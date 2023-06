Hval i dvale i 2 år sælger $2,3 millioner BNB

En BNB- hval, der havde været i dvale i to år, har solgt 2,3 millioner dollars af deres Binance Coin-beholdning, ifølge on-chain-data, som deles af blockchain-udøveren Lookonchain.

Per detaljer i et tweet, der blev sendt mandag, viste kontoen, at hvalen havde solgt i alt 10.000 BNB i dag. Pung-adressen indeholdt oprindeligt 25.000 BNB-mønter, som den havde holdt siden juni 2021.

“En hval, der har været i dvale i 2 år, solgte 10.000 $BNB ($2,3 mio.) til $230 i dag. Denne hval var en #SAFEMOON-hval før og tjente 110K $BNB ($47.5M på det tidspunkt) med kun 10 $BNB ($2.400 på det tidspunkt) på #SAFEMOON.”

Den nævnte hval havde samlet 110.000 BNB efter at have overført 10 BNB til SafeMoon og modtaget 100 billioner SAFEMOON tokens. De dumpede imidlertid størstedelen af disse SAFEMOON-beholdninger for at erhverve 110.000 BNB’en til $47,5 millioner på det tidspunkt.

Dagens BNB-salg var til en pris af $230, hvilket var mere end 2% fald i de seneste 24 timer på det tidspunkt, hvor hvalen likviderede beholdningerne.

BNB prisudsigter som hvaldumper

BNB er den oprindelige mønt i Binance, verdens største cryptocurrency-udveksling målt i volumen. Hvalens træk kommer på et tidspunkt, hvor prisen på tokenet dumpede over 22 % i den seneste uge og kæmper mere end 66 % ned fra dets rekordhøje niveau i nærheden af $690, som den nåede i november 2021. Mens bjørnemarkedet på 2022 er ansvarlig for de enorme værdifald fra ATH, den nuværende negative stemning udløst af sidste uges retssag mod Binance og dets CEO Changpeng Zhao har været en faktor.

BNB faldt under $300 i ugen før nyheden og faldt ud over $250-niveauet, da US Securities and Exchange Commission (SEC) også sagsøgte kryptobørsen Coinbase.

Der har ikke været nogen større bevægelse i altcoinens pris efter hvalens bevægelse. Men med markedet midt i udbredt negativitet, kan spekulation inducere yderligere nedadgående pres og påvirke tokens værdi.

Ikke desto mindre, fra et teknisk synspunkt, mener analytikere, at BNB er på grund af en nødhjælp efter at have testet et vigtigt støtteområde. Ifølge Michael van de Poppe er et sweep til de laveste $220 også muligt.

$BNB looks at a potential relief bounce here.



Depends on whether we'll be sweeping the $220 level, but the oversold area is clearly there. pic.twitter.com/ozRu7nH9h6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 12, 2023