CoinNess og Ness LAB går sammen om Web3-overgang

CoinNess, en Sydkorea-baseret cryptocurrency- og blockchain-informations- og ressourceplatform, annoncerede i en torsdags pressemeddelelse et strategisk partnerskab med Web3-udviklingsfirmaet Ness LAB.

Ness LAB er et blockchain-forskningsfirma, der mener, at blockchain-teknologi bør transformere den måde, der tilgås information på. CoinNess deler en lignende vision og håber at slå sig sammen og “skabe et mere retfærdigt og inkluderende økosystem, der gavner brugere over hele linjen,” ifølge pressemeddelelsen.

Web3-overgang af CoinNess-platformen

Det strategiske mål for partnerskabet vil fokusere på Web 3-overgangen af CoinNess-platformen. Ved at integrere blockchain-teknologi med bistand fra Ness LAB sigter CoinNess mod at øge gennemsigtigheden og sikkerheden af dets fællesskabsfunktioner. Dette samarbejde vil resultere i en mere robust og engagerende oplevelse for brugerne, hvilket sikrer et pålideligt miljø præget af sikkerhed, pålidelighed og effektivitet.

Strategiske partnerskaber mellem fremtrædende aktører inden for blockchain, kryptovaluta og investeringsområder er afgørende for at drive brugeradoption og onboarding. Aftalen mellem CoinNess og Ness LAB, med deres overlappende synergier, forventes at drive blockchain-industrien fremad, hvilket letter hurtige fremskridt mod vigtige industrimilepæle og mål.

CoinNess er kendt for at levere personlige oplevelser til investorer, der tilbyder en række indhold, herunder nyhedsopdateringer, on-chain data og interaktive fællesskabsfunktioner. Ved at udnytte CoinNess kan investorer tilpasse deres kryptooplevelser og træffe mere informerede beslutninger.

På den anden side er Ness LAB dedikeret til at udvikle banebrydende løsninger til de udfordringer, som blockchain-industrien står over for, med fokus på gennemsigtighed og decentralisering. Virksomheden dedikerer sig også til at “opbygge et decentraliseret, gennemsigtigt og sikkert økosystem, der muliggør retfærdig og effektiv udveksling af værdi,” noterer pressemeddelelsen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer