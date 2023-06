Aktierne i General Motors Co (NYSE: GM) er steget mere end 5,0% her til morgen, efter at den gamle bilproducent annoncerede et partnerskab med Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

Detaljer om Tesla-GM-aftalen

I fredags sagde bilproducenten, at deres elektriske køretøjer snart vil være i stand til at bruge det enorme netværk af omkring 12.000 hurtigopladere, som Tesla har lagt ud over hele Nordamerika.

I 2025 vil GM også skifte fra CCS-port (nuværende industristandard) til North American Charging Standard eller “NACS”, der findes i en Tesla. Ifølge CEO Mary Barra:

Vi har en reel mulighed her for at drive dette til at være den forenede standard for Nordamerika, som vil muliggøre mere masseadoption. Så jeg kunne ikke være mere begejstret.

I mellemtiden vil dens elbiler bruge en adapter og en opladningsapp for at få adgang til Teslas netværk. Detroit bilproducentens aktie er op 10% år-til-dato ved skrivning.

Cathie Wood reagerer på partnerskabet

CEO Barra bekræftede også i et interview med CNBC, at partnerskab med Musk & Co vil hjælpe med at spare så meget som $400 millioner.

Aktier i Tesla Inc er også i grønt i dag, hvilket tyder på, at aftalen, der går live næste år, også er positiv for elbilen. Ifølge Cathie Wood – grundlæggeren og administrerende direktør for Ark Invest:

Det hjælper Tesla med at dække udgifterne til ladestationen. Salget af Tesla er stærkt koncentreret om kysterne. Nu vil det give mere mening for Tesla at udrulle ladestationer meget hurtigere i hele landet.

Det er også bemærkelsesværdigt, at Elon Musk for nylig også har underskrevet en lignende aftale med rivalen Ford Motor. I alt siger Tesla, at den har omkring 45.000 supercharger-stik på verdensplan.