Zimbabwes dollar kollapser: ZWL/USD faldt med 94 % på et år og øget kapitalkontrol

I en ildevarslende episode af “historie på gentagelse” hæver Zimbabwe renten yderligere og vil begynde at sælge udenlandsk valuta til markedsbestemte kurser, da det stræber efter at beskytte sin faldende indenlandske valuta.

Den zimbabwiske valuta (ZWL) blev relanceret i 2019 efter en turbulent periode med dollarisering. Den tidligere zimbabwiske dollar (med valutasymbolet ZWD, snarere end den nuværende valuta, som går under ZWL) kollapsede i 2009 i, hvad der var en af de mest voldsomme og skadelige hyperinflationsepisoder i moderne økonomisk historie.

Den nye zimbabwiske dollar har dog været under massivt pres. Afvigelsen mellem den sorte markedskurs og den officielle kurs er blevet udvidet konstant, mens selv at se på den officielle kurs viser, at valutaen har kastet 94% af sin værdi i det sidste år. I løbet af de sidste fire år er den devalueret 99%.

Nationen forbliver quasi-dollariseret med smerten fra 2009 frisk i hukommelsen. Dollariseringen sluttede officielt i 2019, da den nye udgave af den zimbabwiske valuta blev lanceret, og alle transaktioner i udenlandsk valuta blev forbudt. Dette havde til formål at sætte en stopper for det multi-valuta-system, der havde været på plads siden 2009, og øge efterspørgslen efter den lokale valuta.

Men som det har været tilfældet gentagne gange gennem historien, var borgerne tilbageholdende med at stole på den nye valuta midt i forbuddet, og omgik regeringens ordrer om fortsat at bruge dollars på det sorte marked.

Administrationen gav efter i 2020 og ophævede forbuddet mod valutatransaktioner. I dag ligger estimater for den amerikanske dollars udbredelse i økonomien på omkring 80 %.

Nu presser den zimbabwiske administration igen ZWL, mens den slår ned på udenlandsk valuta. Foranstaltninger annonceret af Zimbabwes finansministerium inkluderer en skat på 1 % på alle udenlandske betalinger, med told og andre gebyrer, der skal betales i lokal valuta.

Udenlandske reserver vil også blive forfulgt. “Alt eksportprovenue, der forbliver uudnyttet efter 90 dage, vil blive likvideret (på) interbankmarkedet”, tilføjede finansminister Mthuli Ncube i en erklæring i sidste måned.

Zimbabwe har de højeste renter i verden

Med en valuta, der sælger drastisk og ødelæggende inflation, hæver Zimbabwe også renten. Det har den største styringsrente i verden, og denne stigning hæver renten fra 140 % til 150 %.

Centralbanken havde tidligere sat renten ned fra 200 % til 150 % i februar, da inflationen viste tegn på aftagende. Efter at have ramt 285 % i 2022, var den nede på 87 % i marts 2023. Den er dog steget siden, hvor den seneste måling i maj kom på 131 % og fik nu centralbanken til at hæve renten.

Mistilliden til valutaen er en mere ødelæggende version af, hvad der sker i Tyrkiet, som vi skrev et stykke om i sidste uge. Lignende sker i Argentina, hvor skyhøj inflation, svimlende renter og en kraftig præference for amerikanske dollars blandt borgerne forårsager en eksistentiel krise (dybt dyk i Argentina her).

Og som alle valutakriser er salgsmomentumet udfordrende at stoppe, når det først starter.

Vil den zimbabwiske dollar kollapse?

Var dette et hvilket som helst andet land – f.eks. Tyrkiet eller Argentina – ville det være en ekstrem udfordring at trække valutaen tilbage fra randen i denne situation. Men de psykologiske konsekvenser af krisen i 2009 betyder, at det i Zimbabwe er endnu sværere igen at genskabe tilliden til den indenlandske valuta. 2009 er kun fjorten år siden, og det zimbabwiske samfund bærer arrene i dag, åh-så-tilsyneladende.

Isoleret set vil begrænsning af brugen af udenlandsk valuta samt fritagelse for automatisk at likvidere eksportørers valutareserver, hvis de ikke sælger, per definition skabe efterspørgsel efter ZWL. Men begrebet penge er en samfundsmæssig konstruktion, og har kun værdi, hvis folk tror, det har værdi. Det er med andre ord et selvtillidsspil. Med disse aggressive foranstaltninger, der fremhæver regimets desperation, den voksende kløft mellem den officielle kurs og den sorte markedskurs og det faktum, at den tidligere lokale valuta kollapsede så for nylig, begynder det at føles langt ude, at dette kan vendes.

Den måske mest fordømmende indikation på panikken var meddelelsen i april om, at centralbanken ville indføre en guldstøttet digital valuta, med “tokens” som kan overføres mellem mennesker og virksomheder som en betalingsform.

Dette sker mindre end et år efter, at fysiske guldmønter blev lanceret i juli 2022, som endnu et forsøg på at skrælle brugen af den amerikanske dollar og styrke den monetære tillid. Mønterne var for dyre til at flertallet havde råd til og brugt, især til basale genstande. Disse nye digitale tokens er beregnet til at sikre, at selv “dem med lave beløb” kan deltage, ifølge John Mangudya, guvernør for den zimbabwiske centralbank, “så vi ikke kan efterlade nogen (bag)”.

Mellem det eksotiske og det ambitiøse, det usædvanlige og det desperate er mulighederne for at støtte den indenlandske valuta ved at løbe tør for Zimbabwe og dets centralbank. Borgere i landet har set denne film før, og selvom originalen ikke nævnte digitale tokens eller blockchains, vil de sandsynligvis være i stand til at gætte, hvordan den ender uanset.