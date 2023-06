Fed vil suspendere rentestigninger, da salget af AltSignals tokenet nærmer sig $1 million

Federal Reserve har omfavnet en af sine mest aggressive toner nogensinde i de seneste par måneder. Helt præcist har banken hævet renten ved alle de seneste ti møder og skubbet den officielle kontantrente til over 5% for første gang i mere end et årti. Derudover er banken gået i gang med kvantitative opstramninger (QT), som har fået den til at reducere sin balance med milliarder af dollars.

Federal Reserve stopper sine rentestigninger

Den største økonomiske nyhed i denne uge vil være det kommende valutapolitiske møde i Federal Reserve. Økonomerne mener, at Fed vil beslutte sig for at lade renten være uændret, da banken observerer effekten af de tidligere forhøjelser.

Denne beslutning vil komme en dag efter, at USA har offentliggjort de seneste data for forbrugerprisindekset (CPI). Økonomerne mener, at de overordnede CPI-data faldt beskedent i maj, da energiomkostningerne trak sig tilbage. Helt præcist forventer de, at landets forbrugerinflationstal faldt til 4,1% i maj fra de tidligere 4,9%.

En Fed-pause vil være velkomne nyheder for både aktie og kryptovaluta handlende og investorer. Dette forklarer, hvorfor de amerikanske aktieindekser som S&P 500 og Nasdaq 100-indekset er steget til et tyremarked i de seneste par dage.

Effekten på AltSignals

En Fed-suspendering eller ændring i politik vil sandsynligvis være en god ting for AltSignals og de andre kryptovalutaer. Til at begynde med er AltSignals en teknologivirksomhed, der forsøger at ændre den finansielle sektor gennem kunstig intelligens.

Dette er en profitabel virksomhed, der har tusindvis af kunder fra hele verden. Disse kunder, som har efterladt en række positive vurderinger, modtager opdaterede handelssignaler, som de derefter inkorporerer i deres dagshandel.

Disse signaler er skabt ved hjælp af dybdegående teknisk analyse, som inkluderer en række indikatorer såsom det glidende gennemsnit og Relative Strength Index (RSI). Nu, hvor AI-branchen boomer, så forsøger udviklerne at forbedre deres signaler ved hjælp af teknologien.

Som en del af denne proces kører de lige nu et token-salg, som vil levere den nødvendige økonomi til processen. Den første fase af dette forsalg forsøger at rejse $1.080.000 ved at sælge $ASI-tokens. Hvert eneste ASI-token sælges for $0,015.

Ifølge deres hjemmeside har AltSignals allerede rejst over $981k fra investorerne, hvilket svarer til omkring 90,87% af alle signaler.

Investering i AltSignals

Analytikerne mener, at kunstig intelligens vil revolutionere alle brancher. I et interview i sidste uge sagde Eric Jackson fra AMJ Capital, at han tror på, at AI er den næste store ting. Han mener, at teknologien vil revolutionere finansbranchen, herunder hedgefonde.

I et separat interview sagde Stan Druckenmiller, der er en af de rigeste mennesker i verden, at AI dominerede hans store portefølje. Samtidig er AI-aktier som Nvidia og C3 steget med tocifrede cifre i år, hvilket signalerer, at investorerne er optimistiske med hensyn til branchen.

Derfor giver det mening at tildele nogle penge til AI-projekter som AltSignals. På grund af de involverede risici anbefales det dog, at du kun investerer en lille del af din portefølje i disse aktiver. Med andre ord, på grund af højrisiko- og højbelønningsfaktorerne bør du kun tildele de midler, som du føler dig tryg ved at miste.