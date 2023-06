Robinhood kan afliste kryptoer, der er navngivet i SEC’s sag mod Coinbase & Binance

Securities & Exchange Commission sagsøgte de to topbørser, Coinbase og Binance, med henvisning til lovovertrædelser. Mens de to forbereder sig på at møde regulatoren i retten, vurderer den børsnoterede investeringsplatform Robinhood sine kryptotilbud for at undgå problemer med lovgiverne.

Den seneste udvikling afslører, at Robinhood muligvis fjerner kryptovalutaer, som SEC anser for ulicenserede værdipapirer. Disse omfatter Solana, Polygon og Cardano. I øjeblikket har handelsplatformen kun 18 kryptoer noteret på sit netværk. Det er i modsætning til de mange tokens, som du kan finde i førende børser Binance og Coinbase.

Den 6. juni vurderede Robinhoods juridiske chef Dan Gallagher den amerikanske kongres om den igangværende udvikling. Som invezz.com rapporterede, var Gallagher blandt embedsmændene, der vidnede for kongressen tirsdag (6. juni). Gallagher nævnte, at mægleren gennemgår analysen af SEC for at bestemme enhver handling, hvis nogen.

SEC anmoder retten om at indefryse Binance amerikanske aktiver

I sit seneste skridt pålagde Securities and Exchange Commission retten til at indefryse Binance amerikanske kryptoaktiver for at undgå spredning af midler. Tilsynsmyndigheden udtalte, at Binance US risikerer 2,2 mia. USD af amerikanske klientmidler, idet de hævder, at CZ og Binance har haft kontrol over brugermidler til en værdi af milliarder.

SEC-advokater indgav en retssag for at udtrykke bekymringer om chancerne for, at midler forlader USA, og anmodede om indefrysning af kundeaktiver for at undgå ulovlige overførsler fra CZ’s enheder.

Coinbase overbevist om, at de vil besejre SEC

Regulatoren hævdede, at Coinbase har fungeret som en ulicenseret mægler og børs, der tilbyder værdipapirer uden tilladelse. I mellemtiden reagerede Coinbase-chef Brian Armstrong på beskyldningerne og udtalte, at de har fulgt SEC-reglerne og kontaktede regulatorerne, når det var muligt.

Ikke desto mindre viser nyhederne på invezz.com, at Brian Armstrong er sikker på at besejre SEC i retten. Det er fortsat afgørende at være vidne til, hvordan denne udvikling vil udvikle sig. Hold dig opdateret for de seneste kryptoopdateringer for kommende nyheder.

Robinhood reducerer sit aktivindeks i overensstemmelse med SEC vil sandsynligvis svække kryptosentimentet. Det vil udløse bearishness på hele markedet, mens det rammer de nævnte altcoins hårdere – Solana, Polygon og Cardano. Ikke desto mindre forblev kryptosamfundet optimistisk på trods af regulatorens retssager.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer