan, en mand, der er notorisk stædig og aldrig har givet centralbanken megen autonomi. Han har heller ikke ladet sine finansministre virke frit – Şimşek forlod sin tidligere rolle som vicepremierminister i 2018, da Erdoğan udnævnte sin svigersøn, Berat Albayrak, til finansminister.

Så selvom Şimşek måske taler om den snak, som udenlandske investorer – og tyrkiske statsborgere – gerne vil høre, er det stadig uvist, om det resulterer i handling. De siger, at markedet aldrig lyver, trods alt, og liraen gjorde ikke andet end at falde yderligere i kølvandet på Şimşeks kommentarer.

Erdoğan har næppe været genert over sin urokkelige tro på lave renter. “Vær venlig at følge mig i kølvandet på valget, og du vil se, at inflationen vil falde sammen med renten,” sagde han til CNN forud for valget i maj. Skubbet videre på, om det betød, at der ikke ville være nogen ændring i den økonomiske politik, svarede han eftertrykkeligt: “Ja. Absolut.”

Det opsummerer problemet. Hvis Tyrkiet forsøgte sit bedste for at vende denne krise, som Şimşek lover, at det vil, ville det være en hård ordre. Men Erdoğans tilstedeværelse og vilje til at føre løs politik gør det, der allerede er et udfordrende job, næsten umuligt. Det gør noget andet også umuligt at formulere: et overbevisende argument for at købe liren lige nu.

