SBI aktiekursanalyse: Er State Bank of India et godt køb?

Statens Bank of India (NSE: SBIN) aktiekursen trak sig kraftigt tilbage fredag, efter at den største indiske bank annoncerede planer om at rejse yderligere kapital. Aktierne trak sig tilbage til et lavpunkt på 580 INR, et par point under det højeste niveau på 593 INR. I alt er aktien steget med mere end 17 % fra det laveste niveau i år.

SBI for at rejse yderligere kapital

State Bank of India er den største bank i landet med over 45 millioner kunder. Det har en fjerdedel af landets markedsandel i banksektoren, hvilket gør det til en vigtig institution i landet.

SBI Bank har nydt godt af det igangværende opsving i den indiske økonomi. Økonomien voksede med over 7 % i 2022, og statistikbureauet forventer, at den vil vokse med over 7 % i år. Denne vækst vil gøre det til den hurtigst voksende større økonomi.

Banken har oplevet en stærk udlånsvækst i år, da virksomheder søger at udvide deres forretninger. Mange virksomheder ser også flere ordrer, efterhånden som producenter flytter fra det kinesiske marked. Kina og USA gennemgår en stor konflikt.

De seneste banknyheder er, at SBI meddelte, at det vil rejse 500 milliarder INR i år ved hjælp af gældsinstrumenter. Med den nuværende kurs er dette beløb på omkring 6,06 milliarder dollars. Det håber at bruge disse midler til at finansiere sin voksende lånebog, som vokser i et hurtigere tempo end indlån.

Banken sagde, at efterspørgslen efter lån forbliver der, selvom landets renter stiger. SBI havde tidligere rejst 37,17 milliarder INR i marts i år. De seneste resultater viste, at virksomhedens overskud steg med 83% i dets fjerde kvartal.

Denne udvikling skyldtes en stærk udlånsvækst og det faktum, at hensættelser til dårlig kredit faldt markant i kvartalet.

SBI aktiekurs prognose

SBI-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at aktiekursen i State Bank of India har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Det sprang fra et lavpunkt på 492,60 INR i april til det højeste på 593 INR denne måned. Aktien har bevæget sig over nøglestøtten på ₹556,85, det højeste punkt den 8. marts i år.

SBI-aktier er over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens volumen er begyndt at lette. På trods af dette har jeg mistanke om, at aktien vil fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt på 615,80 INR.