DocuSigns administrerende direktør om 1. kvartals indtjening: ‘vi er godt positioneret for fremtiden’

DocuSign Inc (NASDAQ: DOCU) sprang 10% i forlænget handel torsdag efter at have rapporteret markedsslående resultater for sit første finansielle kvartal.

DocuSign fyldes op med stærk vejledning

Investorer belønner aktien, også fordi ledelsen udsendte positive retningslinjer for fremtiden. DocuSign kræver nu $2,71 milliarder til $2,73 milliarder i omsætning i år, inklusive op til $679 millioner, det forventer i Q2.

Til sammenligning lå analytikerne på 667,7 millioner dollars for kvartalet og 2,7 milliarder dollars for året. CEO Allan Thygesen sagde i pressemeddelelsen :

Jeg er opmuntret af vores fremskridt for at muliggøre smartere, nemmere, pålidelige aftaler. Da vi fortsætter med at eksekvere vores strategi og udnytte vores konkurrencefordele, især inden for kunstig intelligens, er DocuSign godt positioneret for fremtiden.

For året er DocuSign-aktien nu steget næsten 20%.

Bemærkelsesværdige tal i DocuSign Q1 indtjening print

Tjente $539.000 og brød selv på en per-aktie basis

Havde et tab på 27,3 millioner dollars for et år siden (14 cents pr. aktie)

Justeret EPS næsten fordoblet til 72 cents pr. aktie

Omsætningen steg 12% år-til-år til $661,4 millioner

Konsensus var 56 cents en andel på 641,7 millioner dollars omsætning

DocuSign udnævner AMEX-direktør til bestyrelsen

Torsdag udnævnte DocuSign også Anna Marrs til sin bestyrelse. Marrs har fungeret som executive hos American Express. Ifølge Mary Agnes “Maggie” Wilderotter – bestyrelsesformand:

Anna bringer uvurderlig ekspertise til vores bestyrelse. Hendes seniorledererfaring med at lede globale finansielle institutioner vil berige vores bestyrelsesdiskussioner og strategiske beslutningstagning.

Tidligere i år sagde e-Signatur-firmaet, at det vil sænke sit antal ansatte med omkring 10% (få mere at vide). Wall Street har i øjeblikket en konsensus “hold” rating på DocuSign aktie.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer