DAX 40-indekset sidder og venter forud for ECB’s og Fed’s beslutninger

DAX- indekset har været fladt i denne måned, da bekymringerne for de kinesiske og europæiske økonomier fortsætter. Indekset handlede til €16.000, hvor det har været de seneste par dage. Det er fortsat omkring 2,37 % under det højeste niveau i år. Denne præstation afspejler den for andre europæiske aktier som CAC 40 og IBEX.

Fed og ECB’s beslutninger forude

Det tyske DAX 40-indeks har klaret sig godt i år, hjulpet af det igangværende opsving i de europæiske og kinesiske økonomier. Vigtigst er det, at den betydelige nedgang i den europæiske økonomi, som analytikerne forventede, ikke blev til noget.

Dette opsving er blevet hjulpet af de relativt lave naturgaspriser. Efter at have toppet i 2022 er de europæiske naturgaspriser dykket til det laveste niveau i omkring to år. Denne tendens støtter både europæiske forbrugere og virksomheder.

På det seneste har DAX-indekset dog vaklet, da der viser sig tegn på, at den kinesiske økonomi ikke klarer sig godt. Som jeg skrev her , viste data offentliggjort i denne måned, at den kinesiske eksport og import dykkede i maj.

Kinesiske tal er vigtige for det tyske DAX og andre europæiske markeder på grund af den store mængde varer, som landet køber. For eksempel regner virksomheder som BMW, VW og Daimler Kina som deres største markeder.

Der vil være tre vigtige katalysatorer for DAX 40-indekset i denne uge. Først vil USA offentliggøre sine inflationstal på tirsdag. Det er afgørende tal, fordi de har indflydelse på Federal Reserve.

For det andet vil Fed afgive sin rentebeslutning på onsdag. En dueagtig tone vil være en god ting for tyske aktier på grund af den tætte korrelation med amerikanske jævnaldrende.

For det tredje vil Den Europæiske Centralbank (ECB) afgive sin beslutning på torsdag. Økonomer forventer, at banken vil beslutte at hæve renten med yderligere 0,25 pct.

Endelig vil Kina levere sin industriproduktion, detailsalg og jobtal senere på ugen. Disse tal vil give flere oplysninger om tilstanden i den kinesiske økonomi.

DAX indeks prognose

DAX-diagram af TradingView

Det tyske DAX-indeks bevægede sig sidelæns for nylig. Dette kan ændre sig i denne uge afhængigt af de vigtige pengepolitiske nyheder. På 4H-diagrammet konsoliderer indekset sig ved 25-perioders og 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Prisen er over det vigtige supportniveau på €15.701, det højeste punkt den 7. marts. Derfor er udsigterne for indekset neutrale med en bullish bias. Dette opsving vil blive bekræftet, hvis Fed beslutter at sætte sine renteforhøjelser på pause.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer