Amerikansk CPI-rapport i dag: ‘jag ikke denne aktieopgang’

steg 1,0 % her til morgen, efter at det amerikanske Bureau of Labor Statistics bekræftede, at inflationen aftog yderligere i maj.

Analytiker reagerer på dagens inflationsdata

I forhold til et år siden steg forbrugerpriserne med 4,0 % i sidste måned – i overensstemmelse med Dow Jones-estimatet. Alligevel er Wells Fargo-analytiker Paul Christopher fortsat dueagtig med hensyn til amerikanske aktier.

Markederne har forsøgt at overbevise sig selv om, at renterne ville falde, at Fed og centralbanker rundt om i verden ikke ville hæve så meget, som de har gjort.

Til det formål advarede han mod at jagte dette igangværende rally i benchmark-indekset. Federal Reserve er planlagt til sit politiske møde onsdag den 14. juni.

S&P 500-indekset er nu oppe tæt på 15 % i forhold til starten af året.

Kerneinflationen forblev stadig over 5,0 %

For måneden steg inflationen 0,1 % i maj – også i tråd med økonomernes prognose.

Kerne-CPI (eksklusive fødevarer og energi) steg med 5,3 % år-til-år, hvilket indikerer, at prispres fortsat er til gene for forbrugerne. I et nyligt CNBC-interview tilføjede Wells Fargos Christopher:

Selvom den amerikanske centralbank forbliver i venteposition i næste uge, tror vi ikke, at den vil holde i venteposition ret længe. Inflationen er for klistret. Der er mere nedadgående risiko i aktier (også lad være med at jage denne aktieopgang).

Han nævnte strammere kreditbetingelser og en snæver aktiemarkedsbredde som andre årsager til hans duede syn på S&P 500. For måneden steg kerneinflationen med 0,4 % i sidste måned – på linje med forventningerne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer