IAG-aktiekursen er 83,8 % undervurderet, viser DCF-beregning

IAG (LON: IAG) aktiekursen er forblevet i en konsolideringsfase i de seneste par uger, da bekymringerne om virksomheden fortsætter. Aktierne handlede til 160p, et par point under det højeste niveau fra år til dato på 173,65p. I alt er aktien steget med mere end 77 % fra det laveste punkt i 2022.

Heathrow slår foran

IAG, British Airways’ moderselskab, står over for betydelige risici i de næste par måneder på grund af de kommende strejker i Heathrow Lufthavn. Lufthavnens sikkerhedsofficerer skal begynde at strejke i den kommende måned. De 2.000 ansatte forventes at få slagtilfælde i 31 dage i løbet af sommeren.

De fleste af disse strejker er sat til at finde sted i Terminal 5, en vigtig terminal, der bruges af nogle af de største flyselskaber i lufthavnen, herunder British Airway og Emirates. Mens strejkerne vil ramme andre flyselskaber, vil British Airways blive mere berørt, da Heathrow er deres hjemmebase. BA er den største indtægtsgenerator for IAG.

Strejkerne kan betyde, at virksomhedens vækst vil aftage i de kommende måneder. De seneste resultater viste, at virksomhedens omsætning steg fra over 3,4 milliarder pund i de tre måneder til marts sidste år til over 5,8 milliarder pund i år.

Selskabets underskud efter skat faldt fra over 787 millioner pund til 87 millioner pund. Vigtigst af alt sagde selskabet, at dets nettogæld er faldet fra £10,3 milliarder til £8,3 milliarder.

IAG er en smule undervurderet sammenlignet med andre virksomheder i branchen. Data viser, at selskabet har et PE-forhold på 8,1x sammenlignet med det samlede gennemsnit på 12. Yderligere data indsamlet af Simply Wall Street viser, at dagsværdien på 979p, hvilket signalerer, at den er omkring 83% undervurderet som vist nedenfor.

IAG DCF værdiansættelse

IAG aktiekursprognose

IAG-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at IAG aktiekursen har været i en bullish trend i de seneste par uger. Det har bevæget sig over det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Aktierne er også lidt over det vigtige støtteniveau på 141,50p, det højeste punkt i november.

Yderligere har Relative Strength Index (RSI) bevæget sig over neutralpunktet ved 50. Aktiens volumen har været faldende siden toppen i marts. Derfor er udsigterne for aktien neutrale med en bearish bias, da den har dannet et stigende kilemønster. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 141.50p.