Renteudsigterne for 2. halvår 2023: Feds politik og dens iboende modsætninger

Med FOMC-meddelelsen planlagt til den 14. juni, forventer markederne stort set, at Jay Powell vil bevare status quo.

Jeffries’ chefmarkedsstrateg David Zervos mener, at

…overspringningen giver meget mening…(en) stor succes med desinflation…Jeg tror, de (Fed) kan hvile lettere, og hvis de har brug for det, så lav yderligere 25 (bps) i et fremtidigt møde…Jeg tror, de kan gøre det det, og jeg tror, de vil bevare al troværdigheden…

På trods af alle de feel-good nyheder er Feds dilemma det samme, som det altid har været.

Dets dobbelte mandat kræver balance mellem fuld beskæftigelse og prisstabilitet.

For at opretholde fuld beskæftigelse og finansiel stabilitet vil pengepolitiske beslutningstagere normalt ønske en mere løs pengepolitik.

På den anden side kræver prisstabilitet (inflationsstyring) strammere politikker.

Alligevel er der ifølge CME’s FedWatch- data pr. 12. juni kun en 26,2% chance for, at raterne vil skifte højere til 5,25% – 5,50%.

Eric Rosengren, præsident for Boston Fed fra 2007 til 2021, argumenterede imidlertid,

Ingen model vil sige, at stigende renter i juni i stedet for september vil gøre en enorm forskel for inflationsstien…

Sandheden er, at begrundelsen for at holde pause i juni kun for (måske) at trykke på under det næste møde måske ikke er ideel.

Det kan dog være en indikation af, at Fed er meget bekymret over, at de har strammet for meget, porteføljerne kan være meget svagere end tidligere forventet, og at arbejdsmarkedet måske er under en vis stress.

Inflationsdata

I et forsøg på at begrænse fire årtiers højder i inflationen har Federal Reserve strammet de politiske renter i et næsten hidtil uset tempo.

Source: FRED Database

Inflationen er faktisk faldet betydeligt, siden Fed startede sin politiske cyklus, hvor forbrugerprisindekset er faldet med en af de hurtigste satser i efterkrigstiden.

Under Fed-mødet vil data om CPI, kerne-CPI, PPI, kerne-PPI og de seneste tal fra et førende forretningsoptimismeindeks blive frigivet.

Disse vil have betydning for Feds beslutning, især hvis de er langt fra deres branchevurderinger.

Source: Tradingeconomics.com

PCE, den foretrukne inflationsmåler for Federal Reserve, er også blevet bragt meningsfuldt ned i løbet af de foregående 12 måneder.

Source: TradingEconomics.com

Det er dog fortsat et godt stykke over Feds 2 %-mål, og med nogle økonomiske indikatorer, der begynder at vise stress, er det usandsynligt, at dette kan opnås uden at påføre økonomien skade.

Feds egne fremskrivninger placerer denne tidslinje mod slutningen af 2024, mens 2023 forventes at slutte med en PCE på 3,3 %.

I betragtning af den forhøjede PCE i de første fire måneder af 2023, synes dette vanskeligt at opnå uden yderligere stramning eller udseendet af en stærk (men sandsynligvis skadelig) forsinket effekt.

Det er her, modsigelsen i Feds mandat afsløres.

Flere renteforhøjelser er potentielt nødvendige for at bremse den stædige inflation, mens en fortsat stramning kan forårsage betydelig finansiel ustabilitet, arbejdsløshed og genskabe uro i banksektoren.

Arbejdsmarked

De nyligt frigivne NFP (nonfarm payrolls) og beskæftigelsessituationstal blev mødt med jubel, da lønsum på 339.000 i maj 2023 oversteg industriens forventninger på 190.000.

Dette markerede en rekord for 14. måned i træk, hvor brancheforventningerne var lavere end det offentliggjorte antal.

Overraskende nok er dette kommet i løbet af den skarpeste periode med pengepolitiske stramninger i nyere tid, hvilket kun har bidraget til markedsoptimismen.

Men er denne fortolkning fuldt ud berettiget?

Her er nogle tips til at overveje vedrørende BLS’ seneste beskæftigelsessituationsrapport:

NFP-data er hentet fra etableringsundersøgelsen, mens beskæftigelsesdata er taget fra husstandsundersøgelsen.

Mens NFP-data steg med 339K, faldt beskæftigelsesdata med 310K.

Arbejdsløshedsprocenten steg fra sit historiske lavpunkt på 3,4 % til 3,7 %.

NFP-data er modtagelige for dobbelttælling, da en enkelt person med flere job vil blive talt som adskilte job i undersøgelsen. Det er muligt, at flere arbejdere søger at supplere deres indkomst med ekstra arbejde.

Personer, der har arbejdet mere end en time i løbet af ugen for husstandsundersøgelsen, vil blive talt som beskæftiget.

Som følge heraf kunne de kunstigt oppuste mål for beskæftigelse og løn, mens de begrænser arbejdsløsheden.

Bortset fra de modsatte indikationer, som NFP og beskæftigelsesdata kan producere, svarer stigningen i arbejdsløsheden ikke til den uændrede arbejdsdeltagelsesprocent, og den ser heller ikke ud til at fange den høje koncentration af afskedigelser i teknologisektoren.

Derudover er tallene blevet og bliver konstant revideret af betydelige størrelser, der sår tvivl om tallenes pålidelighed.

Lønvæksten på 0,3 % MoM faldt under forventningerne igen, hvilket ikke matcher arbejdsmarkedets tilsyneladende helbred.

Som et resultat heraf kan Feds politiske beslutningstagere begynde at tvivle på graden af tillid, de har vist på arbejdsmarkedet, især med akkumuleringen af 5 % af renteforhøjelserne, som endnu ikke har arbejdet sig igennem økonomien.

Interesserede læsere kan finde mere information om JOLTs-rapporten og “BLS Wonderland”-rapporten her.

Lønninger

Source: BLS

Økonomisk visdom tyder på, at for at opretholde et inflationsniveau på 2 %, bør lønvæksten reduceres til 3,0 % – 3,5 %, hvilket betyder, at denne metrik stadig har en vej at gå.

Hvis jobrapporten er lige så sund som mange påstår, vil dette kun gøre Feds arbejde vanskeligere, mens inflationen vil forblive mere stædig.

Igen vil Fed sandsynligvis være afhængig af højere renter eller den ukendte effekt af akkumulerede monetære forsinkelser.

Interesserede læsere kan læse om Danielle DiMartino Booths syn på forsinkelser her.

Bankforhold

I et stykke fra marts 2023 med titlen ‘6 nøglesignaler på stigende finansiel stress i det amerikanske banksystem’ diskuterede jeg nogle af de store problemer, som amerikanske banker skulle stå over for på det tidspunkt.

Heldigvis er frygten for udbredt smitte forsvundet for nu.

Når det er sagt, rystede flere kriser det finansielle system ved at udløse tre af de fire største bankkonkurser i amerikansk bankhistorie.

FRA-OIS

FRA-OIS-spændet er en indikator for sundheden på interbankudlånsmarkedet.

Jo mindre spændet er, jo mere tillid har bankerne til hinanden.

Denne indikator tegner et ret optimistisk billede med spændet faldende til 28,1 pr. 9. juni 2023, betydeligt lavere end de næsten 60, det nåede i midten af marts.

Den altafgørende Senior Loan Officer Opinion Survey offentliggjort af Federal Reserve finder dog, at lånevilkårene er strammet i 1. kvartal, efter Feds aggressive pengepolitik.

Ud over at være en potentiel årsag til svækkelsen af lånebøgerne, bemærker rapporten,

Med hensyn til lån til virksomheder rapporterede undersøgelsens respondenter alt i alt strammere standarder og svagere efterspørgsel efter kommercielle og industrielle (C&I) lån til store og mellemstore virksomheder samt små virksomheder i løbet af første kvartal. I mellemtiden rapporterede bankerne om strammere standarder og en svagere efterspørgsel efter alle lånekategorier til kommerciel ejendom (CRE).

Udlån forventes at fortsætte med at stramme i løbet af 2023 med banker, der citerer,

…et mindre gunstigt eller mere usikkert økonomisk udsigter, reduceret risikotolerance, forringelse af sikkerhedsstillelsesværdier og bekymringer om bankernes finansieringsomkostninger og likviditetspositioner.

Source: Federal Reserve

I løbet af 1. kvartal 2023 strammede størstedelen af de adspurgte finansielle institutioner deres udlånspraksis og opkrævede højere præmier for mere risikable lån, hvilket kan resultere i, at kapitalen tørrer ud senere på året.

Source: Federal Reserve

CRE modvind

Lån til erhvervsejendomme udgør et særligt sårbart segment.

Trepp, en leverandør af data, indsigt og teknologiløsninger til markederne for struktureret finans, kommerciel ejendom og bankvæsen, anslår, at lån til en værdi af 448 mia. USD vil udløbe i 2023, en undergruppe af de samlede 2,56 billioner USD, der udløber mellem 2023-2027.

Grafen nedenfor viser långiveres reaktion på forværrede rentefølsomme CRE-projekter i årets første kvartal.

Source: FRED Database

Det skal ses, hvor meget spillerum bankerne vil have til at forlænge disse lån, og hvor mange låntagere der vil være i stand til at refinansiere til disse høje renter.

I et nyligt interview kommenterede Gerald Celente, forretningskonsulent og udgiver af TRENDS-rapporten,

Går tilbage til kommercielle bygninger, nu er folks hjem måned efter måned efter måned, de siger selv…Jeg står op klokken fem om morgenen for at køre halvanden times pendling halvanden time hver vej. Det gør jeg ikke længere. Jeg kunne arbejde hjemmefra. Jeg ejer lad os sige…kontorplads. Jeg har 12 etager…bliv hjemme to dage om ugen. Jeg har ikke brug for 12 etager. Jeg mangler kun tre. Jeg skærer mine udgifter ned. Nu vil alle de virksomheder, der var afhængige af pendlere … (vil) begynde at se misligholdelse af gæld. Små virksomheder, mellemstore virksomheder og den store ejendomssektor… Kan ikke betale realkreditlånet. Det er flydende lån, så nu er renterne steget meget, og nu skal jeg betale mere på mit lån, og jeg har fået færre lejere.

Under alle omstændigheder vil denne sektor med høje rater sandsynligvis lægge et betydeligt recessionspres på økonomien.

I en WSJ-artikel skrev Nick Timiraos,

Fed-regulatorer holder nøje øje med 20 til 30 institutioner, som de ser som mere sårbare efter forårets bankuro. Analytikere bekymrer sig om, at flere sko kan falde, efterhånden som økonomien aftager, og misligholdelserne stiger.

Han citerer tidligere Dallas Fed-præsident Robert Kaplan,

…du vil stadig have (bank- og institutionelle) konkurser…Du bliver stadig nødt til at slå en række af dem sammen.

Svagere forbrugere og lavere vækst

Detailsalget måned-til-måned har været bagud i forhold til prognoserne.

Med bekymring for, at den økonomiske polstring, der blev givet til amerikanske husholdninger under pandemien, næsten kan være slukket, kan vi se en svagere forbruger i de kommende måneder.

Source: Investing.com

Mere bekymrende er de historiske højder i kreditkortgældsniveauer på 980 milliarder dollars.

Tilbagebetaling vil blive endnu mere udfordrende i lyset af høje renteniveauer, hvilket formentlig vil dæmpe forbrug og vækst yderligere.

Fed forudser median BNP-værdier på 0,4 % for 2023 og 1,2 % i 2024.

En nylig rapport fra Verdensbanken forventer dog, at væksten vil aftage til 0,8 % i 2024, igen på grund af den varige indvirkning af en meget aggressiv pengepolitik.

Tvetydighed ved hård landing

Selvom det er relativt sjældent nævnt i dag, er det svære landingsspørgsmål endnu ubesvaret, og det kan stadig udspille sig uden megen varsel.

At nå begge Feds mål uden at udløse en recession ser usandsynligt ud, med PCE stadig et godt stykke fra 2 %-niveauet.

Samtidig er beskæftigelsesundersøgelsen og banksektoren begyndt at vise svaghedstegn.

Yderligere stigninger vil sandsynligvis skade allerede aftagende vækstfaktorer, hvilket igen vil have en negativ indvirkning på arbejdspladserne.

Kan fortællingen om Feds beslutning om at springe en renteforhøjelse over i juni 2023 være en indrømmelse af netop denne svaghed?

Stanley Druckenmiller for en, forventer, at tingene bliver sur, og i maj måned forventede arbejdsløsheden at gå nord for 5%, virksomhedernes overskud til at falde med mindst 20% og konkurser til at stige.

På samme måde tilføjede Celente,

Bankbusten er lige begyndt. Bankbusten er lige begyndt. Det kommer til at ramme små og mellemstore virksomheder, der kommer billioner af dollars af gæld op i slutningen af dette år, og de vil ikke være i stand til at betale den.

Som tidligere nævnt er en af de nøglefaktorer, der kan spille ind, spørgsmålet om monetære forsinkelser, som endnu ikke har fundet vej gennem økonomien og potentielt kan resultere i en uforudset nedgang i den økonomiske aktivitet og stramninger af den finansielle udlån.

Sidste tanker

Fed kan ikke risikere en genopblussen af inflationen.

Hvis der træffes en beslutning om at springe junis renteforhøjelse over, kan dette afspejle Feds nye frygt for arbejdsmarkederne, den finansielle udlånstilstand eller pres fra pengepolitiske forsinkelser.

Selvom forventningerne er, at renterne vil være stabile eller endda hæves med yderligere 25bps-50 bps i år, vil Feds bane først blive klarere, når der er enighed om spørgsmålet om hård landing.

Voldelige og uventede skift i inflations- og beskæftigelsesdata i år kan stadig tvinge Fed til at beholde muligheden for en rentenedsættelse.

Timiraos argumenterede,

Fed-embedsmænd tror ikke, at en krise er nært forestående…Men nuværende og tidligere centralbanker siger, at hvis stress forværres, vil Fed stå over for en vanskeligere afvejning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer